Laat kinderen stemmen over windmolens en andere dingen waar bejaarde professoren een bloedspuwing van krijgen

Om te mogen stemmen moet je 18 zijn, in Nederland en in veel andere landen die doorgaans van zichzelf vinden dat ze een modeldemocratie zijn. Achttien is een wonderlijke grens die ooit is vastgesteld door mensen van ver boven de achttien. Ze beriepen zich daarbij op zaken als volledig ontwikkelde breinfuncties en vooruit kunnen denken en weloverwogen beslissingen kunnen nemen.

Dat dit argumenten zijn van likmevestje weet iedereen die weleens een blik heeft geworpen op een ingezondenstukkenpagina van een willekeurige krant, een minuut of drie heeft geluisterd naar een doorsnee borreltafeldebat op radio of tv, of een serie blogs van ‘tegendraadse denker’ nummer zoveel heeft doorgeworsteld. Het zijn pleisterplaatsen voor de behartigers van het gevestigde belang waar wanhopige huurders die geen huis kunnen kopen het montere advies krijgen gewoon de schouders eronder te zetten en gewoon flink te sparen, net zoals de adviesgever zelf heeft gedaan, in 1993. Waar over toeslagenslachtoffers wordt gezegd dat het natuurlijk héél vervelend voor ze is, maar (daarop volgt iets met rook en vuur, en de hand ophouden). En waar gepensioneerde professoren paginabreed over zes kolom de bejaardeprofessorenmening van de dag (klimaatverandering is een sprookje, 'woke’ een gevaar, stikstof een overschat probleem) uiteen mogen zetten. Meestal staat in die zes kolommen erbij dat ze dit niet meer mogen zeggen.

Maandag publiceerde het VN Ontwikkelingsprogramma de resultaten van een enquête waar voor de zoveelste maal uit blijkt dat we belangrijke besluiten over de toekomst beter aan onze kinderen kunnen overlaten. Een kleine 700 duizend mensen in ’s werelds grootste economieën (waaronder de Europese Unie), goed voor 80 procent van de economische activiteit en 75 procent van de uitstoot van broeikasgassen, zijn gevraagd naar hun opvattingen over klimaatverandering aan de vooravond van de klimaattop in Glasgow. Ongeveer de helft van hen is jonger dan 18.

De generatieverschillen zijn groot. Achttienminners maken zich substantieel meer zorgen over klimaatverandering dan oudere ondervraagden en staan aanmerkelijk positiever tegenover windmolens, zonnepanelen, duurzaam boeren en andere kwesties die schrijvers van bejaardeprofessorenstukken doorgaans een bloedspuwing bezorgen. Het is geen onlogische uitkomst, want deze kinderen leven misschien nog wanneer het water hier langs de enkels klotst en de door het KNMI voorspelde valwinden aan de orde van de dag zijn.

Zie je wel, het draagvlak voor ingrepen neemt vanzelf toe, stelt de VN. Kwestie van wachten tot de kinderen van nu stemgerechtigd worden en invloed krijgen.

Alleen: dat duurt te lang. Bovendien weet iedereen hoe dat gaat met jongeren die ouder worden: eerst liken ze alle Tiktokfilmpjes van Extinction Rebellion en nadat ze op hun eerste salarisstrookje hebben gezien hoeveel er naar het collectief gaat, gaan ze VVD stemmen.

De Raad voor het Openbaar bestuur adviseerde vorig jaar al: haal de stemgerechtigde leeftijd omlaag, van 18 naar 16. Goed voor de politieke betrokkenheid en de maatschappelijke interesse van jongeren, goed voor hun toekomst. Er was nooit een politieke meerderheid voor, allemaal de achttien lang voorbij, wat wil je. Het kabinet (weinig achttienjarigen) zag er toen niks in, en aangezien datzelfde kabinet nog altijd demissionair zal watertrappelen wanneer de polders zijn volgelopen, zal het er niet van komen.

Weer een gemiste kans.