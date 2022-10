Koop fleece, douche niet en andere besparingstips waar je wél wat aan hebt

Moderne verschijnselen; we komen erin om. Maar we hoeven ons er toch niet altijd bij neer te leggen? Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen – nee, móéten – verzetten. Deze week keert Julien Althuisius zich tegen slechte energiebesparingstips.

Naarmate de zomer vorderde, de situatie in Oekraïne onveranderd uitzichtloos leek en de energieprijzen het ene na het andere record braken, begon ik me zorgen te maken over onze toekomstige energierekening. Daarbij stelde ik mezelf een paar vragen, gaf ik daar voor het gemak maar even zelf antwoord op en beoordeelde ik die antwoorden op hun mate van gunstigheid. Dat ging ongeveer zo:

Vraag: Wanneer loopt ons huidige energiecontract eigenlijk af?

Antwoord: Even kijken. Ah, 1 oktober.

Gunstigheid: Zeer ongunstig.

Vraag: Kunnen we overstappen naar een andere energiemaatschappij?

Antwoord: Nee. Nou ja, het kan wel, maar je bent alleen maar duurder uit.

Gunstigheid: Shit.

Vraag: Kunnen we voor 1 oktober verhuizen naar een huis met energielabel A++++?

Antwoord: Haha.

Gunstigheid: Kom op, niet lachen, dit is niet grappig.

We waren dus, net als vele anderen, de pineut. Ik zocht het internet af naar besparingstips en kwam tot mijn aanzwellende frustratie steeds weer uit bij min of meer dezelfde adviezen. Ook deze adviezen zal ik voor het gemak even kort recenseren.

Tip 1: Stap over op een hybride of een volledige warmtepomp.

Beoordeling: Goed idee, ware het niet dat een warmtepomp tussen de 6.000 en 20.000 euro kost. Wie kan dat zomaar betalen? Bovendien, we hebben een huurhuis.

Tip 2: Neem een zonneboiler.

Beoordeling: Het wordt winter.

Tip 3: Met zonnepanelen kun je je eigen energie opwekken.

Beoordeling: Kost ook duizenden euro’s. En: huurhuis.

Tip 4: Vloerisolatie?

Beoordeling: Duur. En: h-u-u-r-h-u-i-s.

Tip 5: Gevelisolatie dan.

Beoordeling: Waarom luister je niet?

Tip 6: Oké, koop dan ten minste een energiezuinige wasmachine.

Beoordeling: Absoluut niet.

Dit zijn geen besparingstips, het zijn beleggingsadviezen, weggelegd voor mensen die de middelen hebben een hoge energierekening toch wel te kunnen betalen. Zo heb ik ook nog wel wat besparingstips: ga meer geld verdienen, of: ga eerder dood.

Hier volgt een aantal echte besparingstips, die u in een of andere vorm vast al weleens voorbij hebt zien komen, maar ik zet ze nog eens op een rij, als tegenwicht voor al die schijnadviezen:

- Douche niet. Of alleen op de sportschool.

- Als u dan toch moet douchen, douche koud. Het is goed voor het immuunsysteem en je begint de dag fris en kwaad op Rusland.

- Kinderen kunnen eens per drie dagen in bad. Koud.

- Werk niet thuis.

- Koop fleece, veel fleece. Het liefst tweedehands. Fleece is warm, comfortabel en kriebelt niet zoals wol. Alles is lekkerder in fleece (ook brandbaarder trouwens).

- Was je kleren minder vaak (of koop nog meer fleece).

- Als je het koud hebt, helpt het om heel hard ‘Fuck Poetin’ te schreeuwen om op te warmen. Dit is ook een manier om kleding te drogen. Fleece droogt trouwens ook snel.

- Hang dikke gordijnen op, als je ze kunt vinden van fleece.

- Geef vaker etentjes voor net iets te grote groepen. Veel mensen in huis zorgt voor een aangename temperatuur en als ze zelf iets te eten en drinken meenemen ben je ook nog goedkoper uit.

De beste tip die ik kan geven komt van FitMike, een even charismatisch als enigmatisch figuur die op ongezette tijden op Instagram opduikt om mensen te voorzien van dubieus fitnessadvies. Ook zijn meest recente raad was eigenlijk bedoeld voor sporters, maar is tevens bruikbaar als besparingstip of zelfs als levenshouding: ‘Het is een kwestie van meer rust pakken’, zei de volstrekt ongediplomeerde fitnessgoeroe terwijl hij over een broodje gebogen zat, ‘zodat je uiteindelijk meer energie bespaart.’