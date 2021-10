Laat ‘Glasgow’ leiden tot een uniforme, mondiale CO2-belasting. Vervolgens dragen rijkere landen een flink deel van hun inkomsten over aan de armere

Graffitikunstenaars bespuiten een muur in Glasgow. De stad is in afwachting van de mondiale klimaattop op 31 oktober. Beeld Getty Images

Op 31 oktober begint in Glasgow de klimaattop. De top moet antwoorden vinden op het rapport dat het klimaatpanel van de VN in augustus uitbracht. Dat klimaatrapport toont aan dat gevaarlijke, menselijke invloed op het klimaat alleen kan worden voorkomen als we snel emissies reduceren. Wetenschappers bepleiten daarom wereldwijd eenzelfde hoge prijs op CO2-emissies in te voeren. Zo’n hoge prijs zou een sterke prikkel geven om emissies te verminderen.

Het Europese wagenpark is bijvoorbeeld veel zuiniger dan het Amerikaanse, omdat brandstof hier duurder is. Daarbij leidt een uniforme CO2-prijs ertoe dat de klimaatdoelen het goedkoopst worden behaald. Prijsprikkels zorgen ervoor dat consumenten en bedrijven zelf uitmaken waar emissies tegen de laagste kosten kunnen worden vermeden.

Concurrentiepositie

Tenslotte voorkomt een uniforme mondiale CO2-prijs dat bedrijven verhuizen naar landen met zwakker klimaatbeleid. Dat is slecht voor de concurrentiepositie en levert het klimaat weinig op. De Europese Commissie onderzoekt de mogelijkheden om door middel van importheffingen op producten van buiten de EU het speelveld weer gelijk te trekken.

Een mondiale uniforme CO2-prijs lijkt in tegenspraak met het verdrag ter bescherming van het klimaat uit 1992. Volgens dat verdrag moeten ontwikkelde landen het voortouw nemen in de strijd tegen klimaatverandering. Deze landen hebben immers meer middelen tot hun beschikking, en dragen veel meer bij aan de klimaatcrisis.

Tegenover de ruim 15 ton CO2 die een gemiddelde Amerikaan per jaar uitstoot, staat slechts 0,3 ton voor de gemiddelde Keniaan. Tot op heden betekent de grotere verantwoordelijkheid van geïndustrialiseerde landen dat zij in internationale klimaatakkoorden sneller hun emissies moeten terugdringen dan armere landen. Een mondiale uniforme CO2-prijs betekent echter dat alle landen ruwweg met dezelfde snelheid hun emissies terugdringen.

Niemands verdienste

Toch hoeft dat niet strijdig te zijn met het klimaatverdrag. De opbrengsten van CO2-beprijzing kunnen immers internationaal zo worden verdeeld dat arme landen meer ontvangen dan ze kwijt zijn aan kosten van emissiereductie. Er zijn goede redenen om de opbrengsten zelfs gelijk per persoon over de wereld te verdelen. Het natuurlijk vermogen van de atmosfeer om een zekere hoeveelheid CO2 te absorberen, is immers niemands verdienste. Het is een gemeenschappelijk goed.

Een gelijk recht om CO2 uit te stoten, zou overdrachten van honderden miljarden euro’s per jaar betekenen van de geïndustrialiseerde landen naar ontwikkelingslanden. Helaas lijken pleidooien voor mondiale CO2-beprijzing er vaak vanuit te gaan dat elk land de opbrengsten houdt die het zelf int. Deze benadering komt overeen met het principe dat ‘wie eerst komt, eerst maalt’: nu de klimaatcrisis zich aandient, is het pech voor ontwikkelingslanden dat zij niet even welvarend zijn.

Elk land moet nu snel emissies terugdringen en daarvan zelf de kosten dragen. Dit is de ‘rechtvaardige deal’ die Donald Trump beoogde toen hij zich in 2017 terugtrok uit het Parijs-akkoord. Dezelfde benadering klinkt in de wens van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Yeşilgöz-Zegerius, ‘dat ook andere landen hun ambitie verhogen’ zonder daarbij over financiering te spreken. Er is niet alleen weinig reden voor ontwikkelingslanden om een dergelijke ‘deal’ te accepteren, het is ook in strijd met het klimaatverdrag.

Als de wereld op de klimaattop in Glasgow een akkoord wil sluiten dat verschil maakt, zullen ontwikkelingslanden moeten beseffen dat ook zij een hoog prijskaartje aan CO2-emissies moeten hangen. Dat betekent een versnelde overstap naar duurzame energie. Geïndustrialiseerde landen zullen onder ogen moeten zien dat mondiale CO2-beprijzing alleen rechtvaardig kan worden ingevoerd als zij een substantieel deel van de opbrengsten aan ontwikkelingslanden afdragen. Die olifant in de kamer mag niet onbesproken blijven.

Marc Davidson is hoogleraar filosofie van duurzaamheid en milieu aan Radboud Univ. Nijmegen.