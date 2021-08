Laat het etiket ‘moeilijke school’ vallen

Brief van de dag: fijn die bonus, maar denk ook aan de beeldvorming

Beeld ANP

De Volkskrant kopt: ‘Bonus voor leraren op moeilijke scholen’ (Ten eerste, 25/8). Even los van de discussie of dit eigenlijk structureel geld had moeten zijn, wat het natuurlijk had moeten zijn, speelt er nog iets. Het zou helpen als de media ook eens zouden letten op de formulering. Hoezo ‘moeilijke scholen’?

Mijn medewerkers op een ‘moeilijke school’ lezen dit ook. Mijn leerlingen, zelfde verhaal. Wanneer gaat men in de media eens inzien dat geld natuurlijk een mooie geste is, maar ook niet meer dan dat. Wanneer het lukt de beeldvorming te veranderen, doet dat iets met de eigenwaarde van leerlingen en medewerkers van deze ‘moeilijke scholen’. Zodat het vanzelf makkelijker wordt om er te (blijven) werken, want werk wordt niet alleen met geld gewaardeerd.

Ik stel voor om er vandaag mee te beginnen. Ik werk op een prachtige, energieke, kleurrijke school waar het hard werken is. En soms is het makkelijk, soms is het moeilijk. Zoals dat geldt voor elke professional in elke branche.

Viola Scheerder-Rhee, adjunct-directeur Haarlem College

Bestuurscultuur

De beste manier voor Mark Rutte om bij te dragen aan een snelle formatie én een nieuwe bestuurscultuur: hij wordt minister van een nieuw ministerie dat volledig gericht is op de ­preventie van vergetelheid. Het ­ministerie van Actieve Herinnering.

Egge van der Poel, Rotterdam

Prins Bernhard jr.

De band Chef’Special zegt door prins Bernhard jr. gevraagd te zijn om op te treden tijdens de Formule 1 in Zandvoort, tegen een vergoeding van 0 euro. Hoog tijd dat het Prins Bernhard Cultuurfonds zijn naam verandert. Als donateur had ik al weinig positieve associaties met de overspelige en verkwistende naamgever ervan. Maar na de actie van diens kleinzoon, die in deze tijd geen cent over heeft voor muzikale optredens tijdens de Formule 1, kan de combinatie ‘prins Bernhard’ en ‘cultuurfonds’ écht niet meer.

Marjolein Rotteveel, Utrecht

Lerarentekort

Mijn zoon heeft inmiddels een studieschuld van 40 duizend euro; na twee verkeerde opleidingskeuzes zit hij nu in het vierde jaar van de pabo. Als de overheid dat geld nou eens zou kwijtschelden in plaats van een doekje voor het bloeden uit te delen aan het basisonderwijs? Kan hij misschien wel een klein onderkomen kopen en in Amsterdam blijven wonen, als jonge gedreven leraar. De kortste route graag.

Vera de Nijs, Amsterdam

Naakt

Altijd leuk als twee artikelen in de Volkskrant onbedoeld reageren op elkaar. In de krant van 26 augustus staat het verhaal van de naakte cupido die ontdekt is op een schilderij van Vermeer uit de 17de eeuw.

Het artikel eronder gaat over een man, drie eeuwen later, van wie de babyfoto op een platenhoes van Nirvana afgedrukt stond. Omdat de baby naakt is, schaart de man die afbeelding onder kinderporno en eist hij een schadevergoeding. Het bewijst in ieder geval dat we er in de loop der tijd niet erg op vooruit zijn gegaan.

Rudy Schreijnders, Maarssen

Taliban

Binnen een maand zouden de Taliban Kabul wel eens kunnen bereiken, klonk het tijdens hun opmars na het vertrek van de Amerikaanse strijdtroepen. Geen week later was de stad volledig ingenomen. En nu zouden ze niet met de buitgemaakte helikopters en drones om kunnen gaan, noch aan munitie voor de Amerikaanse wapens kunnen komen (Ten eerste, 26/8). Van onze voortdurende onderschatting zal de Taliban dankbaar profiteren.

Marcel Verspeek, Rotterdam

Europees leger

Is het gezien het egoïstische gedrag van de Amerikanen in Kabul niet de hoogste tijd om uit de Navo te gaan en een Europese legermacht te formeren, uitsluitend gericht op defensie en noodhulp bij rampen?

Fred Visser, Zutphen

Boodschappenaffaire

Een belangrijk aspect in de boodschappenaffaire van Wijdemeren is onderbelicht gebleven, namelijk de onrechtmatigheid van het onaangekondigde huisbezoek. Bij dit huisbezoek zag een medewerker van de gemeente de boodschappen van ­Albert Heijn en begon door te vragen, wat tot het ‘bewijs’ leidde.

In het strafrecht leidt onrechtmatig verkregen bewijs veelal tot vrijspraak. De Centrale Raad van Beroep heeft hier enkel een schadevergoeding van 200 euro toegekend aan de bijstandsgerechtigde omdat het huisbezoek onrechtmatig was. Natuurlijk is (het ontbreken van) een huiszoekingsbevel iets anders dan een onaangekondigd huisbezoek, maar de consequenties kunnen vergelijkbaar zijn. Het wordt tijd voor strengere regelgeving hiervoor.

Gerrit Dijkstra, Leiden

Tekort aan ic-verpleegkundigen

Een mooi artikel (Ten eerste, 25/8) over het dreigende tekort aan verpleegkundigen op de intensive care. Daarin staat dat er op jaarbasis eigenlijk 775 leerling-ic-verpleegkundigen moeten starten met de opleiding, maar dat het er maar gemiddeld 442 waren de afgelopen jaren.

Het grote probleem is echter de uitstroom. Verpleegkundigen gaan niet de barricades op, maar vertrekken zonder lawaai. Werken in ploegendienst, ook op zon- en feestdagen, trekt een wissel. Vakantiedagen niet kunnen opnemen, geeft thuis stress. De politiek die loopt te millimeteren over de zorgbonus, dat voelt bepaald niet als waardering.

Als je als verpleegkundige met ontslag gaat, kun je makkelijk ander werk krijgen. Bijvoorbeeld bij een zorgverzekeraar of bij een farmaceutisch bedrijf. Minder leuk werk, maar het betaalt meestal beter. Soms krijg je ook nog een leaseauto en je kunt gewoon op vakantie in een periode die je uitkomt. Interview bijvoorbeeld maar eens een aantal verpleegkundigen die gestopt zijn op de ic, waarom zij de overstap maakten.

Hoogleraren die zelf geen enkele verpleegkunde-ervaring hebben en uitleggen dat verpleegkundigen het werk wel kunnen opknippen in taakgerichte zorg, helpen ook niet mee aan een duurzame oplossing. Een verpleegkundige wil bij voorkeur zijn of haar eigen patiënten de beste zorg geven.

Het is net als een wijnkelder: als je meer opdrinkt dan je aan nieuwe flessen koopt, dan blijft de voorraad een probleem.

En dit probleem speelt niet alleen bij de ic-verpleegkundigen maar bij alle verpleegkundigen die 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar voor ons allen beschikbaar moeten zijn. Naast applaus daarom ook graag respect vanuit de politiek, voor de hele publieke sector.

Johan Dorresteijn, verpleegkundige (n.p.), Buurmalsen