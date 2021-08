Kubb is een Scandinavisch spel dat, kort gezegd, in Scandinavië had moeten blijven. Helaas is dat niet gebeurd – het heeft de Lage Landen overgenomen, het is eigenlijk de Ikea onder de familiespelen.

Wat is de bedoeling: je moet met houtblokken naar houtblokken gooien, zodat ze omvallen of juist niet. Een soort bowlen zonder bal en zonder baan. Ik denk dat de Vikingen het ook al speelden – qua basismateriaal kan dat makkelijk.

Afgelopen zomer werd dit spel in mijn nabijheid gespeeld door een gezin waarvan de moeder een penetrante, hoge stem had. ‘Nee Tim, Olle mag twee stappen vooruit doen, want die is jonger.’ En ‘Nee Olle, nou wordt-ie mooi, je hébt al gegooid. Ha! Ha!’

Dit duurde tot ver na zonsondergang, want een belangrijk nadeel van Kubb is dat het uren kan duren. Waarschijnlijk is dit de ondergang van de Vikingcultuur geweest: ze kwamen nergens anders meer aan toe.