Laat gedupeerden meepraten over het functioneren van de overheid: dat is pas nieuwe bestuurscultuur

Het kabinet dat aftrad om het toeslagenschandaal is gloedvol terug. Nieuw jasje, herboren, nieuw elan. ‘Het allerergste: het is nog steeds niet opgelost, de mensen zitten nog steeds in de shit’, twitterde Lilian Marijnissen. Inderdaad; je ziet de ene na de andere inzamelingsactie voorbijkomen om slachtoffers van de toeslagenaffaire eindelijk eens een fijne kerst te bezorgen.

Hoe begon het ooit? Dit bestuurlijke geblunder dat uitgroeide tot een van de grootste schandalen van de afgelopen vijftig jaar? Met mensen wier enige ‘misstap’ was dat ze kinderen kregen en die naar de opvang wilden sturen. Heel nobel, want dan konden ze werken of studeren, een bijdrage leveren aan de samenleving. Dat is wat we willen, vaders en vooral moeders die werken; weg met dat thuisblijfgemuts, nietwaar? Maar goed men werd – foutje, bedankt – ten onrechte als fraudeur bestempeld. Een foutje dat pas na ruim vijftien jaar eindelijk werd erkend. Het oude kabinet blies met gebogen hoofd de aftocht.

Ooit is dit kinderopvangtoeslagensysteem opgetuigd, door briljante bestuurskundigen, gisse procesmanagers, schrandere ict’ers en scherpe juristen. Hun opdracht: ontwerp een systeem waar burgers kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen. En zorg dat dat een beetje waterdicht is, dat we eventueel misbruik kunnen opsporen en aanpakken. Helder.

Laten we ervan uitgaan dat al deze professionals te goeder trouw waren en zelfs behept met een zekere beroepstrots. Er zaten geen psychopaten tussen die vanuit een soort afkeer naar de mensheid dachten: laten we eens iets ongekend onrechtvaardigs verzinnen dat mensen en kinderen tientallen jaren in de diepst denkbare ellende stort. Waartegen ze zich nooit, met welke redelijke onderbouwing dan ook, kunnen verdedigen. Gewoon niet. Toch is dit het resultaat van hun noeste arbeid.

De worst die ons wordt voorgehouden is een nieuwe bestuurscultuur. Dat is inderdaad meer dan urgent. Het meest verfrissende idee voor een nieuwe bestuurscultuur trof ik aan in het zeer lezenswaardige rapport (Gelijk)waardig herstel, inzichten en aanbevelingen van kinderen, jongeren en ouders zélf ten dienste van de landelijke en lokale aanpak van de kinderopvangtoeslagaffaire, te lezen op dezolderkamer.nl.

Een inspirerend document. De veerkracht, maar ook de kalme expertise en het bestuurlijke inzicht uit een menselijk perspectief van burgers die slachtoffer zijn geworden van destructieve systeemfouten zijn treffend.

‘Experts van een moeilijk leven’ noemen zij zich en ze eisen een plek aan de beslistafel. Terecht hekelen zij het dat er dure consultants worden ingehuurd. Ze willen dat nieuw beleid, wetten en regelgeving sámen met hen wordt bepaald. ‘Juist door de inzet van ons als experts kan de afstand tussen overheid en burger worden verkleind. Het is frustrerend dat allerlei consultants worden ingehuurd voor hun ‘expertise’ terwijl wij slechts ‘ervaringsdeskundigen’ worden genoemd en niet of weinig betaald krijgen.’

Terecht. Besteed al die miljarden die zijn gereserveerd voor toeslagherstel niet slechts aan uurtarieven van consultants en juristen. We hebben juist inzichten nodig van mensen die met een opvallend kalm en analytisch vermogen uit de hel van bestuurlijk veroorzaakt leed zijn gekropen.

Natuurlijk, je kunt niet alle ongeveer 50 duizend ouders en 95 duizend kinderen en jongeren een baantje geven. Voor hen is belangrijk dat het hun aangedane leed en de geleden schade eindelijk, met gezwinde spoed, waar mogelijk, zo ruimhartig mogelijk worden hersteld.

Maar het is een prikkelend idee om overheidsgedupeerde burgers een structurele rol te geven in het verbeteren van overheidsfunctioneren. Als je slachtoffer bent gemaakt van overheidsbeleid en kunt verwoorden waar de overheid heeft gefaald, dan beschik je over inzicht dat onmisbaar is en mag je solliciteren. Zodat we kunnen zorgen dat er nieuwe systemen worden bedacht zodat het niet meer gebeurt.

Laat bijvoorbeeld alsjeblieft de jonge vrouw die, na jaren bittere armoede, op haar zestiende een traumatische uithuisplaatsing maakte, weggerukt bij haar moeder en haar vriendinnen van de middelbare school, en van instelling naar instelling gesleept, meedenken en meebeslissen in een commissie die de uithuisplaatsingen van de kinderen van toeslagengedupeerden onderzoekt. Daarin heb ik meer vertrouwen dan in het toegezegde onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid. Want mensen moeten het uitgangspunt zijn.

Dat is nog eens een radicale nieuwe bestuurscultuur. De overheid is er om burgers te dienen en niet om mensen kapot te maken. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat was het niet.