Laat Facebook je het plezier van virtual reality niet ontnemen

Mijn moeder is vanmiddag in IJsland geweest en vertelt over uitgestrekte landschappen en diepblauwe warmwaterbaden. Een paar jaar geleden maakte ze samen met mijn vader een tiendaagse rondreis langs dezelfde fjorden. Vandaag ging ze in haar eentje op pad en duurde het bezoek een kwartiertje, terwijl mijn vader naast haar op de bank zat en Wordfeud met mij speelde op zijn iPad. Zij had de VR-headset op die ze van mijn broer en mij had gekregen voor haar 75ste verjaardag en ze bezocht het land in virtual reality.

Het virtuele IJsland waarin mijn moeder zich liet meevoeren ziet er niet uit als een computergame, maar als een film. Iemand in IJsland heeft met een VR-camera bij de geisers gestaan en heeft 360-gradenbeelden opgenomen, die werden samengevoegd tot een panoramische videofilm. Ze keek om zich heen in landschappen met dampende zwavelbronnen waaruit sissende geluiden opstijgen. Die zwavel is dan wel niet te ruiken, maar er is gelukkig ook geen gevaar dat ze struikelt en ergens invalt. Verder was alles bijna net zoals in het echt, zegt ze.

De manier waarop mijn moeder VR in haar dagelijks leven heeft opgenomen lijkt op wat ik las in De Toverberg van Thomas Mann. In die roman uit 1924 wordt het leven beschreven van een groep patiënten in een luxe sanatorium in de Zwitserse bergen. Ter ontspanning konden ze daar ’s avonds na het eten een uurtje genieten van de verzameling ‘optische toestellen’, zoals een stereoscopische kijkkast waarmee ze foto’s bekeken die erbinnen in waren opgesteld, van bijvoorbeeld een Venetiaanse gondelier. In die kijkkast is een vroege vorm van de alombekende viewmaster te herkennen, en dat apparaat met stereofoto’s is weer een voorloper van de huidige generatie VR-brillen. De wens om tijdelijk even in een virtuele omgeving te kunnen verpozen bestaat al veel langer dan vandaag.

Plotseling online

Sinds de uitbraak van de coronapandemie hebben we allemaal kunnen vaststellen dat het mogelijk is om een deel van ons leven en onze werkzaamheden plotseling online te laten plaatsvinden. Alleen voor veel gamers ging het leven door als altijd: zij bleken met hun urenlange spel in Minecraft, Fortnite of Roblox al te zijn voorbereid op wekenlange afzondering van leeftijdgenoten.

Nu gaven studenten aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) hun presentaties voor het vak Game Design ook in een virtuele omgeving. Ze stonden als avatars voor een virtuele collegezaal, terwijl iedereen veilig thuis was gebleven en er tegelijkertijd studenten in Seoul konden meekijken naar de powerpoints en YouTube-video’s. Later vertelden ze dat het veel spannender had aangevoeld dan het zoveelste webcamseminar en daarmee een fijne afwisseling was geweest tijdens de eentonige lockdowndagen.

Maar ook het minder online-ingevoerde deel van de maatschappij werd geconfronteerd met virtuele variaties op sociale evenementen. Ik herinner me een digitaal kerstfeestje van de HvA met een door een dragqueen gepresenteerde onlinebingo (‘Nummer 69, een publieksfavoriet!’) en een hilarische onlinewijnproeverij die me werd aangeboden door een goede vriendin. Daartoe was bij iedereen een doosje met zes miniflesjes wijn thuisbezorgd en werden we in een groep van tien deelnemers door een charmante Zoom-sommelier van wijn naar wijn geleid, waarbij we op zijn aanwijzingen de tonen van hout, vanille en framboos probeerden te onderscheiden. Nadat de deskundige zich na zijn optreden discreet had teruggetrokken, bleef de groep digitaal bijeen om de flesjes saamhorig leeg te drinken. Vanachter onze laptops waren we het er roerend over eens dat online wijnproeven een gat in de markt was.

Metaverse

De door de lockdown noodzakelijk gemaakte duik in de digitale wereld heeft Mark Zuckerberg van Facebook ongetwijfeld gesterkt in zijn plannen voor de ontwikkeling van de Metaverse. Het idee daarvoor is afkomstig uit de sciencefictionroman Snow Crash uit 1992 en heeft betrekking op het samenvloeien van allerlei virtuele werelden waarin je met mensen die zich fysiek ergens anders bevinden toch samen van alles kunt ondernemen.

Online winkelen, gamen en vergaderen, sociale media gebruiken: we kunnen het straks allemaal heel handig in hetzelfde virtuele universum doen. Volgens Zuckerberg is dit alles zo opwindend dat Facebook ook meteen is omgedoopt tot Meta. Maar wacht, leven we dan straks met z’n allen uitsluitend nog in een virtuele omgeving?

Het door Facebook voorgestelde startpunt voor de Metaverse is een platform dat Horizon Workrooms heet en dat je dient te bezoeken met een VR-bril op je hoofd. Je belandt in een game-achtige vergaderkamer, waarbij de bezoekers elkaar vooralsnog waarnemen als wat harkerig aandoende avatars die hun digitale persoonlijkheid moeten representeren.

Met enige weemoed denk ik terug aan de bevallige verschijning waarmee ik ooit door Second Life dwaalde, de oer-Metaverse. Soms besteedde ik daar ook echt geld aan een extravagante avondjurk, die ik dus alleen virtueel kon dragen. In die tijd heerste nog verwondering over het feit dat je met virtuele ontwerpen zelfs een inkomen kon verdienen, maar de laatste jaren is het in onlinegames redelijk normaal geworden om te betalen voor de outfit van een avatar.

Het is aannemelijk dat die lucratieve markt voor virtuele objecten ook de belangstelling van de Facebook-directie heeft getrokken. Dat games zoals Fortnite, Minecraft en Roblox daarbij worden bevolkt door de tieners en twintigers die Zuckerberg vrijwel allemaal van Facebook zag verdwijnen, is voor hem een andere reden om vol in te zetten op dit nieuwe avontuur.

Verdienmodel

Onlangs liet Facebook weten dat Europa in de opmars van de Metaverse een belangrijke positie moet gaan innemen. Er zijn plannen gepresenteerd om tienduizend banen te creëren, waarbij Nederland werd genoemd als een van de locaties waar men zich vanwege de hoogopgeleide bevolking en de bloeiende technologiesector wil gaan concentreren op de zoektocht naar nieuw talent.

Dat klinkt misschien aantrekkelijk, maar laten we even stilstaan bij het verdienmodel en de prioriteiten van Facebook. Die zijn gericht op het verkopen van informatie over gebruikers aan bedrijven die op hun beurt allerlei zaken en diensten aan die gebruikers willen verkopen. Daar begint het idee van de Metaverse te schuren. Als alle digitale plekken die je als gebruiker bezoekt namelijk aan elkaar zijn gekoppeld, wordt informatie daarover steeds interessanter voor de afnemers van gebruikersdata. Ik stel me voor hoe er op dit moment in de boardrooms van Facebook al door marketingmanagers wordt gesproken over de impact die advertenties in 3D gaan hebben op de hoogopgeleide en technologisch onderlegde Europeanen.

Hier is het opletten, want dat een VR-ervaring een behoorlijke indruk op mensen kan maken, is bekend. In kringen van onderzoekers en ontwikkelaars geeft men direct toe dat nog niet helemaal duidelijk is wat VR precies met een gebruiker doet; wel staat vast dat onze hersenen heftig kunnen reageren op een medium waarbij gehoor en zicht op de fysieke wereld tijdelijk worden overgenomen door beeld en geluid in een virtuele omgeving. Als mijn moeder geniet van de zwavelbronnen en vergezichten in IJsland is dat op zich niet zo’n probleem, maar gameontwikkelaars weten bijvoorbeeld dat ze met schrikeffecten in VR moeten oppassen, omdat zelfs de meest doorgewinterde gamers bij een plotseling opduikende zombie in een VR-spel veel heftiger reageren dan bij een vijand op een plat computerscherm.

Je kunt je dus bijvoorbeeld afvragen wat de impact van een complottheorie kan worden als die in 3D wordt verkondigd. Tot nu toe heeft Facebook grote moeite om ongewenste content in zijn huidige netwerk onder controle te krijgen, dus het valt te betwijfelen of dat ineens wel lukt als meerdere werelden aan elkaar worden verbonden.

Het koppelen van verschillende virtuele werelden zal technisch overigens nog best een uitdaging worden. Het is nog maar de vraag of andere grote technologiebedrijven staan te springen om hun positie op te geven, benauwd als dergelijke organisaties over het algemeen zijn dat een ander er met het grote geld vandoor gaat. Een voorbeeld daarvan zagen we een tijdje terug al toen Epic Games, de maker van Fortnite, in een juridische strijd met Apple belandde, met als uitkomst dat het spel uit de appstore van Apple werd gehaald. Wat dat betreft zullen er waarschijnlijk nog veel geschillen moeten worden uitgevochten voordat de hele Metaverse in dezelfde dimensie kan opereren.

30-minutenregel

Maar aan al die mitsen, maren en gevaren van de Metaverse gaat een wezenlijke vraag vooraf. Hoe waarschijnlijk is het dat we straks met z’n allen uitsluitend nog in een virtuele omgeving leven?

Jeremy Bailenson, de grondlegger van het Virtual Human Interaction Lab van de Stanford-universiteit, is daar duidelijk over. Op basis van jarenlange observaties stelde hij de 30-minutenregel vast: na een half uur wil vrijwel iedereen zo’n headset afzetten en zich weer met de realiteit gaan bezighouden. We hoeven op dit moment dus niet bang te zijn dat we met een VR-bril eindeloos van de ene onlinewereld naar de andere blijven zwerven, zonder ooit nog uit te loggen om de hond uit te laten.

Ook Janet Murray, hoogleraar aan het Georgia Institute of Technology en de peetmoeder van de virtual reality, heeft al in een interview laten weten dat ze zich geen zorgen maakt dat we ons hele bestaan in de Metaverse gaan slijten: ‘Je kunt wel vanaf de bank Thanksgiving met je familie elders vieren, maar je wilt toch ook samen de kalkoen kunnen proeven.’ En trouwens, voegde ze er nog snel aan toe, dé Metaverse bestaat helemaal niet, het blijft een fantasie uit een sciencefictionboek.

Het lijkt erop dat het Metaverse-avontuur voorlopig blijft bestaan uit ontmoetingen tussen digitale avatars in games en vergaderzalen, waarbij er verwoede pogingen zullen worden gedaan om ons naar onlinewarenhuizen door te sluizen. Uiteindelijk denk ik dat de aangekondigde opwinding over de Metaverse vooral de commerciële mogelijkheden voor Facebook zelf betreft – en het is zeker niet onverstandig om daar enigszins kritisch tegenover te staan.

Maar virtual reality bestaat wel, gelukkig. Ik heb gezien hoe een headset een reislustige senior als mijn moeder tijdens de lockdown een geweldige uitvlucht bood: aan huis gekluisterd keek ze niettemin rond in paleizen in Leningrad, ging ze op bezoek bij een nomadenfamilie in Mongolië en genoot ze van de ongebruikelijke rust in het sprookjesachtige Venetië. Het zal geleken hebben op wat de sanatoriumgasten meemaakten, honderd jaar geleden.

