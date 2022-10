Kon die kuttelefoon dan niet één keer ergens in een tas blijven zitten?

De takken van de palmbomen bogen door in de harde zuidenwind en het regende dikke druppels. De lucht kleurde staalgrijs, op het grasveld voor ons huisje lagen plassen water en de kinderen verveelden zich. Het was zo’n dag waarop je je afvraagt of dit het nou allemaal waard is; al dat reizen, al dat gedoe op Schiphol, al die vliegschaamte, al dat geld (dit was nog een paar dagen voordat we op de terugweg van Lissabon naar Amsterdam een noodstop zouden maken op Madrid en daar de nacht zouden doorbrengen). Als je in Portugal bent, is het antwoord op die vraag altijd: pastéis de nata.

Dus we stapten in de auto en reden naar het dichtstbijzijnde dorpje. Bij het eerste café verkochten ze het roomtaartje wel, maar kon je niet pinnen. We reden door naar het volgende café, terwijl de regen tegen de voorruit sloeg. Daar hadden ze geen pastéis de nata. Onderweg naar het volgende dorpje reden we door een kleine baai met een diep strand. Het strand was verlaten, op twee silhouetten na. In de verte, tot aan hun enkels in de branding van de driftige oceaan, stonden twee jonge vrouwen in bikini. Ze sprongen en dansten en zwaaiden met hun armen.

We minderden vaart. Mijn vriendin en ik keken naar ze, bewonderend en vertederd, maar ook jaloers. Wij, droog en comfortabel in een huurauto met twee kinderen op de achterbank, onze lijven over hun hoogtepunt heen, kringen onder onze ogen, altijd moe, altijd op zoek naar tijd – of pastéis de nata. Zij halfnaakt, dansend in de stromende regen, strakke lichamen, overlopend van levenslust en met meer tijd dan in de oceaan aan hun voeten paste. Zo puur en zo vol in het moment.

Toen stak een van de meisjes een arm in de lucht. En aan die arm zat een hand en in die hand zat een telefoon. Ze bogen zich naar het scherm toe. Hier werd duidelijk iets voor de socials gedaan. ‘Ja hoor’, zuchtte mijn vriendin. ‘O kom op’ zei ik. Kon dan helemaal niets ongedeeld blijven? Moest alles gezien worden door anderen? Kon die kuttelefoon dan niet één keer ergens in een tas blijven zitten?

We waren niet eens boos, maar teleurgesteld. Maar in deze twee meisjes? Of omdat we ze niet begrepen en het daaruit voortvloeiende besef dat ons leven zo anders is dan dat van hen. Dat we al lang niet meer zijn zoals zij, ook al denken we stiekem dat we nog steeds op ze lijken. Hoofdschuddend reden we de baai uit. Twee chagrijnige premature boomers in een witte huurauto, op zoek naar pastéis de nata. Die we niet zouden vinden.