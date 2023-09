Kort op fossiele subsidies en geef dat bedrag aan de zorginstellingen

Een thuiszorgmedewerker neemt afscheid van een oudere. Beeld Marcel van den Bergh/ de Volkskrant

Deze week kwamen schokkende nieuwsfeiten aan het licht. De stichting SOMO berekende dat ruim 37 miljard aan fossiele subsidies wordt uitgegeven aan vooral de grootverbruikers van energie. Het accountantskantoor BDO kwam met de waarschuwing dat een aanzienlijk aantal zorginstellingen dreigen om te vallen.

Omdat de meeste politieke partijen klimaat en bestaanszekerheid in hun verkiezingsprogramma’s hebben ­opgenomen, lijkt het mij verstandig dat de politici dit jaar nog 10 procent korten op de subsidies en dat bedrag doorsluizen naar de zorginstellingen.

De fossiele grootverbruikers zullen zich meer gaan inspannen, de ­bestaanszekerheid van de zorgbehoevenden wordt verbeterd, en de ­getoonde daadkracht zal het vertrouwen in de politiek doen toenemen.

Ernst Rijswijk, Mijdrecht

Therapietaal

Goed artikel van Emma Curvers over ‘therapietaal’. De nieuwe, aan therapieën ontleende, woorden zijn soms nuttig en soms niet. Of ze lijken eerder oude wijn in nieuwe zakken.

Een mooi voorbeeld van dat laatste is ‘grensoverschrijdend’. Vroeger ­zeiden we ‘te ver gaan’, een term die eigenlijk meer nuance toestaat. Variaties als ‘dat gaat wel ver’ (dus nog niet over de grens heen), ‘ik vind dat je veel te ver gaat’ (zwaar over de persoonlijke grens heen gaan) en ‘wij vinden dat best ver gaan’ (de groep vindt het in de buurt van de grens komt) zijn ­lastiger te maken als je met het ­absolutistische ‘grensoverschrijdend’ moet werken.

Ik stel daarom voor die oude ­bewoording weer te gaan gebruiken.

Peter van Lenth, Haarlem

Donald Duck

In reactie op de ingezonden brief van Martin Brester van 7 september. Ik vraag mijn twee zoons, Tijmen (10) en Benjamin (8), of hun favoriete ‘vrolijk weekblad’ Donald Duck veel over geld verdienen gaat. Dat beamen ze.

Op mijn vraag wie ze liever zouden zijn, de rijkste eend ter wereld of de eend met de meeste pech weten ze het meteen: Donald! Want oom Dagobert heeft wel heel veel geld, maar is eenzaam en onaardig. Pechvogel ­Donald woont met drie neefjes, heeft een leuke vriendin en een hond.

Laat kinderen vooral de Donald Duck lezen. Zouden wij volwassenen misschien ook vaker moeten doen.

Stephanie Vorstenbosch-Biesheuvel, ’s-Hertogenbosch

Au pairs

Ik heb het altijd een beetje dubieus gevonden om 18-jarigen in een ander land met een huishouden en de verantwoordelijkheid voor de ­opvoeding van jonge kinderen op te zadelen. Is het geen idee om au pairs te koppelen aan huishoudens van ­thuiswonende ouderen?

Ouderen hebben vaak kamers over in huis. Het gezelschap van een jongere kan preventief werken tegen eenzaamheid en de ondersteuning kan ouderen helpen langer thuis te blijven wonen. Ook voor de jongere lijkt het me een prettige manier om taal, cultuur en levenslessen op te doen.

Liesbeth Imbens, Malden

Kinderpagina

Als kinderen zich via een kwaliteitskrant als de Volkskrant kunnen informeren, dan kunnen ze hun stem ­luider laten horen op bijvoorbeeld hun school. Op 6 september is Ben Smit in Leiden gepromoveerd op ­onderzoek naar participatief actieonderzoek door leerlingen (en leraren). Het motto: ‘Never underestimate what young people can tell us.’

Paula Breeman, Leiden

Vergrijzing

Dat de vergrijzing de komende tien jaar toeneemt en voor problemen zorgt, valt niet te ontkennen. Maar vanaf begin jaren zestig hebben we de anticonceptiepil. Die heeft ervoor ­gezorgd dat het aantal kinderen per gezin drastisch afnam. De bevolkingspiramide die ik op de website van het CBS vind, laat dan ook zien dat in 2040 de grijze groep piekt bij 70 jaar.

De groep van 55 tot 69 is een stuk kleiner. De groep 30 tot 55 jaar is in 2040 echter groter dan de groep van 70-plus. Dat zijn de mensen die nu 15 tot 40 jaar oud zijn. Deze cijfers lees ik nooit in de stukken over vergrijzing.

Het zou een veel genuanceerder beeld opleveren als hier ook aandacht aan zou worden besteed, en hopelijk wat minder leiden tot ouderendiscriminatie. Iets wat ikzelf (61 jaar en nog jaren volop aan het werk) helaas regelmatig ondervind.

Irene Cox, Purmerend

Van Gaal

Bij het nemen van de strafschoppen had Nederland de uitschakeling van Argentinië volledig in eigen hand. Als Van Gaal beweert dat in Qatar er alles aan is gedaan om Lionel Messi met ­Argentinië wereldkampioen te laten worden (Sport, 6/9), kan dit dus niet anders betekenen dan dat hij stelt dat de strafschopspelers van het Nederlands elftal zijn omgekocht of op zijn minst dat dit is geprobeerd.

Dirk Kuiper, Haarlem

Valsspelers

Afgelopen dinsdag ­verzuchtte Caroline van der Plas bij Humberto dat ‘de media’ hebben ­verzonnen dat haar BoerBurgerBeweging Mona Keijzer als premierskandidaat presenteert, en stelde ­Dilan Yeşilgöz bij Goedemorgen Nederland dat het Nederlandse asielbeleid een aanzuigende werking heeft.

Een dag later: uit filmpjes en screenshots blijkt dat de BBB zélf in een persbericht, op hun website en bij de presentatie Keijzer letterlijk als ‘premierskandidaat’ gepresenteerd heeft, en uit onderzoek door haar eigen wetenschappelijke ­onderzoekscentrum in opdracht van Yeşilgöz’ eigen ministerie blijkt dat de aanzuigende werking van ons asielbeleid niet bestaat.

In tijden waarin iedereen z’n ­eigen waarheid bij elkaar mag ­googelen meent ook menig politicus zich dat te kunnen permitteren. Je schuift aan bij een talkshow, beweert iets wat niet klopt maar wel ­stemmen (en media-aandacht) oplevert. Het is niet ter plekke te weerleggen door de presentator, op de ­socials wordt de volgende dag voor een veel kleiner publiek aangetoond dat je loog, maar het is al uitgezonden en wordt niet gerectificeerd.

Het is ondoenlijk om van redacties te vragen alles live te kunnen weerleggen. Je zou daarbij ook moeten vertrouwen op de oprechtheid van politici. Maar als die dat vertrouwen beschamen en een (niet te ­herstellen) loopje nemen met de waarheid, hou de eer aan jezelf en je journalistieke waarden: nodig ­diegene gewoon niet meer uit. Het huis bepaalt de regels, valsspelers komen er niet meer in. Dat komt de kwaliteit van je programma ten ­goede en, nu belangrijker dan ooit, het vertrouwen in de politiek.

Rens van den Boogaard, Utrecht