Kunnen we het goede werk van Cosby nog los zien van het monster Cosby?

Een baanbrekende tv-persoonlijkheid. Een van de succesvolste komieken aller tijden. Een man die je kon vertrouwen én geloven. Bill Cosby was op een gegeven moment niemand minder dan ‘America’s Dad’. Hij brak in de jaren zestig door bij een massapubliek als een van de eerste zwarte comedians, werd een geliefd tv-acteur door zijn heldenrollen in tv-series en werd een levende legende door zijn rol in de invloedrijke comedyserie The Cosby Show. Cosby was voor talloze bevolkingsgroepen een autoriteit én een boegbeeld, iemand die elke tv-kijker blindelings vertrouwde.

En toen brak het voetstuk.

Cosby zou in de afgelopen decennia talloze vrouwen hebben gedrogeerd, aangerand en verkracht. In 2018 werd hij veroordeeld voor seksueel misbruik, al werd hij in hoger beroep later weer vrijgesproken (de zaak ligt nog altijd bij de rechter). Inmiddels hebben meer dan zestig vrouwen verklaard dat ze ooit zijn gedrogeerd of misbruikt door Cosby.

Archiefbeelden van Bill Cosby in ‘We Need to Talk About Cosby’ Beeld VPRO

Documentairemaker en komiek W. Kamau Bell zegt in de openingsminuten van de fantastische documentaireserie We Need To Talk About Cosby (vier delen) zelf dat er de afgelopen jaren al heel veel is gezegd over Bill Cosby. Toch is de kern van de zaak volgens hem nooit écht goed ter sprake gekomen. Want hoe moeten we nú praten over Cosby? Kunnen we de culturele invloed nog los zien van het monster? Zoals veel sprekers in de serie benadrukken, was Cosby een wegbereider voor talloze mensen van kleur. Zo zorgde hij er bijvoorbeeld voor dat Hollywood in de jaren zestig voor het eerst stuntmannen van kleur inhuurde (daarvoor werden witte stuntmannen vaak zwart geschminkt). Cosby zette zijn populariteit in voor een nobel doel, en beïnvloedde daarmee talloze levens.

Toch zorgde dat er ook voor dat de talloze signalen van dubieus gedrag door de decennia heen misschien iets te eenvoudig werden genegeerd. Door zijn hele carrière zijn broodkruimels te vinden die wijzen op een slecht geweten. Shockerend zijn bijvoorbeeld de fragmenten waarin Cosby – al vanaf de jaren zestig! – pronkt met een lustopwekkend middel waarmee je vrouwen eenvoudig kunt drogeren. Maar het imago van ideale huisvader maakte stekeblind: die ideale huisvader kon toch geen seksueel roofdier zijn?

Lang voordat hij ‘America’s Dad’ werd, heeft Cosby waarschijnlijk al talloze vrouwen aangerand of verkracht. De docuserie draait dan ook niet per se om de schuldvraag, maar vooral om hoe moeilijk het kan zijn om een alom geliefd voorbeeld van een voetstuk te zien donderen. Bell wisselt schrijnende verhalen van slachtoffers af met talloze archiefbeelden die aantonen hoe groot zijn ster was. De vraag of kunst en kunstenaar gescheiden kunnen worden, werd zo steeds minder een issue.

Aan het eind van de eerste aflevering horen we Cosby in archiefbeelden zeggen dat er altijd een moment komt waarop je de spiegel moet omdraaien. Zijn eigen spiegelbeeld is er niet bepaald fraaier op geworden.