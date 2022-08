Kringverjaardag ontspoort door omgekeerde Nederlandse vlaggetjes in kaasblokjes

Beeld Foto ANP/Bewerking Studio V

De verjaardag van oma Tina loopt volledig uit de hand. Neef Stef heeft de Nederlandse vlaggetjes omgekeerd in de kaasblokjes gedaan, wat tot verhitte discussies binnen de familie leidt. Ook heeft hij de tuindeur geblokkeerd, tot grote ergernis van vader Thomas, die de parasol nu niet naar binnen kan halen.

Door de ontregeling van de verjaardag komt moeder Emma er niet aan toe om de kinderen limonade te geven en de volwassenen koffie, waardoor sommige volwassenen zich hardop beginnen af te vragen of neef Stef niet toch een beetje gelijk heeft. Opa Bram neigt er zelfs naar om hem de plek op de bank naast oma Tina toe te bedelen, ook al zou dit ten koste gaan van baby Sem die er nu zit.

Ondertussen is nicht Clara druk bezig de vlaggetjes weer normaal in de kaasblokjes te zetten. Broer Teun, die verder geen mening heeft, helpt haar vanwege de symbolische waarde van het Nederlandse vlaggetje. De kaasjes zijn inmiddels zo vaak aangeraakt dat ze beginnen te zweten. Daar is niemand bij gebaat. Neef Stef besluit daarop om de deur voorlopig met rust te laten en het verkeer tussen keuken en tuin niet meer te hinderen. Tante Els roept uitbundig hoe geweldig ze dit vindt van neef Stef en dat iedereen moet beseffen dat er echt wel met hem te praten valt, zolang de discussie maar constructief wordt gevoerd.

Gelukkig komt buurvrouw San langs en begint zij meteen te bemiddelen in haar rol als onafhankelijke gast. Wanneer vervolgens ook de taart verschijnt (kwarktaart), verstommen de opmerkingen in de kring volledig. Hopelijk begint Stef op de volgende verjaardag gewoon weer met de wel-of-geen-plakjes-worstdiscussie en blijft hij van de kaasblokjes af.