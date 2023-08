Laat de formatie van een nieuw kabinet aan jongeren over en Nederland zal opbloeien

Het Binnenhof, de Hofvijver en het Torentje bij het invallen van de nacht. Beeld David van Dam

Fatsoenlijke politici

Wat een verfrissend stuk van twee JOVD-ers in de Volkskrant van 16 augustus. Na ruim 40 jaar lid te zijn van de VVD overwoog ik mijn lidmaatschap op te zeggen, maar dit stuk geeft hoop voor de toekomst. Mijn afscheidsbrief lag al klaar en heeft bijna dezelfde strekking als het opiniestuk, maar laat ik nu nog even in de la liggen in afwachting van de weg die de VVD inslaat richting de verkiezingen.

Terecht wordt gesteld dat er grotere vraagstukken zijn dan het asielzoekersvraagstuk dat appelleert aan de onderbuikgevoelens van een deel van de bevolking. Een brede, verantwoordelijke partij als de VVD moet niet appelleren aan onderbuikgevoelens, maar doen wat nodig is.

Er wordt terecht steun uitgesproken voor minister Christianne van der Wal, die eerder door het congres in haar hemd werd gezet met een motie tegen haar eigen stikstofbeleid, hetzelfde congres overigens dat verantwoordelijk is voor de val van het kabinet en het vertrek van Mark Rutte door hem te dwingen toezeggingen te doen die redelijkerwijs niet na te komen waren. Ik spreek hier ook mijn bewondering uit voor staatssecretaris Eric van der Burg, die zich met enorme inzet kwijtte van zijn taak om asielzoekers een humane opvang te geven, maar op lafhartige wijze in de rug is gestoken door de fractievoorzitter van de VVD die de spreidingswet direct na de val van het kabinet tot ‘item non grata’ verklaarde. Van je vrienden moet je het hebben.

Ik miste in het stuk één ding, en dat is een oproep aan de VVD-fractie om zich weer te richten op het politiek-inhoudelijke debat over onderwerpen die er echt toe doen, afstand te nemen van populistische prietpraat en zich te keren tegen de verharding van het debat. De grote zwijgende meerderheid van de Nederlandse bevolking verwacht niets meer dan dat fatsoenlijke politici al debatterend oplossingen vinden voor de problemen waar we nu en in de toekomst mee te maken krijgen en de rug rechtten als deze weerstand oproepen. Ook als deze pijn doen, zo lang maar duidelijk is waarom bepaalde maatregelen noodzakelijk zijn om een bepaald doel te bereiken.

Frans Timmermans (PvdA/GroenLinks) en Henri Bontenbal (CDA) lijken deze weg reeds te hebben ingeslagen, de VVD kan hierbij niet achterblijven.

Ruud Gebel, oud-fractievoorzitter VVD Alphen aan den Rijn

Geen sleutelpositie

Fascinerend stuk van de JOVD-jongeren Mauk Bresser en Bram van Bon. Met de ideeën die ze hier naar voren brengen zouden ze uitstekend passen binnen de PVDA/GroenLinks combinatie. Ik vraag me oprecht af, wat deze jonge mannen nog te zoeken hebben bij de VVD. We hebben toch overduidelijk gezien, dat het kabinet onder leiding van Mark Rutte de laatste jaren meer problemen heeft veroorzaakt dan opgelost. En in vrijwel alle internationale lijstjes is Nederland enkele of vele plaatsen gezakt.

Wat jammer dat deze ambitieuze jonge mannen met deze frisse, goede ideeën geen sleutelpositie zullen krijgen binnen de VVD. Of ze voegen zich binnen de kortste keren naar de status quo binnen de partij. Zie een eerdere linksige JOVD-voorzitter, genaamd Mark Rutte.

Bert van Asperen, Amersfoort

Naïviteit

Wat te denken van het betoog van de (aankomend) voorzitter en voorlichter van de JOVD, jongerenpartij van de VVD? Om te beginnen met een positieve reactie: het is te waarderen dat politiek betrokken jongeren hun partij kritisch volgen en de koers van hun (toekomstige) partij vanuit idealistische motieven proberen bij te sturen. Maar de vraag dringt zich direct op wat de JOVD-leden heeft bewogen om lid te worden van deze VVD-beweging?

Hoe groot is hun (maatschappij) kritisch denkvermogen en idealisme als ze als aspirant-VVD- leden hebben gekozen voor het kader van een partij die de afgelopen jaren steeds verder is opgeschoven naar een partij die pleitbezorger is voor privatisering, individualisering, minder overheidsbemoeienis en het behoud van voorrechten van een steeds rijker wordende bovenlaag? Een partij die nu noodgedwongen uitkijkt naar mogelijkheden om met rechtse(re) partijen een regering te gaan vormen, louter vanwege de angst om aan die partijen stemmen te verliezen? De kabinetten-Rutte hebben uitgewezen dat principes en de waarheid gemakkelijk worden opgeofferd aan de verslaving van de macht.

Beste JOVD-ers, naïviteit zal je in de politiek niet verder brengen. Realiseer je dat de VVD niet wezenlijk zal veranderen omdat de leden van die club nu eenmaal in de eerste plaats aan hun eigen belangen denken. Het lijkt me veel eenvoudiger en tot sneller resultaat leidend als je je probeert los te maken van het egoïstische korte termijn denken van de partij waar je nu op voorsorteert.

Aat de Jong, Middelburg

Beetje blij

In het moedeloos makende politieke moeras heb ik tot mijn verdriet al heel lang mijn vertrouwen in de politiek en politici verloren. Het stuk van twee JOVD-ers in de krant maakt me weer een beetje blij, eindelijk weer een een verhaal over visie, over inhoud, over waar het met ons land naar toe moet.

Zet hem op jongens, mijn (linkse) stem krijgen jullie niet, mijn zegen wel.

Lia de Kok, Breukelen

Input

Ik lees het pleidooi van twee kopstukken van de JOVD en ben blij verrast. Met deze jonge VVD-ers lijkt het me prima samenwerken aan een rechtvaardiger en duurzamer Nederland. Nu maar hopen dat Dilan Yesilgöz en haar team open staan voor de input van hun jeugdafdeling. Zet ‘m op, jongens!

Joyce van den Beuken, Utrecht

Cultuuromslag

Na 13 jaar ruim baan voor het morele, financiële en technocratische proletendom gloort er misschien licht aan het einde van de tunnel. Ik ben benieuwd hoe lang de VVD-jongeren uit de klauwen kunnen blijven van de huidige partijmores. Zouden ze mij ervan kunnen overtuigen dat er niet alleen op papier menselijke en sociale waarden een rol gaan spelen? Dat wordt een cultuuromslag.

Peter Jong, Amersfoort

Ongelijkheid

Als bejaarde sociaaldemocraat werd ik aangenaam getroffen door de bijdrage van de JOVD-ers Mauk Bresser en Bram van Bon, die willen dat de VVD terugkeert op het liberale pad. Zij laten zien dat liberalen en sociaaldemocraten veel gemeenschappelijke ideeën kunnen hebben over de inrichting van de samenleving.

Helaas wordt hun bijdrage ontsierd door een ernstige denkfout. Mensen hebben nooit gelijke kansen en de kansen die zij hebben berusten grotendeels op toeval.

Die kansen worden bepaald door het vermogen om je weg te vinden in de samenleving, om een ‘geslaagd leven’ te leiden en dat vermogen is via het functioneren van de hersenen afhankelijk van hun ontwikkeling, die wordt bepaald door de genetische eigenschappen van de ouders, door de eigenschappen en de leefomstandigheden van de moeder tijdens het verblijf in de baarmoeder en door opvoeding, onderwijs en leefomstandigheden in de eerste 25 levensjaren.

Deze zeer complexe achtergrond van kansenongelijkheid is veel moeilijker te begrijpen en te veranderen dan met alleen het aanpassen van het onderwijs, hoe noodzakelijk ook.

‘Ongelijkheid in uitkomsten accepteren na gelijkheid van kansen’ is helaas een terugval in het oude VVD denken: simplistisch wensdenken bij een gebrek aan kennis.

Het gaat de goede kant op, maar nog wat beter je best doen jongelui!

Ronald Simonis, Gouda

Jongeren

Het artikel over de politieke standpunten van de jongerenvereniging van de VVD gaf mij hoop en bracht mij op een idee. Hun liberale standpunten over gelijke kansen voor iedereen, vermogensbelasting voor de zeer welgestelden en de humane visie op het vluchtelingenbeleid halen het liberalisme uit de hoek van het graaien door de rijken en hekken om ons gave landje. Bovendien liggen hun standpunten niet veraf van de visie van de jonge socialisten en andere democratische jongerenpartijen. Een gemeenschappelijk programma voor een toekomstig kabinet lijkt een fluitje van een cent voor de politieke jongerenpartijen.

Het is mij onbekend of de BBB een jongerenpartij heeft, in elk geval zijn jonge boeren bereid tot verandering en biodiversiteit gezind. Al met al lijkt het me voor de jongere generatie een stuk eenvoudiger tot een maatschappelijk heilzaam programma te komen dan voor de oude garde van politieke zwaargewichten; hoewel er tegenwoordig meer frisse gezichten te bespeuren zijn in ons politieke polderspectrum.

Geef jongeren de kans om na de volgende verkiezingen samen een regeringsprogramma uit te werken. Zij hebben er zelf ook meer belang bij; immers de uitwerking van het programma in de toekomst zal hen gaan raken. Zij zijn meer gericht zijn op sociaal relevante thema’s dan onze huidige Haagse garde.

Laat de formatie van een nieuw kabinet aan hun over en Nederland zal opbloeien.

Jan Bouman, Zeist