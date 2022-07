Kroes is gezakt voor de lobbytest en dat kan niet zonder consequenties blijven

Neelie Kroes . Beeld ANP

Onder de radar blijven geldt doorgaans als onlosmakelijk deel van de beroepscode van lobbyisten. Het subtiele spel van de beïnvloeding van politici dient zich buiten het zicht van de camera’s af te spelen, al is het maar omdat jouw gesprekspartners zich liever niet laten voorstaan op hun gevoeligheid voor de eerste de beste lobbyist.

Neelie Kroes kan vaststellen dat ze voor die lobbytest is gezakt, al is het dan met vertraging. Dankzij het gigalek bij Uber ligt nu op straat hoe de voormalige eurocommissaris in 2015 en 2016 heimelijk lobbyde voor het taxibedrijf, terwijl ze dat volgens Europese richtlijnen niet had mogen doen: ze zat nog in de ‘afkoelingsperiode’ na haar ambtstermijn, een regel die moet voorkomen dat belangen door elkaar gaan lopen.

Maar ook voor de morele lobbytest is ze gezakt. Het kan niet vaak genoeg worden gezegd: met lobbyen is niets mis, mits het transparant gebeurt. En mits de kansen op een succesvolle lobby niet afhangen van de vraag wiens portemonnee dik genoeg is om er een paar invloedrijke oud-politici en hun netwerk voor in te huren.

Dat is precies wat hier wél is gebeurd. Uber lobbyde in die jaren overal ter wereld zeer agressief voor ongehinderde toelating tot de taximarkten en zag in Kroes een zeer invloedrijke vrouw binnen de invloedrijkste partij van Nederland. Aan Kroes had Uber een goede. Liefst was ze er gaan werken, maar dat werd herhaaldelijk verboden door de Europese Commissie. Vervolgens ging ze ondergronds. De Europese Commissie wenst tekst en uitleg. Als zij niet overtuigend kan verklaren dat het in werkelijkheid heel anders is gegaan, zijn consequenties onvermijdelijk.

Maar intussen is er ook werk aan de winkel voor de VVD, de partij die de afgelopen jaren werd geplaagd door een reeks integriteitsvraagstukken veroorzaakt door politici die de indruk van ongewenste beïnvloeding van buitenaf niet wisten te vermijden. Kroes was niet de enige die viel voor Uber. Kamerlid Bart de Liefde deed het openlijk door er te gaan werken nadat hij zich in de Kamer eerst voor dat bedrijf had ingespannen.

Gelukkig heeft de VVD ‘vuistregels’ voor dit soort situaties. VVD-politici dienen onpartijdig te zijn en ‘iedere schijn van vermenging van oneigenlijke belangen’ te vermijden. ‘Uw handelen is transparant, zodat optimale verantwoording mogelijk is.’

Dit is een prima gelegenheid om te laten zien dat dat geen dode letter is.