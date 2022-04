Laat de Rouwtjes hun bankbiljetten lekker op hun eigen socialmediakanalen filmen

Een beetje reuring is voor televisiemakers nooit mis. En daar zorgt de familie Rouw uit Waar doen ze het van? (EO, NPO 1) al een aantal weken voor. Te beginnen met hun voor het programma opgenomen familieportret waarbij het miljonairsgezin, zittend op hun Lamborghini’s, bankbiljetten naar de camera gooit.

Programmamakers vragen deelnemers soms de gekste dingen te doen. Maar in het geval van Vasco Rouw die, zo vertelde hij in de aflevering van vorige week, zijn twee zoons had vernoemd naar Michael Corleone uit The Godfather, is de kans groot dat het geldsmijten zijn eigen idee was. Rouw heeft een term voor het spelen met grote sommen geld: ‘fuck around money’.

Alles aan Rouw voelt fout. Net als je denkt dat het niet bizarder kan, gebeurt er weer iets raars. (Rouw sluit een soort weddenschap af met een horlogeverkoper: die mag de 10 duizend euro aanbetaling houden als het hem niet lukt om 10 kilo af te vallen.) Je hobbelt van de ene groteske scène naar de andere. En dat is ook een deel van de aantrekkingskracht van het programma, dat de dagelijkse uitgaven van in totaal vier gezinnen laat zien.

Het is heerlijk portemonneegluren, getuige ook de 1 miljoen kijkers die de families per aflevering meestal trekken. Bijvoorbeeld naar de vindingrijke bijstandsmoeder Nadia, die met haar drie kinderen in een tiny house woont, zonder aansluiting op de riolering en het elektriciteitsnet. Of naar het gezin De Groot, dat maandelijks een tiende deel van hun inkomen, 500 euro, aan de kerk doneert. Of de Iraanse-Nederlandse Sheshkalani’s, welnessondernemers, die door de coronacrisis met grote schulden kampen.

De familie Rouw in ‘Waar doen ze het van?’ Beeld EO

Maar deze families worden nogal overschaduwd door Vasco Rouw, selfmade miljonair en voormalig gameontwikkelaar. Die verdient zijn geld tegenwoordig met cryptobeleggingen en advies bij dubieuze investeringsprojecten. Consumentenprogramma’s Radar en Boos en BNR-journalist Aäron Loupatty besteedden eerder aandacht aan Rouws betrokkenheid bij onder meer de cryptomunt Xpose, die het karakter zou hebben van een piramidespel, wat Rouw overigens ontkent.

Voor de EO speelt dit alles geen rol. ‘Uiteraard hebben wij alleen gasten in het programma waarbij, uit de informatie die wij hebben, geen mogelijk strafbare zaken blijken’, zei een woordvoerder tegen het AD. Doel van de serie zou vooral zijn om de kijker aan het denken te zetten over hun eigen uitgavenpatroon. ‘Het programma heet Waar doen ze het van? en niet ‘Hoe komen ze eraan?’, tenslotte.’

Tuurlijk, programma’s en rubrieken die inkijkjes geven in huishoudboekjes – en breder: die welvaart of het gebrek eraan tonen – kunnen zinvol zijn, en vermakelijk. Maar laat de familie Rouw voortaan hun bankbiljetten lekker op hun eigen socialmediakanalen filmen. En bovendien: laat ze niet, zoals in de laatste aflevering, hun NFT-project (non-fungible token) pluggen op nationale televisie. Het programma is beter af zonder de Rouwtjes.