Laat het stoppen: de begrip-voor- iedereen-epidemie

Moderne verschijnselen; we komen erin om. Maar we hoeven ons er toch niet altijd bij neer te leggen? Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen – nee, móéten – verzetten. Neem de begrip-voor-iedereen-epidemie.

Parallel aan de corona-epidemie is er nóg een epidemie gaande, waarvan ik vermoed dat hij vooral binnen Nederland tot volle wasdom heeft kunnen komen: de begrip-voor- iedereen-epidemie. Elke mening lijkt even zwaar te wegen en bij de kleinste snik worden, empathisch knikkend, de fluwelen handschoentjes uit het vet gehaald.

Terwijl er ontiegelijk veel mensen zijn voor wie we geen begrip zouden hoeven te hebben. Mensen die self hun ondesoek doen op Facebook en obscure websites en zo hebben ‘ontdekt’ dat de coronapandemie een complot is van een satanische sekte van pedofiele reptielen – Hugo de Jonge en de farmaceutische industrie bijvoorbeeld. Daar hoeven we geen begrip voor op te brengen, daar mogen we best een keertje tegen zeggen: stel je niet aan, zoek een vrolijkere hobby en ga aan jezelf werken.

Het is volkomen onnodig om die mensen serieus te nemen en we hoeven al helemaal niet in de krant te zetten wat ze ergens van vinden, of dat ze in een bonte, van verontwaardiging dampende stoet door de stad zijn getrokken om hun aanstelleritis te etaleren.

Voor wie hoeven we nog meer geen begrip te hebben?

Thuis heb ik een lijstje gemaakt van 48 kantjes op A3-formaat, ter inspirerende inzage op te vragen bij de Volkskrant, waarvan ik u hier een kleine bloemlezing presenteer:

– Mensen die denken dat je allerlei klachten krijgt wanneer je in de buurt komt van iemand die gevaccineerd is

– Pubers die denken dat ze weten hoe de wereld in elkaar zit en dat wel eens even zullen uitleggen

– Figuren die menen overal maar recht op te hebben

– Overlastveroorzakers

– Types die andere mensen die zoeken naar zoiets basaals als een veilige plek om te wonen bestempelen als ‘gelukszoekers’ die ons woningentekort veroorzaken

– Mensen die alle aandacht op zichzelf en hun tot olifantenproporties opgeblazen marginale, niksige probleempjes vestigen

Het werkt buitengewoon bevrijdend om dit gedrag gewoon af te keuren en er geen enkel begrip voor op te brengen. Ze uitlachen – meer hoef je eigenlijk niet te doen.

Er zijn mensen die zeggen dat je, als je die onbenullige types niet serieus neemt, een tweedeling creëert in de samenleving. Maar juist door de charlatans en minkukels recht vanuit het slijk der marge op een podium te takelen dat even hoog en glimmend is als dat van de mensen die het wél kunnen weten... juist dáárdoor ontstaat die tweedeling. Door dat mooie podium is het onderscheid tussen een deskundige en een roeptoeter voor bepaalde mensen moeilijk te maken.

Sommige geluiden zíjn gewoon minderwaardig. De ene mening of argumentenreeks weegt nu eenmaal zwaarder dan de andere. Het relaas over corona van een viroloog verdient het meer om gehoord te worden dan dat van Hennie de aquariumhobbyist uit Amstelveen. De uiteenzetting over vaccinaties van een arts weegt zwaarder dan die van een dansleraar of fotomodel.

En voor de dansleraar, het fotomodel of Hennie uit Amstelveen hoeven we nul komma nul begrip op te brengen, nog geen ieniemienie flintertje begrip – totdat ze over danspasjes, de beste pose om parfum aan de man te brengen of Henniegerelateerde zaken beginnen te praten. Dan zullen we alle begrip hebben voor álles wat ze zeggen.

En de viroloog die iets durft te beweren over een choreografie of modellenwerk zullen we hoofdschuddend uitlachen.