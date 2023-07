Laat de NS zich maar eens verontschuldigen voor het gebrek aan duurzame en gezonde keuzes

Kiosk op een perron van Utrecht Centraal. Beeld ANP / Bert Spiertz

In haar column van 15 juni beschrijft Aaf Brandt Corstius hoe ze in de Kiosk wordt afgeblaft als ze om decaf vraagt. Gekastijd waagt ze zich maar niet aan de vraag om havermelk. Zeer herkenbaar. Maar moeten we niet eens ophouden ons te verontschuldigen voor duurzame, gezonde keuzes?

Iedere treinreiziger kent de Kiosk. De door de NS geëxploiteerde to-go-winkeltjes zijn aanwezig op meer dan honderd stations. Rotterdam Centraal heeft er zes; Utrecht Centraal tien. ‘Je vindt ons op bijna elk perron’, aldus de website: ‘Altijd. Overal. Waar je ook bent, zijn wij.’ Intens. Maar prettig voor de koffiebehoeftige treinreiziger.

Over de auteur

Robyn Pees is jurist bij stichting Dier&Recht. Dit is een ingezonden bijdrage, die niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Volkskrant reflecteert. Lees hier meer over ons beleid aangaande opiniestukken. Eerdere bijdragen in deze discussie vindt u onder aan dit artikel.

Tenminste, als je moedermelk in je cappuccino wil. ‘Hebben jullie plantaardige melk voor in de koffie?’, luidt een van de vijf veelgestelde vragen op de website. Het antwoord: ‘Op dit moment niet. Wel zijn we hard bezig om plantaardige melk aan ons assortiment toe te voegen.’ Hard bezig blijkt een rekbaar begrip. ‘Dit lijkt misschien heel eenvoudig, maar we moeten hiervoor extra opslag- en koelruimte maken. En dat heeft tijd nodig.’

Vraag is groot

Het is jammer dat het zoveel tijd kost om pakken koemelk in te wisselen voor pakken havermelk. De vraag naar een alternatief is groot. Dat lijkt ook NS te erkennen. ‘Het plantaardige stuk is echt in een stroomversnelling geraakt, en dat zie je’, aldus een retailmanager in het Spoor Magazine van juni 2022. Dat zie je helaas dus nog niet bij de meer dan honderd stationskiosken.

De NS pronkt graag met duurzame initiatieven, zoals inheemse bloemenmengsels en bloeiende beplanting op de perrons. Met een verbod op plastic rietjes en bekers en met een groter aanbod fruit en snoepgroente. ‘De NS kijkt ook vooruit en houdt bij de ontwikkeling van stations rekening met de gevolgen van klimaatverandering.’ Verstandig. Maar nog beter is het om ook rekening te houden met de oorzaken van klimaatverandering.

De CO2-uitstoot van koemelk ligt ruim drie keer hoger dan die van plantaardige melk; het (drink)water- en landgebruik is bijna tien keer hoger. Per week worden volgens de NS gemiddeld 405 duizend koppen koffie verkocht op de stations. Hoeveel reizigers drinken nu koemelk omdat Kiosk geen andere optie biedt? Je hoeft geen veganist te zijn om liever haver- of sojamelk in je koffie te drinken.

Knikkende knieën

‘De nervositeit die voorafgaat aan het durven uitspreken van je bestelling staat bijna gelijk aan de adrenalineschok na te veel koffie met cafeïne’, schrijft Brandt Corstius in haar column. Om havermelk vragen op plekken waar de slagingskans nihil is, heeft mij ook vaak knikkende knieën opgeleverd. Maar het is 2023. Laat de NS zich maar eens verontschuldigen voor het gebrek aan keuzemogelijkheid. Ik ga me niet meer excuseren voor het maken van duurzame, gezonde keuzes.

Gelukkig heeft de NS nog wel een mooie tip voor iedereen die zin heeft in een dagje verantwoord reizen: ‘Begin je dag met koude of warme koffie met plantaardige melk.’ Wat een goed idee!