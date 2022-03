Kom op, Schiphol, jullie kunnen meer doen voor Oekraïense vluchtelingen

Sheila’s ode

Mooi dat Sheila Sitalsing het doorsnee gemeenteraadslid in het zonnetje zet, dat met weinig middelen en zeggenschap de burger probeert te helpen. Maar ik kan helaas niets met haar oproep om te vermijden op racisten en fascisten te stemmen, of wat daarvoor doorgaat.

Ik woon in een volkswijk en vind dat die er minder goed bijstaat dan de duurdere wijken. De bewoners van niet-westerse komaf leven in een parallelle werkelijkheid, de integratie is mislukt en de armoede vormt een groot probleem. Ik zie dit als een falen van onze democratie.

Als grote groepen burgers zich niet vertegenwoordigd weten, vraag je om foute keuzes. Dit verklaart het ontstaan van veel ‘Lokaal Belang Hupseflups’-partijen, zoals Sitalsing ze noemt. Die hebben echter beter door waar de schoen wringt dan partijen met leuzen als ‘Laat iedereen vrij, maar niemand vallen’. Den Haag zou er goed aan doen eens naar die hupseflupspartijen te luisteren in plaats van de gemeenten systematisch in de steek te laten en te overladen met problemen die Den Haag zelf niet oplost.

Martin van den Berg, Utrecht

Sheila’s fiets

Sheila Sitalsing roept op waardering te hebben voor lokale politici die nagenoeg belangeloos de publieke zaak dienen, maar zet handhavers die optreden tegen fout geparkeerde fietsen weg als een quasi-fascistoïde bende. Blijkbaar maakt het haar nogal uit welk algemeen belang je dient.

Zelf parkeerde ze waarschijnlijk eens vijf centimeter buiten het vak en werd haar fiets in beslag genomen. Dat lijkt (en is) vast overdreven, maar wat begint met een fiets net buiten het vak, groeit vaak tot een grote bende tweewielers die de hele doorgang op een stoep blokkeren. Niet zelden worden ze daarbij op geleidelijnen voor visueel beperkten neergezet.

Fietsvakken dienen de publieke ruimte toegankelijk en veilig te houden, voor alle gebruikers. Wie zich daar niets van aantrekt, vindt terecht handhavers op zijn pad. Sitalsing zou er goed aan doen en haar fiets gewoon netjes te parkeren.

Jasper Nagtzaam, regisseur openbare ruimte in Haarlem centrum

Sheila’s advies

Dank, Sheila voor je stemadvies. Nu even praktisch: ik zou graag stemmen op dat raadslid. Kun je mij zijn naam toesturen? Die in Apeldoorn graag.

Jan Smelik, Apeldoorn

Gas

Het kabinet wil vol inzetten op vloeibaar gas uit de VS en Qatar om minder afhankelijk te zijn van de Russen . En wat doet het kabinet als over twee jaar Trump opnieuw de macht grijpt in de VS? Zijn we dan opeens afhankelijk van Qatar? Zet vol in op Europese oplossingen zou ik zeggen, zon en wind, aardwarmte en getijden.

Ubbo van Dijk, Leiden

Gas (2)

Ik neem aan dat veel huisjesmelkers er zelf letterlijk en figuurlijk warmpjes bij zitten, in tegenstelling tot hun huurders in slecht geïsoleerde huizen. Waarom dan niet de huurprijzen bij wet verlagen met een percentage of bedrag dat afhankelijk is van het energielabel dat aan de huurwoning is toegekend, met een extra verlaging voor huizen met een F-label? Zo geef je huurders een steuntje in de rug en verhuurders een schop onder hun kont om eindelijk hun huizen te verduurzamen. Win win, lijkt me.

Freek Cornelis, Schoonhoven

In veel achterstandsgezinnen ontbreekt het aan orde en structuur. Hou alsjeblieft eens op met het fabeltje dat gezond voedsel zo duur is. Je kunt een krop andijvie kopen voor minder dan één frietje, een zak aardappelen, wat kaas en knoflook erdoor en je eet uitstekend met vier of meer personen. Bamipakketje, beetje vlees of vega erdoor, spruitjes, witlof, spinazie, broccoli, aardappelen, zo duur is dat allemaal niet. Voor vier man friet en frikadel is al gauw tien á vijftien euro. Daar kan ik met gemak een lekkere en voedzame maaltijd voor maken en dan ook nog zeer gevarieerd. Het is misschien geen haute cuisine, maar dat hoeft ook helemaal niet.

Irene Apperloo, Twello

