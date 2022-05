Kunnen we vluchtelingen – it’ers, zorgpersoneel, loodgieters, leraren – niet eerder aan een baan helpen?

Twee fixers uit Eritrea isoleren sociale huurwoningen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Brief van de dag

Last van een ontsteking in mijn hand, even de huisarts bellen. Telefonisch heb ik zeven wachtenden voor mij. Ondertussen lees ik in de krant over de opvang van vreemdelingen in Goes. In het artikel lees ik het verhaal van mijnheer Elmoghani, een 37-jarige arts uit de Gazastrook. Hij verveelt zich en wil graag werken.

Na twintig minuten zegt mijn antwoordbandje dat het te druk is in de dokterspraktijk; vandaag kunnen ze niemand meer helpen. Te weinig personeel en te veel patiënten.

Ik loop naar de bushalte om in het centrum naar een andere arts te gaan. Mijn hand wordt dikker, roder en klopt. Bij de bushalte raak ik aan de praat met een jonge vrouw. Ze spreekt perfect Nederlands, is al drie jaar in Nederland en wil graag werken; ze komt uit Jemen.

‘Hebt u last van uw hand’, vraagt ze. Ze kijkt naar mijn hand, zegt dat ze verpleegkundige in Jabin was. Drie jaar en nog niet aan het werk?

Kunnen we zorgpersoneel, it’ers, loodgieters, onderwijzers, et cetera niet eerder aan een baan helpen?

Jan Bouman, Zeist

Kut ruikt lekker

In de geschiedenis van Opzij verdient de kopregel ‘Kut ruikt lekker’, die in 1974 op de cover belandde, inderdaad een ereplaats. Overigens komt de slogan van een man: Gerard van Beusekom. Aanleiding was een actie van Dolle Mina tegen Bidex, een vaginale spray die ‘onaangename’ lichaamsgeurtjes wegnam.

Op een reclamecongres in 1970 droeg Van Beusekom een zelfgemaakte button met de tekst ‘Kut ruikt lekker’. Zo gaf hij blijk van zijn sympathie voor de Dolle Mina-actie. In de wandelgangen kwam een reclameman briesend op hem af. De button was een belediging voor de aanwezige dames! Van Beusekom antwoordde dat hij het tegendeel eerder beledigend vond.

Wilbert Schreurs, ‘s Hertogenbosch

Braaf

Roos Vonk schreef een mooi betoog waarin ze het gedrag van onze minister-president als typisch voor machthebbers duidt. Ze gebruikt in dat betoog één woord dat bij mij een heel andere, spaarzamere verklaring oproept en dat is het woord ‘braaf’.

Je aan regels houden wordt in Nederland zelden geassocieerd met constructief gedrag, met je verantwoordelijkheid nemen, je steentje bijdragen of zoiets. Nee, het wordt hier geassocieerd met braaf. Dat braaf heeft inmiddels een connotatie van onderdanig en slaafs. Ingevolge de tekst van de hitsong 15 miljoen mensen schrijf je Nederlanders geen ‘wetten voor’. Dan ontneem je ze hun waarde.

Nederlanders koesteren hun autonomie en zijn liever niet braaf. Nee, liever het antoniem van braaf: tegendraads, stout, ondeugend. Er zijn regels, maar ieder weegt voor zich of die opgevolgd moeten worden.

Rutte’s gedrag is niet zozeer machtsvertoon, als wel typisch Nederlands. Maar omdat het een premier betreft is het wel super-Nederlands.

Gérard Näring, Nijmegen

Woningbouw

De woningbouw in Nederland bevindt zich in een crisis vanwege onder andere een chronisch tekort aan bouwvakkers. De werkgevers in de bouw willen nu migranten uit bijvoorbeeld Noord-Afrika hier naartoe halen, maar dat stuit weer op andere problemen, zoals een gebrek aan huisvesting voor deze migranten. En zo zit de bouw dus in een vicieuze cirkel die maar moeilijk is te doorbreken.

Een oplossing zou kunnen zijn om één of meerdere fabrieken van bouwelementen in bijvoorbeeld Tunesië op te richten. Daar worden dan door Tunesische arbeidskrachten complete onderdelen van woningen gemaakt die hier alleen nog maar in elkaar gezet hoeven te worden. De voordelen zijn overduidelijk: geen arbeidsmigratie naar Nederland en toch een oplossing voor het arbeidstekort, meer werk en dus inkomen in een arm land als Tunesië, het stikstofprobleem in de bouw voor een deel opgelost en een veel snellere woningbouwproductie voor lagere kosten dan tot nu toe voor mogelijk werd gehouden.

Bert Stulp, Doesburg

Beschaving

Er is geen rechtstreeks oorzakelijk verband tussen de toeslagenschandaal enerzijds en uithuisplaatsingen van kinderen anderzijds. Dat betoogt kinderrechter Marieke Engbers en daar valt geen speld tussen te krijgen.

Er is echter wel een oorzakelijk verband tussen ongekend gepruts, geklungel en ronduit kwaadaardig handelen van de overheid enerzijds en totaal ontwrichte gezinnen die tot dat moment voldoende functioneerden anderzijds.

Het beeld dat deze kinderen onterecht uit huis zijn geplaatst mag dan onjuist zijn, dit beeld is het gevolg van de enorme maatschappelijke verontwaardiging over het toeslagenschandaal en het gebrek aan een adequate oplossing. Deze verontwaardiging is niet ongenuanceerd, maar een teken van empathie voor gezinnen die door de eigen overheid kapot zijn gemaakt. Daarmee tevens een teken van beschaving.

Paul Doedens, Enkhuizen