Kopij delen met andere redacties heeft een grens

De Ombudsman van de Volkskrant werpt zijn licht op het ‘duopolie’ van de Vlaamse uitgeefconcerns op de dagbladenmarkt, en het delen van artikelen.

‘Belgische eenheidsworst voor Nederlandse kranten’, kopte complotblad de Andere Krant in februari vorig jaar, boven een artikel over de Belgische uitgevers DPG en Mediahuis die samen eigenaar zijn van vrijwel alle Nederlandse en Vlaamse dagbladen. Dat twee buitenlandse uitgevers het lot bepalen van 23 Nederlandse landelijke en regionale kranten is nog steeds koren op de molen van complotdenkers, die er vanuit gaan dat concernbazen en niet de redacties zelf bepalen wat er wordt gepubliceerd.

‘Ik geloofde dit niet’ schrijft een lezer uit Oosterbeek die de theorie regelmatig te horen kreeg van een familielid dat grossiert in complottheorieën. Maar toen las hij twee weken geleden de reconstructie in de Volkskrant over een zes jaar oude kwestie waarin gelogen bleek te zijn over het vertrek van een Vlaamse topman van uitgever DPG – eigenaar van onder meer de Volkskrant. Die man was niet uit vrije wil vertrokken zoals het bedrijf had beweerd, maar de laan uitgestuurd wegens grensoverschrijdend gedrag. Dat had destijds geen krant gemeld.

Vertrouwen in redacties

‘Dat bewees dat het verhaal waar was’, concludeert de lezer. ‘Hoe kan ik ooit Trouw en de Volkskrant (beide lees ik) nog vertrouwen aangezien krantenredacties zich zo gedwee houden aan de druk die van bovenaf op hen wordt uitgeoefend. Ik voelde mij diep geschokt!’ Die reactie laat zien hoe lastig het is om de waarheid te zoeken over kwesties waarbij de krant zelf betrokken is. Terwijl dat soms nodig is om onjuiste vooroordelen, zoals die van bovenstaande Oosterbeekse lezer, te corrigeren. Transparantie over het volledige journalistieke proces is volgens mij het beste antwoord op wantrouwen.

Zoals bleek in de kwestie van de weggestuurde topman. Pas toen begin dit jaar elders over de zaak werd gepubliceerd, hoorde de redactie hoe de vork in de steel zat en schreef er een artikel over. Dat was tevens het startsein voor twee redacteuren om de reconstructie te maken die deze maand, bijna een halfjaar later, werd gepubliceerd. Ze waren gemotiveerd door de recente #MeToo-schandalen en de vraag hoe een kennelijk vergelijkbare zaak binnen een groot mediaconcern onder de pet kon worden gehouden. Oud-Parool-hoofdredacteur Ronald Ockhuysen vertelde dat hij en zijn collega’s nadrukkelijk off the record waren geïnformeerd, ‘waardoor eventuele twijfels over al of niet publiceren door de aanwezige hoofd­redacteuren ongetwijfeld meteen zijn verdrongen.’

Meningsverschil met uitgever

In deze rubriek besteedde ik eerder aandacht aan de affaire met als centrale vraag: moet de redactie schrijven over meningsverschillen met de uitgever? In beginsel wel, vond iedereen. Maar alleen bij zéér belangrijke kwesties, was het voorbehoud van de hoofdredacteur. Daarom werd bijvoorbeeld niet geschreven over het verzet en de stakingsdreiging van de redactieraden van Trouw en de Volkskrant vanwege vervroegde sluittijden, waardoor belangrijk nieuws de gedrukte krant nu soms niet meer haalt. Hij legt de lat voor zulke kwesties in mijn ogen soms te hoog; zij het minder hoog dan zijn voorganger die de kwestie rond de ‘onbekende Belg’ destijds, en nog steeds, geen publiciteit waard zegt te vinden.

Afgelopen week geleden werd ik samen met drie andere ombudslieden uit Nederland en Vlaanderen uitgenodigd voor een interview met NRC over de effecten van het ‘duopolie’ van de Vlaamse uitgeefconcerns op de dagbladenmarkt. Niet alleen de complotmedia stellen daar immers vragen over. De balans van goede en kwade effecten die NRC opmaakt, lijkt vooralsnog uit te vallen in het voordeel van samenklontering. Het duopolie heeft zowel in Vlaanderen als Nederland vrijwel zeker regionale titels van de ondergang gered en kosten bespaard voor iedereen. De hoge nettowinst die dat oplevert (bij DPG vorig jaar bijna een kwart miljard) wordt echter zeer ten dele teruggepompt in het bedrijf.

De ombudslieden konden, behalve bovengenoemde affaire, geen andere voorbeelden bedenken van al of niet subtiele pogingen tot censuur of beïnvloeding van binnenuit het concern. Redacties zijn zelfstandig, maar (hoofd)redacteuren moeten daar ook gebruik van durven maken. Los van complotdenkers beklagen lezers zich ook zelden over veronderstelde censuur. Zij zien andere kwesties, zoals het delen van artikelen tussen krantenredacties binnen één concern om kosten te besparen.

Kopij delen

De ombudsman van de Limburger kreeg boze reacties toen die krant kopij ging delen met De Telegraaf, een andere titel van Mediahuis. De verontwaardiging is gedempt door de typische actiejournalistiek van De Telegraaf te weren en de eindredactie kritisch te laten kijken naar wat overgenomen wordt, vertelde hij. De ombudsvrouw van de Vlaamse krant De Standaard zei nog nooit klachten te hebben gehad over artikelen die de krant overneemt van NRC. Een aanbod dat door de Nederlandse krant overigens beperkt is tot maximaal één artikel per dag om geen Vlaamse schaduw-NRC te laten ontstaan.

De Volkskrant is hofleverancier van artikelen aan de Vlaamse DPG-krant De Morgen maar neemt uit principe zelf geen artikelen over van andere titels uit het concern. Ook dagblad Trouw doet dat niet, maar voedt met haar landelijke kopij wel het regionale Parool. Daarnaast worden Trouw-stukken verkocht aan een van de laatste onafhankelijke Nederlandse kranten; het Reformatorisch Dagblad. Beide dagbladen hebben een protestantse achtergrond en achterban, zoals ook De Morgen en de Volkskrant een vergelijkbare signatuur hebben.

Dat Volkskrant-artikelen óók onbeperkt kunnen worden overgenomen door een andere conservatief christelijke krant, het Nederlands Dagblad (ND), vind ik moeilijker te begrijpen. Het ND is een zelfstandige uitgave, buiten het duopolie. Door de overeenkomst kan het verslaggevers vrijspelen om zich te richten op de core business van de krant, waaronder sympathiserende verhalen over de strijd tegen abortus, euthanasie of tegen zelfbeschikking op gendergebied. Die artikelen worden nu geflankeerd door een selectie van nieuwsverslagen, reportages, en als ‘opinie’ zelfs een column van Peter de Waard, alles uit de Volkskrant.

Nederlands Dagblad van 30 september 2022 Beeld -

Dat laatste is tegen de afspraak, zegt hoofdredacteur Pieter Klok, want eigenheden als columns, essays en opinie mogen niet worden overgenomen. Maar verder gunt hij de ND-lezer de kwalitatief goede Volkskrant-artikelen. ‘Door onze stukken te lezen gaan ze wellicht anders naar de wereld kijken.’

Dat is heel liberaal en optimistisch, maar toch vrees ik dat het onnodig het beeld versterkt dat media één pot nat zijn. Het suggereert ook dat de identiteit van een krant er op enkele kernpunten na weinig toe doet. Onder de kernwaarden van de Volkskrant reken ik de keuzevrijheid van vrouwen bij abortus; de vrijheid van transgenders om hun identiteit te bepalen en een zekere zelfbeschikking bij euthanasie. Hopelijk komen die niet alleen tot uiting in het commentaar van de krant (waar ik de standpunten vond). Waarom zou de krant een andere krant willen helpen haar eigen waarden te bestrijden?