Kou in huis en op de nieuwssites: was het ooit zo erg geweest in de wereld?

Woensdag, ik werkte bij mijn moeder. Over de stoel had ze een dikke shawl gehangen, nog voor ze het zei wist ik wat ze ging zeggen. ‘Kamer op het noorden, hè.’

Oktober, de dag was koud begonnen. Toen we die ochtend beneden waren gekomen had de thermostaat op 15 gestaan. Nog even en we konden wolkjes blazen tijdens het ontbijt. Zoals elke dag was het wachten tot de zon door de hoge ramen naar binnen zou schijnen en ons huis – een monument uit de tijd van fabrieken en veemarkten, van communisme, de prenten van Jacob Jongert, handkarren en ongedempte wegen, maar ook van film en voertuigen, een samenleving op de drempel van vooruitgang – zou verwarmen tot 21ste-eeuwse standaarden. Gratis en voor niets, dat wel, maar alleen voor wie het geduld kon opbrengen. We hadden afgesproken het zo lang mogelijk vol te houden, tot eind oktober zonder verwarming moest toch lukken, kwestie van wennen. Daarna hadden we tegen elkaar op zitten bieden – mijn moeder, kind uit een gezin van dertien, de jongens op zolder, ijspegels op de ramen, rijp op de dekens. Mijn vader, een van zeventien, met z’n drieën in bed, paardendekens, extra stro ertussen – onderwijl rillend van genoegen vanonder onze karamelkleurige plaids.

Ik voelde mijn vingers, koud.

Kou ook op de nieuwssites, mijn vaste route naar productiviteit.

Op één: de Russen en de Oekraïners. Meteen daarna trekkers, inflatie, stikstof, dramapolitiek. Omikron, o god ja, omikron. Antisemitisme op televisie, antisemitisme in de Tweede Kamer, antisemitisme in het hoofd van een rapper met 31 miljoen volgers. De rijken steeds rijker, de armen steeds armer, onze gemeenschappelijke voorzieningen steeds meer uitgehold, de boeven binnen de poort, een premier met visie noch verantwoordelijkheidsgevoel en in zijn schaamtevolle kielzog een verdachte die voor de rechtbank verklaarde ‘geen actieve herinnering’ te hebben aan de keer dat hij een jongen doodschopte op Mallorca. Boven dat alles de dreiging van een kernbom, groot en ongrijpbaar, onmogelijk om op voor te bereiden, en zo keerde ik terug naar mijn toetsenbord.

Eerst koffie, dan maar.

Tijdens het gepruttel dacht ik aan de kennis van een kennis, die er ergens de afgelopen jaren overtuigd van was geraakt dat wanneer je het vliegtuig pakt naar een ander land, je er vergif op kan innemen dat taxichauffeurs aldaar je weigeren, omdat ‘ze je milieupunten bijhouden’. Ik wist nog steeds niet hoe ik fatsoenlijk op zulke berichten moest reageren, zonder de indruk te wekken dat ik iemand was die méér wist.

De vraag die ondertussen steeds maar terugkwam: was het ooit zo erg geweest in de wereld? Nee, zei de één, tuurlijk wel, zei de ander, en dan volgde steevast de ellende van toen, de Cubacrisis, de folders van de Bescherming Bevolking, voorraden schoon water en kaarsen in de kelder, woningnood, toen al, en vergeet ook de werkloosheid niet. En zie, ook dat ging weer voorbij. Alles gaat altijd op en neer, en nu gingen we toevallig weer even naar beneden. Zaak was de brave burger in gedachten te houden, het gros van de mensen, die gewoon rust willen, een keertje op vakantie, dat het goed gaat met de kinderen. Dat was nu zo, dat was honderd jaar geleden zo, zo zou het altijd zijn, tenzij, ja, ténzij...

Ik liep de woonkamer in, waar mijn moeder de krant las. Samen keken we een poosje uit het raam. Aan de overkant stond een steiger tegen het huis. Vanaf het erf kwam Ko Koelemeijer aangelopen in zijn vaste spijkerbroek, klompen en donkerblauwe trui. ‘Net zijn vader’, zei mijn moeder.

Ze ging theezetten, zwarte, gloeiend hete thee.