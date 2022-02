Laat Abdul niet nog langer wachten

Een Afghaanse vader en dochter in de recreatieruimte van vluchtelingenkamp Heumensoord. Beeld Marcel van den Bergh/ de Volkskrant

Afghanen die afgelopen zomer naar Nederland zijn gekomen, hebben nu een verblijfsvergunning voor 5 jaar en krijgen een huis op Texel. Fantastisch natuurlijk, maar zo schrijnend voor de 22-jarige Abdul Ghafoor, die ruim 5 jaar geleden uit Afghanistan vluchtte en nog steeds in onzekerheid zit.

Ik ben docent Nt2 en inburgering. Deze intelligente jongeman kwam als alleenstaande minderjarige vluchteling in mijn groep op de ISK in Harderwijk. Net in Nederland, 17 jaar en super leergierig. Hij verhuisde na een paar maanden naar het azc in Utrecht. Na de ISK volgde hij het hbo-schakeljaar in Utrecht en inmiddels zit hij in het derde jaar van zijn hbo-studie. Van zijn advocaat en Vluchtelingenwerk hoort hij al jaren dat hij moet wachten op een interview met de IND.

Wachten, wachten, wachten. Dit moet stoppen! De onzekerheid vreet aan hem, bezorgd hem slapeloze nachten en concentratieproblemen. Het is mensonterend. En hij is zeker niet de enige Afghaan die al zo lang wacht.

Marianne de Pater, Harderwijk

Journalist

In het artikel ‘Zwangere vrouw wordt afgewezen door Nieuw-Zeeland en zoekt noodgedwongen hulp bij de Taliban’ wordt beschreven hoe het er lang op leek dat een Nieuw-Zeelandse journalist niet in haar thuisland kon bevallen, en dus noodgedwongen gebruik moest maken van de verschrikkelijke kraamzorg in Afghanistan.

Het feit dat er uitvoerig wordt geschreven over hoe afschuwelijk dit is voor de Nieuw-Zeelandse, maar er geen woord wordt besteed aan hoe vreselijk het moet zijn voor de miljoenen Afghaanse vrouwen (en hun families), die per definitie aan het belabberde Afghaanse zorgsysteem zijn overgeleverd, maakt weer eens pijnlijk duidelijk hoe veel belangrijker wij Westerse levens (impliciet) vinden.

Het is triest dat de ellendige staat van de zorg in Afghanistan pas nieuwswaardig wordt als er een Westerse journalist aan overgeleverd is.

Joris Pijpers, Rotterdam

Stillen

Er valt me buiten iets op. Ik zie steeds meer eksters, kraaiachtigen, halsbandparkieten en meeuwen. Vogelliefhebbers, neem me niet kwalijk, ik vind deze vogels luidruchtig en vaak agressief. Het lijkt de mensenwereld wel. Degene die het hardst schreeuwt, krijgt de meeste aandacht, op straat, in de politiek.

Mussen, kom uit de heggen, met zijn allen. Laat je zien. Merels, schraap jullie kelen en zing je mooiste lied. Wij, stillen, snakken naar jullie.

Christa van Zeggeren, Den Haag

Wurggreep

Daan Schuurmans gebruikt de term ‘tot slaaf gemaakte’ in plaats van ‘slaaf’ in de nieuwe televisieserie Het verhaal van Nederland. Iedereen wist al wel dat een slaaf geen vrijwilliger was. De vervanging van dit woord voor een mini-zinnetje is niet ter verbetering van onze onderlinge communicatie maar is een kleine politiek machtsgreepje.

En veel kleine ‘greepjes’ maken de wurggreep waarmee de woke-beweging de cultuur bij de strot heeft. Dit is waar de polarisatie vandaan komt die Schuurmans zo betreurd. Deze polarisatie kent alleen maar verliezers. Of moet ik zeggen ‘tot verliezer gemaakten’?

Hans Kellerhuis, Utrecht

Internationale studenten

‘Internationale studenten’, daar staat het weer nu in de krant. Kan iemand mij uitleggen wat het verschil is tussen buitenlandse studenten en internationale studenten in Nederland?

Luuk Knol, Garmerwolde

Vijf dagen

Als mannen, die nu tegen afschaffen van de wachttijd van vijf dagen bij abortus zijn, voortaan vijf dagen wachten voor hun orgasme zullen er minder mensen in de abortuskliniek terechtkomen.

Annemieke Bakker, Hilversum

Tip

Voor alle mannen die het zo moeilijk vinden om te bepalen of bij een vrouw dat ene koddige grapje, of die opmerking zonder bijbedoelingen, of die enorm goedbedoelde aanraking wel door de beugel kan, heb ik de volgende tip. Voordat u overgaat tot actie, stelt u zich eerst even voor hoe u het zou vinden als een andere man (met uw intenties) dit bij uw vrouw, zus of minderjarige dochter zou doen. Indien dit bij u afkeer of woede oproept, lijkt het me gepast om het ook bij die andere vrouw achterwege te laten.

Ingrid Morselt, Middelburg

Ontregelen

Nadat de boeren de tractoren inzetten tegen de CO2-maatregelen, ontregelen nu de vrachtwagenchauffeurs het verkeer omdat zij het niet eens zijn met de coronamaatregelen. Het is niet te hopen dat de militairen straks met hun tanks het verkeer gaan ontregelen omdat zij het niet eens zijn met de defensiebegroting.

Wim Zaat, De Bilt