Laat de gesprekken over uitkoop aan die keukentafels nu dan maar eens beginnen

Christianne van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof, op het Binnenhof. Beeld ANP

Kruipt Nederland dan toch, langzaam maar zeker, uit de stikstofimpasse? Zeker is dat het kabinet dinsdag eindelijk iets te vieren had nadat Brussel het sein op groen had gezet voor de uitkoopregelingen van de piekbelasters.

De vrees was dat de Europese Commissie de plannen zou scharen onder verboden staatssteun - het is per slot van rekening een overheidsingreep van jewelste in een particuliere sector. Maar commissaris Margrethe Vestager denkt welwillend mee en weegt de positieve milieueffecten zwaarder dan de marktverstoring.

Ook kunnen de bedragen van de regeling, door minister Van der Wal als ‘woest aantrekkelijk’ omschreven, er volgens de Commissie mee door. De drieduizend piekbelasters die het kabinet in eerste instantie tot stoppen hoopt over te halen, mogen dus rekenen op de marktwaarde van hun bedrijf plus 20 procent bonus. Dat is een ‘gepast bedrag’, vindt Vestager.

Daarmee is dit een belangrijk moment, want het uitblijven van de regeling was het afgelopen jaar een grote hindernis bij de zoektocht naar de nooduitgang. Geen veehouder tekent natuurlijk in op een regeling waarvan de voorwaarden nog niet precies bekend zijn en waarvan niet duidelijk is of het ook dé regeling is. Het vooruitzicht dat er altijd nog een betere regeling kon komen, hield boeren waarschijnlijk tegen.

Dat uit een eerste inventarisatie door de provincies begin dit jaar bleek dat toch al zo’n duizend boerenbedrijven belangstelling toonden voor de regeling, is een gunstig teken. Een teken bovendien dat al sinds 2019 te vaak over het hoofd wordt gezien, door voor- en tegenstanders van het stikstofbeleid: een groot deel van de veehouders is minder afwijzend dan vaak wordt gesuggereerd. Twee jaar geleden al bleek uit onderzoek van I&O Research dat 40 procent openstaat voor gesprekken over uitkoop, verplaatsing of verkleining van de eigen veestapel. Mits er genoeg geld op tafel komt. En, in veel gevallen, mits er wel toekomstperspectief blijft, al is het dan kleinschaliger en misschien op een andere plek.

Binnenkort kan dan eindelijk het loket open voor piekbelasters die in gesprek willen. Dan zal blijken hoe groot de belangstelling echt is. De mate waarin het kabinet er vervolgens in slaagt om naar tevredenheid van beide partijen zaken te doen, zal de stemming op het platteland in belangrijke mate bepalen. Als minister Van der Wal dit goed coördineert, is het dé kans om het valse frame te doorbreken dat zij er op uit zou zijn de hele Nederlandse veehouderij weg te vagen.

Zelfs voor de BoerBurgerBeweging, die op dit moment in twaalf provinciehuizen onderhandelt over de nieuwe bestuursakkoorden, is dat een aantrekkelijk perspectief. Ook de BBB weet dat er, linksom of rechtsom, minder stikstof moet neerdalen op de natuurgebieden. Hoe meer boeren op korte termijn uit zichzelf meewerken, hoe minder nadruk er komt te liggen op gedwongen onteigening of op de vraag wanneer de hele operatie voltooid moet zijn, in 2030 of in 2035. De debatten daarover hebben de zaak immers al veel te lang opgehouden.