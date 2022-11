Laat de geest van Gerrit Komrij weer waaien, op het WK-voetbal en in Winterswijk

Zouden de leerlingen van het Gerrit Komrij College in Winterswijk allemaal weten wie Gerrit Komrij was? Wat hij, oud-leerling van hun school, schreef, hoe hij zich gedroeg en wat hij uitdroeg? Horen ze dat in de literatuurles?

Aan de school zal het niet liggen. Die besteedt veel aandacht aan de naamgever. Tien jaar geleden, meteen na de dood van de beroemdste Winterswijker, werd de school, een openbare brede scholengemeenschap die tot 2012 De Driemark heette (Komrij volgde er de hbs), omgedoopt. In de hal hangt een schilderij met Komrij’s afbeelding. De website van de school heeft een pagina ‘Wie was Gerrit Komrij?’, waarop zijn tegendraadsheid, vrijheidsdrang, kritische geest, oog voor schoonheid en neiging tot maskerade worden geprezen.

Komrij, die er in 1944 werd geboren, hield van Winterswijk. Hij had er een gelukkig jeugd en ontdekte er dat hij een dichter was. Maar hij wist na zijn eindexamen niet hoe snel hij er weg moest komen, naar Amsterdam. Dáár kon hij zich ontwikkelen en als homo uit de kast komen. In de nog verstikkend burgerlijke jaren zestig van de vorige eeuw verklaarde hij zichzelf dapper ‘120 procent flikker’ (voor hem een geuzennaam) en liep hij excentriek uitgedost door de stad. Later leidde hij een rustiger leven, maar hij bleef altijd homoactivist en eiste vanzelfsprekend het recht om te zijn wie hij was en te vinden wat hij vond. Hij was niet bang om alleen te staan.

Het was dus helemaal in de geest van Komrij dat het Gerrit Komrij College afgelopen juni besloot om een trap in de kleuren van de regenboog te schilderen, als symbool voor wat de school uitstraalt: dat iedereen, ongeacht geloof, afkomst of seksuele oriëntatie, er zichzelf kan zijn. Het past ook bij Winterswijk, dat een ‘regenbooggemeente’ is en een openlijk homoseksuele burgemeester heeft. Een symbool tegen discriminatie, wie kan daar nou tegen zijn? Het verbod erop is vastgelegd in artikel 1 van de Grondwet.

Het pakte anders uit. Veel leerlingen namen de andere trap, uit angst om gepest of voor homo uitgescholden te worden. De school besloot daarom ook de tweede trap in regenboogkleuren te schilderen.

Toen barstte de pleuris los. Een van de ouders begon de petitie ‘Geef ons de neutrale trap terug’, die binnen één dag ruim vierhonderd handtekeningen ophaalde. Haitske Heesen vertelt in De Gelderlander (3 november) dat het om het symbool gaat, om de propaganda, ‘Voor ons is dat onderdeel van de Great Reset.’ Aha, het Grote Complot zit erachter. In een filmpje van Hart van Nederland legt Heesen uit: ‘Bij lhtbq mis je de hetero. Ook in het lesmateriaal. Kinderen moeten zich neutraal kunnen voelen.’ In een videoreportage van De Telegraaf (8 november) komen leerlingen aan het woord. Een jongen zegt: ‘Je haalt het hele hetero weg. Hetero moet meer ruimte krijgen.’ Een meisje hoont: ‘Je wordt echt niet gay als je over die trap loopt.’

Onlangs noemde Khalid Salman, ambassadeur van het WK-voetbal in Qatar, homoseksualiteit ‘een mentaal defect’. Ook vond hij het problematisch dat kinderen homoseksuelen zouden zien. Homoseksuelen mogen naar het WK komen, zei Salman eerder, mits ze zich aan landelijke wetten houden. Dat jaagt velen terecht schrik aan.

Het woord ‘onveilig’ is tegenwoordig aan enige inflatie onderhevig, maar als íets mensen zich écht onveilig laat voelen, is het discriminatie, niet te kunnen zijn wie je bent. Dat mag niet gebeuren, in Qatar noch Winterswijk. Laat alsjeblieft de geest van Komrij weer waaien. Als iemand de vrijheid, in woord en gedrag, verdedigde, was hij het wel.