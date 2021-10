Laat fiscalisten bijdragen aan eerlijke inkomsten staat

Brief van de dag: Blijf bedrijven helpen met belastingen, maar op eervolle wijze

Hoogleraren fiscaal recht Jan van de Streek en Jan Vleggeert. Beeld Kiki Groot

Hoogleraren Van de Streek en Vleggeert vinden dat in de fiscale opleiding meer aandacht moet komen voor maatschappelijke verantwoordelijkheid (Economie, 9/10). Na jarenlang praktijk en wetenschap te hebben gecombineerd, ontlenen ze nu geen trots meer aan het bedrijven adviseren om zo weinig mogelijk belasting te betalen.

Met nog iets meer zelfinzicht zouden ze een verrijking voor de opleiding kunnen zijn, maar nu twijfel ik daarover. Een van hen antwoordt namelijk op de vraag waarom hij het vak ging studeren: ‘Gewoon veel verdienen, een Jaguar rijden.’

Tja, dat kan niet goed gaan natuurlijk. Als ze echt tot inkeer zouden zijn gekomen, zouden ze de praktijk blijven uitoefenen, maar dan op een honorabele manier. Dus niet bedrijven agressief adviseren, maar cliënten begeleiden bij een eerlijke bijdrage aan de inkomsten van de staat. In die fiscale studie, die ik zelf in de jaren tachtig volgde zonder dat studenten het over Jaguars hadden, behoor je de allerbelangrijkste regel van het recht bovenaan te zetten: suum ­cuique. Oftewel: ieder het zijne.

Flip Schreurs, Nederweert-Eind

Gascrisis

Sommige mensen worden al geconfronteerd met een sterke stijging van de gasprijzen. En dit zal zeker niet voor iedereen een probleem zijn.

Maar wat zou het effect zijn als we van 15 oktober tot 1 december allemaal significant gaan bezuinigen op gas? Dan blijft de voorraad op peil. Het blijft een spel van vraag en aanbod en het aanbod blijft dan relatief groter. Het lijkt me een mooie uitdaging om dit met zijn allen te doen, dus solidair zijn met elkaar, ook als je een hogere energierekening best kunt betalen: het samen betaalbaar houden voor iedereen. Een tweedeling in de maatschappij in het wel of niet je huis redelijk kunnen verwarmen, lijkt me namelijk onwenselijk.

En misschien kunnen de energiemaatschappijen ons aanmoedigen met standen doorgeven in wat we besparen, omgerekend naar ieders omstandigheden.

Emmy de Graaff, Den Bosch

Tweedeling

Maak iets belachelijk duur en mensen gaan vanzelf denken dat het iets voorstelt. Ik las de column van Loes Reijmer (Zaterdag, 9/10) over het wellnessmerk Rituals, dat de Moon Calender van de vaccinatiesceptische zussen Van Lexmond gaat verkopen.

Tijdens het pr-moment daarover meldt Willem Engel, die kennelijk een graantje mee wil pikken van het succes, zich op Twitter met een hulde aan de zussen. Het valt hem op dat vooral mooie mensen zich laten leiden door liefde en gezond verstand, jubelt hij, en de trollen door angst en dwang. Het moge duidelijk zijn: voor discriminatie en tweedeling moet je bij Willem Engel zijn, die zichzelf kennelijk ook heel mooi vindt.

Rosalie van Woerkom, Vogelenzang

Blokkades

Extinction Rebellion laat weten vanaf deze week de wet te overtreden met blokkades van kruispunten (Ten eerste, 8/10). De verantwoording luidt als volgt: ‘Gehoorzaamheid heeft niet gewerkt. We hebben als burgers een contract met de overheid: wij betalen belasting en in ruil daarvoor zorgt de overheid dat wij veilig kunnen leven.’ De zin is zo leeg dat het hele klimaatprobleem erin past. Wat ‘veiligheid’ betekent, is ook allang niet meer duidelijk. Maar wat is het verschil met de blokkeerfriezen of de bestormers van het Witte Huis? Mijn waarheid is zo belangrijk dat ik mezelf het mandaat geef om jouw vrijheid in te perken of de wet te overtreden. Het verschil is dat beroepsactivisten denken dat dit hun levensopdracht is. Als de rest van ons hun ook dat idee gaat geven, dan is het hek van de dam.

Hans Kellerhuis, Utrecht

Advocaten

Het kabinet overweegt strengere regels voor advocaten. Minister Dekker (Rechtsbescherming) wil er ‘kritisch naar kijken’ (Ten eerste, 9/10). Laat hij bij de plaatselijke supermarkt informeren: daar mag je je boodschappen niet laten afrekenen door een familielid dat achter de kassa zit. Het hoeft niet altijd moeilijk te zijn.

Len Koetsier, Groningen

Sjah

Kleine toevoeging aan het verhaal (Zaterdag, 9/10) over de sjah van Perzië, Mohammad Reza Pahlavi. Die kwam aan de (beperkte) macht in 1941 na de Brits-Russische invasie. Toen de democratisch gekozen president Mohammad Mossadegh de oliebelangen nationaliseerde, volgde in 1953 een coup van de Britten met medewerking van de CIA. Daardoor werd de macht van de sjah absoluut.

Hij werd een despotische heerser. Het ideaal van de sjah om een ‘Franse’ sfeer te scheppen is onder de vermogende Perzen zeker gelukt. Ja, het feest van de sjah was de druppel, maar in 1953 begon het water versneld de emmer in te lopen.

P.F.W. van Rooijen, Leeuwarden

Taiwan

Misschien is de genderneutraliteit enigszins aan het doorslaan, want de Taiwanese president is toch echt een vrouw, ondanks de bewering van de Volkskrant (Ten eerste, 11/10) dat het een man betreft.

Connie Kaspers, Groningen