Kunstenaars maken vuile handen in Qatar

Wekelijks neemt Bor Beekman, Robert van Gijssel, Merlijn Kerkhof, Anna van Leeuwen of Herien Wensink stelling in de wereld van film, ­muziek, theater of beeldende kunst.

Ja, een idealist kun je kunstenaar Olafur Eliasson (55) wel noemen. In 2012 lanceerde hij een klein lampje op zonnecellen dat hij ‘Little Sun’ noemde en dat licht moest brengen op al die plekken van de wereld waar geen toegang is tot elektriciteit. ‘Laten we de power van de toekomst in onze eigen handen nemen’, zegt Eliasson op de website van het project.

In september 2019 werd Eliasson aangewezen door het ontwikkelingsprogramma van de VN als goodwillambassadeur. Hij ging zich met name richten op ‘hernieuwbare energie, vermindering van CO2-uitstoot en het beschermen van onze planeet voor toekomstige generaties’.

In het Berlijnse atelier van de kunstenaar meet een ‘duurzaamheidsteam’ precies wat de kunstproductie aan milieuschade aanricht. Het afval wordt op een zo duurzaam mogelijke manier verwerkt, het vliegtuig wordt gemeden.

Opmerkelijk dus dat hij een van de kunstenaars is die zijn creativiteit uitleefde in uitgerekend Qatar. Eliassons grote kunstinstallatie maakt nu deel uit van de vele culturele uitjes waar voetbalsupporters uit kunnen kiezen.

Qatar stampt in razend tempo grote sculpturen en musea uit het zand, al jarenlang. Buitenlandse kunstenaars worden voortdurend ingevlogen. Als ze ten minste netjes binnen de lijntjes kleuren qua kunst en hun geaardheid de emir geen aanstoot geeft. De komende jaren zullen in het emiraat zelfs drie nieuwe musea openen: in 2023, 2029 en 2030. Onder welke omstandigheden zullen die gebouwd worden?

Toen Damien Hirst grote kunstwerken in Qatar neerzette in 2018 keek ik daar niet van op. Van Jeff Koons had ik ook geen gewetensbezwaren verwacht. En de Nederlandse kunstenaar Tom Claassen was misschien vooral naïef toen hij de opdracht aannam om een sculptuur te maken voor op het vliegveld van Doha. Maar Eliasson?

Qatar is een van de meest vervuilde landen in de wereld, door de olie- en gasindustrie. En per inwoner het meest vervuilende land ter wereld. Eliasson pretendeert dat hij de toekomst van de wereld in zijn handen heeft. Waarom zou je dan olie- en gasgeld aannemen? Daar krijg je vuile handen van.

Kennelijk voelt de kunstenaar zich er ook ongemakkelijk bij, op zijn website publiceerde hij een verklaring. Hij hoopt in Qatar ‘het gesprek aan te wakkeren over duurzaamheid en klimaatactie’. Dat klinkt als zelfoverschatting. Of naïviteit. Of opportunisme.

Het kunstwerk dat Jeff Koons voor Qatar maakte is trouwens ook opvallend. Koons ontwierp een 32 meter lange, 24 meter hoge doejong (Indische zeekoe) van opgepoetst roestvrijstaal. De glinsterende megasculptuur is een eerbetoon aan deze diersoort die in de wateren rond Qatar voorkomt.

Dat eerbetoon is betekenisvol omdat het dier bedreigd wordt door de watervervuiling. En dat eerbetoon kwam er dus dankzij geld uit diezelfde fossiele industrie. Bizar. Zou je het kunstwerk daarmee een soort van ‘circulair’ kunnen noemen? Ik vraag me af wat Eliasson ervan zou zeggen.