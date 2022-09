Laat nieuwe minister snel iets doen met het idee van ‘landschapsgrond’

De eerste taak voor de nog te benoemen nieuwe minister van Landbouw is het schetsen van een perspectief voor de toekomst. Dit om het leed van de stikstofplannen te verzachten. Nu zal de afname van het aantal bedrijven als gevolg van de stikstofplannen niet zo dramatisch zijn als gevreesd wordt. In de afgelopen twintig jaar is het aantal boerenbedrijven gehalveerd van 102 duizend naar 52 duizend.

En in de komende twintig jaar zal dat niet anders zijn, met of zonder stikstofmaatregelen. Het voordeel van de stikstofmaatregelen is wel dat deze gepaard gaan met een enorme zak geld, die er niet was voor de boeren die de afgelopen decennia moesten stoppen.

Als de minister perspectief wil bieden, dan moet het verdienvermogen in de landbouw beter worden. Daartoe bestaan twee mogelijkheden: kosten verlagen of prijzen verhogen. De mogelijkheden voor een minister om iets te doen aan prijzen die veelal op de wereldmarkt tot stand komen, zijn heel beperkt, maar aan de idiote prijzen voor grond kan de minister wel iets doen. Hoe zit het met die grondprijzen in Nederland? Dat zien we in onderstaande grafieken, op basis van eigen berekeningen.

Landbouwopbrengsten en grondprijzen. Beeld Tom Saat

Grafiek 4 (de onderste) geeft de akkerbouwsaldi weer. Dat zijn de gerealiseerde financiële opbrengsten, waarvan de toegerekende kosten als loonwerk, zaaizaad en bemesting zijn afgetrokken. In de melkveehouderij zijn die cijfers per hectare wat lastiger te vinden, maar de trend is niet veel anders. De saldi vertonen een stijgende lijn, maar zijn niet gecorrigeerd voor de inflatie. In grafiek 1 (de bovenste) vinden we dezelfde cijfers, maar dan gecorrigeerd voor inflatie.

Dan zien we een duidelijk dalende lijn, en dat maakt duidelijk dat wanneer een boer zijn inkomen op peil wil houden, er schaalvergroting zal moeten plaatsvinden. Maar schaalvergroting in het overvolle Nederland is nog niet zo eenvoudig. Grafiek 2 laat zien dat de grondprijs in Nederland sinds 1950 met duizelingwekkende vaart is gestegen.

De prijs van landbouwgrond is in 72 jaar tijd maar liefst zestig keer zo hoog geworden. Maar ook hier gaat dit cijfer pas echt spreken als we inflatiecorrectie toepassen, zoals blijkt uit grafiek 3.

Ruimteclaims

Na correctie is de prijs in dezelfde periode nog altijd negen keer over de kop gegaan! Bedrijven moeten groeien om te blijven bestaan. Andere bedrijven worden vanwege andere ruimteclaims uitgekocht en moeten de hoge uitkoopsommen meteen weer investeren in een nieuw bedrijf, om de fiscus te ontlopen. Allemaal factoren die de grondprijs opdrijven. Twee periodes vallen hier vooral op: die van de jaren zeventig, toen de ruilverkaveling en de inkomensgaranties vanuit de EEG (de voorloper van de EU, red.) de grondprijs een boost gaven, en die van de afgelopen tien jaar.

Dat laatste is niet los te zien van de rentepolitiek van de Europese Centrale Bank. In de jaren tachtig en begin jaren negentig was de rente erg hoog, waardoor de grondprijs in toom werd gehouden. De laatste tien jaar heeft de ECB de rente op kunstmatige wijze extreem laag gehouden, waardoor de grondprijzen (evenals de huizenprijzen) ongehinderd konden stijgen. Het zijn de rentelasten die bepalen of een koop kan plaatsvinden, en hoe lager de rente is, hoe hoger de koopsommen kunnen zijn om nog altijd betaalbaar te zijn. En dat leidt tot de bizarre situatie dat aan de ene kant het inkomen van de boer sterk onder druk staat, terwijl hij, als hij grond bezit, ondertussen wel slapend rijk wordt.

Dat is mooi voor een uittredende (pensionerende) boer, maar voor de landbouw zelf betekent het een enorme aanslag op het verdienvermogen. Het geld om rente en aflossing op te hoesten moet immers wel door de praktiserende boer worden opgebracht. Als gevolg van de stijgende grondprijzen gaan ook de pachtprijzen omhoog.

Pachter

Net als op de woningmarkt brengt dit ook onder boeren grote verschillen met zich mee. 22 procent van alle boeren bezit 30 hectare of meer, terwijl 38 procent minder dan 5 hectare bezit, en dus grotendeels pachter is. Zij hoesten wel jaarlijks de oplopende pacht op, maar profiteren niet van de waardestijging van de grond. Verpachters hebben de afgelopen zeventig jaar, bij een pachtprijs van circa 2 procent van de vrije grondwaarde, dankzij de waardestijging een jaarlijks rendement gehaald van liefst 13 procent.

Dat geeft een enorme scheefgroei van vermogen in de landbouw. Een minister die perspectief wil bieden zal daar iets mee moeten. Graag herinner ik de minister aan een goed idee uit het regeerakkoord: om de extensivering in de landbouw een boost te geven moet er een nieuw grondtype in het leven geroepen worden, de zogenoemde Landschapsgrond. Het is een grondcategorie die tussen natuurgrond en ‘landbouwgrond-voor-de-volle-mep’ moet komen. Tot op heden is er nog niets met deze passage uit het regeerakkoord gedaan, maar daar ligt wel een effectieve sleutel om zowel aan de extensivering als aan het inkomen in de landbouw perspectief te bieden.

Tom Saat is een biologisch-dynamische boer te Almere en in de maand september gastcolumnist op Volkskrant.nl.