Kunnen we het mensen kwalijk nemen dat ze, na jarenlange propaganda, onderdrukking en angsten, geleidelijk aan veranderen in vrijheidhatende slaven?

Rusland is als een immense, vruchtbare zee waar Vladimir Poetin nu meer dan twintig jaar zijn netten uitwerpt. Voor alle ‘kinderen’ die aan dat net blijven hangen, is er de tragiek van de persoonlijkheidsdestructie. Ook oud-president Dmitri Medvedev kon niet ontsnappen aan dat lot van de ontmenselijking. Hij spuwt tegenwoordig zijn gif op het internet. Daarmee staat hij symbool voor alle Russen die, nadat ze door een psychopaat zijn vervormd, in hun hysterie ook de schreeuw om hulp laten klinken.

We hebben het over Medvedev, die bekend stond als een liefhebber van de westerse cultuur. Hij gold altijd als een van de weinige redelijke stemmen in het Kremlin. Een kleine bloemlezing van wat die Medvedev vorige week op Telegram te melden had over hetzelfde Westen: ‘Klootzakken, uitschot, bastaards… Ik zal alles doen om jullie van de kaart te vegen…’ Op de vraag waarom zijn posts op Telegram zo hard zijn, antwoordt de man die zich ooit sterk maakte voor democratische hervormingen: ‘Het antwoord is dat ik hen haat.’

Met zijn schokkende metamorfose legt Medvedev ons de vraag voor of je van mensen die langdurig hebben blootgestaan aan de praktijken van dictators, psychopaten en tirannen redelijk gedrag mag verwachten. Hebben we überhaupt iets te eisen van hen? Kunnen we het ze kwalijk nemen dat ze, na jarenlange propaganda, onderdrukking, angsten (in het geval van Medvedev uiteraard ook de financiële beloningen), geleidelijk aan veranderen in vrijheidhatende slaven?

Game of Thrones

Over deze lastige vraag ben ik nog geen betere antwoord tegengekomen dan die van Game of Thrones-auteur George R.R. Martin. Hij heeft het onvergetelijke personage Theon Greyjoy gecreëerd, ons die jongen aanvankelijk laten haten, daarna van hem een karakter gemaakt waar we alleen medelijden mee kunnen hebben, om vervolgens hem door ons te laten liefhebben. Martin, die bekendstaat als een schrijver die geen medelijden heeft met zijn personages en zelfs een grote persoonlijkheid als Ned Stark in een oogwenk naar diens dood heeft geschreven, heeft Theon alle tijd gegund al die veranderingen te ondergaan. Want we moesten als lezer/kijker zien wat de omstandigheden doen met de mens.

Om bij Theon Greyjoy te blijven: die had, beland in de handen van de verschrikkelijke Ramsay Bolton, geen andere keuze dan diens trouwe hond te worden. Een korte blik op de verschrikkelijke folteringen en de manipulaties die de jongen voor de kiezen kreeg en je weet dat in ons allemaal de trouwe waakhond huist. Sterker nog, mits beland in de omstandigheden van een alles overheersende tirannie huist in ons – afgezien van een enkele held – de gehersenspoelde, de lage, de woesteling.

Gif van Medvedev

Betekent dit allemaal dat we het gif van Medvedev over onze kant moeten laten gaan? Moet ik mijn best doen gevoelens van medeleven voor hem op te wekken? Immers, is hij tenslotte niet het waardevolste kwijt dat een mens heeft: de vrijheid om een goed karakter te ontwikkelen?

Hoe sneu is het niet dat heel de persoonlijkheid van de man die in 2008 de Russische verkiezingen won met de slogan ‘vrijheid is beter dan geen vrijheid’ heden ten dage door het leven gaat als een ‘door de tiran ingemetselde’. Hij scheldt nu op de mensen die hem en alle andere miljoenen uit het graf willen trekken, waarin ze door de Russische ‘Ramsay’ levend zijn begraven. Moet ik dan nog steeds begrip kunnen opbrengen voor Medvedev en diens lotgenoten?

Het is weer George R.R. Martin die het aannemelijkste antwoord op deze vraag geeft. Hij laat ons zien dat de verschrikkelijke martelingen en manipulaties veel hebben weggenomen bij Theon, maar niet het laatste scheutje licht van goedheid in zijn lijf. Wanneer Sansa Stark uit handen van Ramsay gered moet worden, is het zijn ‘trouwe hond’ Theon die met gevaar voor eigen leven het meisje helpt ontsnappen.

Sansa's

Zuchtend onder hun eigen tiran gaan de Russen door een immense psychose, daar is geen twijfel over. Ze zijn verworden tot mensen die met z’n allen over de belangen van hun dictator waken. Ik begrijp dat allemaal. Alleen, er is altijd een dunne scheidslijn tussen mensen die onder alle omstandigheden waakhonden van slechtheid blijven en de mensen die wakker worden gemaakt door hun geweten als zo’n Sansa Stark op de deur klopt voor hulp.

En aan Sansa’s is nooit een gebrek in deze wereld. In Oekraïne zijn ze bijvoorbeeld, met miljoenen tegelijk, treurend om hun doden in hun gebombardeerde steden.

Erdal Balci is schrijver en journalist.