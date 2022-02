Binnenkort wordt er gestemd over de vereenvoudiging van de Transgenderwet, waardoor het mogelijk moet worden om bij een gemeenteloket een ‘v’ in een ‘m’ te laten veranderen, of andersom. Daar wordt door sommige mensen paniekerig op gereageerd, want – en dan volgen meestal verwarde koortsdromen over mannen die zullen zeggen dat ze vrouw zijn, om vervolgens de dames-wc als jachtgrond te gebruiken voor aanrandingen.

Zelf word ik af en toe aangesproken met ‘meneer’, terwijl ik dat niet ben. Dat vind ik niet erg; ik werk er in zekere zin zelf aan mee, qua kleding, kapsel en (gebrek aan) make-up.

Dus misschien is het mijn hoogstpersoonlijke gevoel dat mij dit ingeeft, maar kunnen we niet in één keer helemaal af van die emmetjes en veetjes in het paspoort? Bij de douane word je gecontroleerd op je foto, misschien op je lengte. Maar niet meer op je m/v. Lijkt mij wel bevrijdend.