Laat de kachel, trek wat warms aan

Kinderen tijdens Warmetruiendag, op 10 februari mag de verwarming omlaag en de warme trui aan om energie te besparen. Beeld anp

Brief van de dag

In de aanpak van de mondiale klimaatcrisis passeert de ene optie de andere. Energie minderen is een belangrijk onderdeel en daar valt best nog wat te leren. Met leren doel ik op bijstellen van gedrag. Hoe vanzelfsprekend is het voor ons allemaal om, zodra koning winter zijn zoontje herfst vooruit stuurt, de thermostaat een duw te geven. En dan, hup, op naar de 24 graden.

Het is heus zo gek nog niet om jezelf en je kinderen, als het een beetje fris wordt, er toe aan te sporen de herfstmode te gebruiken waar die voor is en trui of vest aan te trekken. Een wolletje en weg is de aanvechting om de thermostaat een draai te geven.

Iets dat wij in ons huis al jaren als praktijk hanteren: niet ieder vertrek behoeft verwarmd te worden. Ga er speels mee om. Maak er een sport van. Het is immoreel om in deze crisis het uitgangspunt te blijven huldigen dat het hele huis wel verwarmd mag worden. Het kan zijn dat je portemonnee dit onverschillig laat, dan nog. En als het dan onvermijdelijk wordt en de verwarming toch aan moet: overdag op 18 graden kan prima. En dan ’s avonds tegen acht uur een tikkeltje hoger: 19 graden.

Een beetje rillerig dan nog? Kijk dan eens met andere ogen naar jezelf, die zomerse bloes die je nog draagt, dat shirt met korte mouwen. Een beetje belachelijk niet? Duik in die kast, trui of colbert aan en weg is het oncomfortabele gevoel.

Een uur voor het onder zeil gaan: terug naar 15 graden. Het vraagt wat discipline. Maar het went zo. Klinkt dit als onhaalbaar en Spartaans in de oren? Wat een onzin. Wij staan bij de toekomst van onze kinderen in het krijt.

Zie dit als een eenvoudige manier om de wereld en haar klimaat toch nog een zachte landing te bezorgen.

Geert Tomassen, Doetinchem

Onderhandelingstafel

Met stijgende verbazing volg ik al meer dan een half jaar de kabinetsformatie. Waarom pakt de Tweede Kamer niet de leiding in de formatie? Als hoogste orgaan behoort ze dat te doen.

Bij de Algemene Politieke Beschouwingen heeft de Tweede Kamer vorige week getoond dat ze prima in staat is succesvol te onderhandelen. Laten Sophie Hermans, Pieter Heerma en Rob Jetten aan de onderhandelingstafel Mark Rutte, Wopke Hoekstra en Sigrid Kaag vervangen. Wie weet hoe snel er dan een nieuw kabinet is.

Bri Wiener, West-Terschelling

Sportschool

Zaterdagavond lekker uit eten geweest in een druk restaurant. Coronapas laten zien en genieten maar!

Zondagochtend ging ik naar de sportschool voor mijn favoriete les, gewapend met de coronapas. Hoefde ik niet te laten zien. De zaal was overvol. ‘Gelukkig mogen we alle maatregelen loslaten’, zei de instructrice ‘en de coronapas hoeven we niet te checken’. Sinds maart 2020 was ik niet meer in zo’n ontzettend volle ruimte geweest.

Waren het niet juist de sportscholen die langer gesloten bleven na de eerste lockdown vanwege al die diep inademende en uitademende mensen in een kleine ruimte?

Ik heb mijn matje weer opgerold en ben naar huis gegaan. Onnavolgbaar, de coronamaatregelen.

Marianne Jansen, Den Bosch

Have-nots

Mooi artikel over de haves en have- nots. Ik hoor tot de haves. Mijn geliefden om mij heen sinds korte tijd ook. Gisteren in de auto, met naast mij de Somalische oma van mijn kleinzoon, kwam have-not keihard binnen.

Haar moeder was maandag gestikt. Ze had corona en er was geen zorg in de buurt. Ze had afscheid genomen via beeldbellen. Dat was het laatste wat ze had gezien.

In continent Afrika is maar 2 procent van de bevolking gevaccineerd, zo stond vorige week in de krant. Ik realiseer me ook dat, als deze werkelijkheid niet op deze manier tot mij was gekomen, het voor mij gewoon een mededeling zou zijn geweest.

Misschien schrik ik daar nog wel het meeste van.

Margot Spelbrink, Rhoon

Stekkertje

De Italianen hebben het genie Leonardo da Vinci. Kunstenaar en wetenschapper in een. De homo universalis. Wij hebben onze eigen briljante geest, Frans Timmermans. De man van de oplader, de homo univerladis. Dat zal ze leren Frans, de sceptici die beweren dat Europa nooit iets voor elkaar krijgt. En dat binnen tien jaar!

Het liefst zou ik je in mijn armen sluiten, om dit goede nieuws samen met je te vieren. Maar dat mag niet van de Polen. Dus maar beter van niet.

René Heeres, Apeldoorn

Radicale midden

In 2012 presenteerde de CDA-denktank Strategisch Beraad het rapport Kiezen en verbinden - politieke visie vanuit het radicale midden met voorstellen voor een nieuwe koers op termijn.

In 2021 weet het CDA eindelijk hoe haar radicale midden eruit ziet: een afvoerputje waardoor de partij zich uiteindelijk zelf wegspoelt.

Pascal Kuipers, Doesburg