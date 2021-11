Laat iedereen meegenieten van de wolven

Een wolf op de Veluwe, vastgelegd door natuurfotograaf Otto Jelsma. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Brief van de dag

Tegen (of voor) de komst van de wolf in Nederland lopen de meningen nogal uiteen, maar op basis van Europese wetgeving kan en mag daartegen niets worden ondernomen. Ook niet door grote of kleinere dierenhouders die de slachtingen onder hun kuddes hebben moeten meemaken en nog lang niet zijn gevrijwaard voor herhalingen in de toekomst, nu de wolvenpopulatie zich uitbreidt. Een hoog elektrisch hek om alles heen is nu het enige devies.

In Nederland is iedereen altijd welkom en dit is terecht een groot goed. We zorgen altijd met z’n allen voor elkaar en voor anderen, en we noemen dit participatie, collectief en solidair. Dus wellicht kunnen we de huidige en toekomstige populaties wolven ook onderling eerlijk delen, in plaats van nu alleen de oostelijke en noordelijke provincies hier hun ‘voordeel’ mee te laten doen.

Dus wellicht een wolvenkoppeltje op Texel en Schier, een paar jonge stelletjes in de Noordwijkse en de Scheveningse duinen, bij de Oostvaardersplassen is altijd genoeg eten voor hen te vinden, op de Zeeuwse eilanden is altijd plek voor een frisse wind en in het o zo Groene Hart kunnen ze ook lekker ravotten.

Iedereen in Nederland kan zo heel makkelijk ontdekken dat wilde natuur hier echt overal thuis kan zijn. Alleen samen kunnen we de wolf een echt thuis geven.

Martin Meerman, Nieuwlande

Schemeren

We schrijven 1953 en ik ben 13 jaar. Toen al verslaafd aan lezen. En elke avond mijn zelfde smeekbede: ‘Mag het licht al aan?’ En elke avond het zelfde antwoord van mijn moeder: ‘Nee, we gaan eerst schemeren.’

En daar zaten we dan, te schemeren. In tegenstelling tot Marjolijn van Heemstra zag ik als puber het nut er niet van in en al helemaal niet het plezier. Ik zat met smart te wachten op het verlossende woord van mijn moeder, waarna ik het knopje van de schakelaar snel omzette. En er was licht. En een boek.

Zoveel jaren later lees ik dat Van Heemstra dit gebruik weer graag zou zien. En nu ik niemand meer hoef te vragen of het licht aan mag, zal ik zeker een half uur met liefde schemeren. En terugdenken aan die tijd dat er, denk ik, voornamelijk werd geschemerd om te besparen op de energiekosten. Maar meer nog: in de schemering zal ik terug denken aan mijn jeugd. Toen we nog niet hoefden te schemeren om even tot rust te komen. Voor de tv ons weer vermaakt, maar ook verontrust. In 1953 was er alleen één lamp, één schemerlampje en één radio.

Tannie van Eck, Oude Tonge

Hollands drama

We zijn doorgeschoten in ons denken over vrijheid. Iedereen heeft recht op zorg, maar niemand kan verplicht worden tot preventieve zorg. Iedereen mag naar de intensive care, maar een prik halen is teveel gevraagd. En de samenleving maar inspringen en betalen en dan gaan we ongetwijfeld komende week ook nog weer op slot. Dit wringt. Dit is vrijheidsberoving van de hele samenleving. Vrijheid zonder verantwoordelijkheid is de decadentie ten top.

We zijn als verwende samenleving niet in staat tot het nemen van verantwoordelijkheid en de vereiste gedragsverandering om corona eronder te krijgen. Het kabinet ontbreekt het al bijna twee jaar aan visie, moed en de juiste communicatie om tijdig de vereiste maatregelen te nemen en goed uit te leggen. Aan deze decadentie gaan we dus klassiek ten onder. Over honderd jaar heet dat een Hollands drama in plaats van een Grieks drama.

Philippe Creijghton, Bussum

Black Friday

Het lijkt mij verstandig dat alle Nederlandse consumenten minimaal tot en met vrijdag 26 november geen enkele aankoop doen bij adverterende ondernemingen die tijdens Black Friday (zogenaamde) aanbiedingen hebben. En ook niet op maandag 29 november, als het Reserve Monday is. Want dat schijnt ook al te bestaan.

Werkelijk, zeker 8 miljoen Nederlanders vinden dit kennelijk geen enkel probleem. Wel praten over alle andere problemen in dit land of over de rest van de wereld, maar ondertussen wel of niet terechte aankopen doen.

Laat ik dan ook maar gewoon moralistisch zijn. Dit moeten wij met ons allen niet willen, en ook niet doen.

Richard Nijenhuis, Nijmegen

Pepernoten

Al jaren corrigeer ik mensen die pepernoten zeggen, terwijl ze kruidnootjes bedoelen. Pepernoten zijn iets anders. Dit jaar lijkt het echter toch definitief gebeurd: de echte pepernoten zijn uit de schappen van de supermarkten verdwenen. Althans, ik heb ze nog niet kunnen vinden.

Dat is nu een traditie die ik wel koesterde. Terecht dat de Pieten tegenwoordig anders zijn dan eerst, maar waarom zijn de pepernoten verdwenen?

Jolanda van der Lee, Groningen