Kolonialisme is verwoestend geweest voor onze planeet. Maak in de ruimte niet dezelfde fouten

Het zonnestelsel zit vol bodemschatten en de mens kan niet wachten om die te exploiteren. Zo komt een destructieve, koloniale manier van denken weer in zwang, ziet schrijver Marjolijn van Heemstra. En dat belooft weinig goeds.

In 1923 stond mijn familielid Aarnoud van Heemstra, destijds gouverneur van Suriname, na een zware tocht door de jungle op de top van de Voltzberg, een hoge rots in een zee van groen.

De verpletterende schoonheid van het landschap leek aan gouverneur Van Heemstra niet besteed. In een brief naar huis vergeleek hij een van de oudste oerbossen ter wereld met een broccoliveld, meer had hij er niet over te zeggen. De schoonheid van de natuur was ondergeschikt aan wat die natuur de Hollandse schatkist kon opleveren.

Wat Van Heemstra daar op die berg wél zag? Heel veel mogelijkheden. Dit overvolle, oeroude landschap moest wel vol bodemschatten zitten. Zijn gouverneurschap zou in het teken gaan staan van mijnbouw. Kort nadat hij op de Voltzberg had gestaan, zou hij noordelijker in Suriname massaal bomen laten vellen. Hij zou wegen laten aanleggen waar ooit water kronkelde. De grond laten openbreken op zoek naar steenkool en de zeer gewilde grondstof bauxiet.

Dit ongerepte landschap, zag hij, had grote economische waarde, en hij besloot die te gaan benutten. Maar eerst wilde hij een blijvende stempel drukken op deze Surinaamse berg.

Aarnoud van Heemstra had in Nederland een grote steen besteld met daarin uitgehakt in hoge, rechte letters: zijn achternaam. Mijn achternaam. Toen ik in 2014 zelf de Voltzberg beklom, lag de steen er nog altijd.

Als ik denk aan kolonisatie, aan mijnbouw of de toe-eigening van landschappen, springt altijd even die genante steen in mijn gedachten. Zo ook toen ik me begon te verdiepen in een nieuw ongerept gebied dat de afgelopen jaren in het vizier kwam van de mijnbouwindustrie. Ons hemellandschap. De ruimte.

Bodemschatten in de ruimte

De afgelopen jaren was het vaak in het nieuws: ons zonnestelsel blijkt grote bodemschatten te herbergen. Er gaan lijstjes rond met de grondwaarde van asteroïden, brokken materie die rond de zon bewegen. De asteroïde Psyche bijvoorbeeld, waar zich metalen zouden bevinden zoals nikkel en platina, ter waarde van 10 triljoen dollar. Davida, met een waarde van 27 triljoen dollar. Diotima, Alauda, Palma, stuk voor stuk dragers van onmetelijke rijkdom. De eerste triljardair op aarde, voorspelde de beroemde astronoom Neil deGrasse Tyson in 2015, zal dat fortuin in de ruimte vergaren.

Voorlopig staan de rijkdommen van de asteroïden alleen nog in verbeelding tot onze beschikking, er is nog geen techniek om ze op betaalbare wijze naar de aarde te verschepen.

Toch is er een reden om ruimtemijnbouw niet al te makkelijk af te doen als verre toekomstdroom. Want dichter bij de aarde bevindt zich een landschap waar mijnbouw op een kortere termijn rendabel lijkt te kunnen worden. De maan – het meest bekeken, meest bezongen landschap van onze soort. Een hemellichaam met een gigantische culturele, spirituele en poëtische waarde voor de mensheid. Maar economische waarde, die had de maan nog niet.

Tot nu.

In augustus 2021 werd voor het eerst een stukje van de maan verhandeld. Vanwege het lichtblauwe mondkapje was de grijns van de directeur van Lunar Outpost niet te zien toen hij de absurde cheque van de Nasa overhandigd kreeg. Bill Nelson, die de cheque namens de ruimtevaartorganisatie mocht uitdelen, had zijn gezichtsmasker thuisgelaten en lachte al zijn tanden bloot.

Het bedrag op het waardepapier was dan ook belachelijk. Lunar Outpost, een bedrijf gericht op mijnbouw op de maan, was een van de vier partijen die in 2020 door de Nasa werden gecontracteerd om in de toekomst een kleine hoeveelheid maangrond te verzamelen en op te slaan. Het bedrijf kreeg een jaar later alvast een aanbetaling van 10 dollarcent voor 50 gram regoliet, dat op de zonnige zuidpool van de maan moet worden gewonnen.

Wat een kleine stap leek, was in werkelijkheid een grote sprong. Zoals de betrokkenen zelf benadrukten: de hoogte van het bedrag was in dit stadium onbelangrijk. Waar het om ging, was het scheppen van een precedent. Het opstellen en uitgeven van deze contracten was een cruciaal onderdeel van de verkenning van de juridische route die bewandeld moet worden om buitenaardse mijnbouw mogelijk te maken.

Ondanks het minuscule bedrag ging het hier dus om een enorme transactie: het verhandelen van de maan was officieel begonnen.

Een nieuwe space race

De commerciële interesse in het maanlandschap heeft een nieuwe space race ontketend. Voor de komende tien jaar staan er 250 maanmissies gepland (veruit de meeste onbemenst), geïnitieerd door zowel nationale als commerciële ruimtevaartorganisaties. Northern Sky Research, een onderzoeksbureau gespecialiseerd in ruimtevaart, voorspelt dat de opkomst van de lunaire economie de komende tien jaar 105 miljard dollar zal opleveren.

Er zijn op ons meest nabije hemellichaam verschillende grondstoffen te vinden. Goud bijvoorbeeld, platina en een verzameling andere zeldzame metalen die voor de mensheid waardevol zijn omdat we ze gebruiken in onze elektronica. Verder ligt er helium-3, een atoomkern die gebruikt zou kunnen worden als brandstof voor toekomstige kernfusiereactoren op aarde.

Voor al deze grondstoffen geldt dat het voorlopig nog onbetaalbaar is om ze veilig op het aardoppervlak te krijgen. De verwerking en het gebruik ervan zouden op de maan zelf moeten plaatsvinden totdat er een techniek is die vervoer rendabel maakt. Dat is dus een project voor de lange termijn.

Beeld Mathieu Persan

Maar er is daarboven ook een grondstof die al sneller winst oplevert: water, opgesloten in gesteenten en aanwezig in de vorm van ijs op de zuidpool van de maan. Hier kan waterstof van worden gemaakt, dat gebruikt kan worden voor het produceren van raketbrandstof. Vanaf het oppervlak van de maan kun je vanwege de geringere zwaartekracht een stuk makkelijker en goedkoper lanceren. De stoffige grond wordt gezien als een stapsteen voor verdere reizen in ons zonnestelsel. Een tankstation op weg naar Mars, vol bodemschatten die op de lange termijn wellicht binnen bereik komen.

Koloniaal denken

Opvallend – en verontrustend – is de taal waarin de plannen voor exploitatie van de maan worden uitgedrukt. Een taal die verraadt wat er met die toekomstplannen mee zal reizen: het koloniale denken.

‘De maan is voor de mensheid vandaag wat de Nieuwe Wereld was voor de Europeanen zeshonderd jaar geleden’, stelt een onderzoeker van Nasa’s Solar System Exploration Research Virtual Institute opgewekt in een interview op de website van het instituut. Het is een boude vergelijking; die Nieuwe Wereld, het Amerikaanse continent, werd zeshonderd jaar geleden met veel geweld door de Europeanen binnengedrongen.

Toch wordt deze parallel tussen ruimtevaart en de Europese kolonisatie van overzeese gebieden in de ruimtevaartindustrie vaker getrokken. In een lespakket voor scholen vergelijkt de Nasa de verkenning van het zonnestelsel klakkeloos met de ontwikkeling van de eerste Engelse kolonie in Noord-Amerika. De bekende Mars-wetenschapper Robert Zubrin herhaalt al jaren dat de mens ‘is gemaakt om het heelal te koloniseren’ en hij is bij lange na niet de enige.

Alsof het woord ‘koloniseren’ niet doorbuigt onder de last van het verleden. Alsof het koloniseren en exploiteren van onze planeet de afgelopen eeuwen geen verwoestende sporen trokken in land- en gemeenschappen.

Littekens in het landschap

Ik herinner me hoe ik even na mijn bezoek aan de Voltzberg over Suriname vloog. Onder me zag ik de grote littekens in het landschap. Ze waren van de mijnen waar gouverneur Van Heemstra met zoveel enthousiasme voor pleitte. Hoe meer mijnbouw hoe beter, was zijn devies geweest. Want er was broccoli genoeg op dat reusachtige veld waar hij vanaf de Voltzberg over had uitgekeken.

Dat dit bos onderdeel was van een groot systeem, waar hij via talloze onzichtbare draden ook zelf onderdeel van was, dat zag hij niet of wilde hij niet zien. Het landschap als geheel vertegenwoordigde geen waarde, de losse eenheden deden dat wel. Gekapte stammen, afgewogen kilo’s bauxiet.

Want alleen in losgebroken stukjes en beetjes levert de wereld je geld op. Lange tijd kon er worden geloofd dat die afgebroken delen wel weer terug zouden groeien. Wat de mens voor eigen gewin uit het systeem wegsneed, zou de wereld uit zichzelf herstellen. Er zijn genoeg vlaktes, bergen, bossen, oceanen en rivieren. Drillen maar. Zagen maar. Vissen maar. Tot bleek dat vlaktes, bergen, bossen, oceanen en rivieren niet zo onuitputtelijk waren als gedacht. Dat niet alles zomaar teruggroeit of herstelt en dat het onttrekken van waardevolle onderdelen het ecosysteem als geheel ernstig beschadigt.

Dit fragmentarische denken, dit lospeuteren van waardevolle onderdelen uit een systeem, is niets minder dan de basis van het koloniale denkpatroon, stelt schrijver Amitav Ghosh. ‘Ecologische interventies’, zegt hij, ‘waren niet zomaar een bijproduct van het kolonialisme. Ze vormden de kern ervan.’ De wildernis moest worden onderworpen, productief worden naar de kapitalistische standaard van de Europese bezetter.

Minachting voor de natuur

En die koloniale mentaliteit leeft door in onze huidige omgang met de aarde. In een wereld waarin nog altijd talloze grondstoffen worden losgepeuterd uit levende systemen en omgezet in economisch kapitaal. De huidige crisis van onze planeet, zegt Ghosh dan ook, vindt haar oorsprong in het westerse kolonialisme met zijn minachting voor inheemse volkeren, dieren en natuur.

Punt is: de erfenis van eeuwen kolonialisme is lang en breed bekend. Dus zou je denken dat die oude fouten waar mogelijk hersteld worden en in elk geval niet herhaald.

Maar wie zich ook maar een beetje verdiept in de commerciële ruimtevaart, ziet geen reden voor optimisme. Terwijl op aarde steeds luider werd geroepen om dekolonisatie, sloop het kolonialisme stilletjes de coulissen in, hees zich in een nieuw kostuum. En nu betreedt het als glanzend vooruitzicht het toneel. De ruimte koloniseren. Een oud, destructief wereldbeeld wordt verkocht als progressief, toekomstbestendig idee.

Natuurlijk zijn er grote verschillen tussen mijnbouw op een onbewoond hemellichaam en mijnbouw waar mensen, dieren en bomen onder zuchten. Ondernemers in de ruimtemijnbouw benadrukken die verschillen graag en verkondigen dat grondstoffen delven in het heelal de aarde juist bevrijdt van een vervuilende industrie.

Hun redenering: in de ruimte heeft niemand last van het afval en niemand heeft toch iets aan de landschappen die zullen worden aangetast. En als de winst terugvloeit naar de thuisplaneet, profiteert toch iedereen van de exploitatie van het heelal? Niks grenzen aan de groei, daar is juist alle ruimte voor!

Verontrustende overeenkomsten

Als je ‘de ruimte’ vervangt door ‘het oerwoud’, en ‘de thuisplaneet’ door ‘het bestuur van Suriname’, vermoed ik dat dit zo ongeveer de overwegingen waren van gouverneur Van Heemstra toen hij besloot de mijnbouw in Suriname te intensiveren. Niemand, dacht hij, had iets aan dat oerwoud zolang het niet ontgonnen was.

De plannen voor ruimtemijnbouw hangen nauw samen met plannen voor permanente menselijke aanwezigheid buiten de dampkring. Dit koloniale narratief vormt dus straks het fundament voor een mogelijke nieuwe gemeenschap.

Als we dit destructieve denken straks meenemen de ruimte in, stelt astronoom Lucianne Walkowicz, zal dat bepalen hoe de mensheid zich daar in de toekomst gedraagt en verhoudt tot de omgeving. Het betekent, zegt die, een verdere bestendiging van een mentaliteit waar we juist vanaf moeten.

Mijnbouw in Suriname. Mijnbouw op de maan. Exploitatie van de aarde, exploitatie van de ruimte. Oude versus nieuwe uitbuiting van het landschap. De verschillen zie ik, maar de overeenkomsten verontrusten me. Hoe voorkomen we dat de fouten uit het verleden een echo krijgen in het heelal, dat de maan straks even diepe littekens toont als het landschap van Suriname en het koloniale denken de basis vormt van onze toekomst in de ruimte?