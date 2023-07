Koloniale verleden? Ik voel bij andere dingen schaamte

Premier Mark Rutte op weg naar de parlementaire enquêtecommissie Kinderopvangtoeslag. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

In haar column van zaterdag 1 juli schreef Merel van Vroonhoven dat ‘slechts 6 procent van de Nederlandse bevolking zich voor het koloniale verleden schaamt’. Mij schamen voor het koloniale verleden vind ik eerlijk gezegd ook wat veel.

Als witte Nederlander voel ik een zekere verantwoordelijkheid. Maar vanuit mijn maatschappelijke positie kan ik helaas niet veel meer doen dan stemmen op Bij1 en de contributie van mijn lidmaatschap betalen.

In Spanje, waar ik vrienden heb en regelmatig kom, lijkt het beeld van Nederland te veranderen; Het toeslagenschandaal, Groningen, drugshandel, het ‘succes’ van voedselbanken en een liegende minister-president lijken steeds meer door te sijpelen in de media aldaar.

Dan voel ik me heel ongemakkelijk. Dat zou je misschien schaamte kunnen noemen.

Jasper Jacobs, Amsterdam

Fonds

De koning biedt excuses aan voor de rijkdom die zijn voorvaderen hebben verkregen aan de slavenhandel. Als hij dit werkelijk meent, zou hij ook iets terug moeten doen. Mijn voorstel is om de verdiensten uit deze handel te extrapoleren naar de huidige waarde in euro’s en dat Willem-Alexander dat uit zijn eigen vermogen (en niet dat van de Staat) stort in een fonds ter bestrijding van racisme en discriminatie.

Tom van Kuipers, Leiden

Over 160 jaar

De terechte enorme hoeveelheid informatie over ons slavernijverleden roept bij mij de vraag op: zullen mijn achterkleinkinderen over 160 jaar met dezelfde afschuw de verhalen over onze omgang met dieren in deze tijd lezen? Zullen ze dan net zo verontwaardigd zijn over de grote zak geld die uitgekeerd werd aan de slavenhouders als tegemoetkoming voor het verlies, zoals dat nu bij de boeren staat te gebeuren? Of is dat te cynisch?

Lia de Kok, Breukelen

Niet té zwart-wit

Heeft kolonialisme dan helemaal niets van waarde gebracht? Avinash Bhikhie pleit (terecht) voor erkenning van wat goedkope plantage-arbeiders uit India in Suriname is aangedaan door de Nederlanders. Maar hij schrijft ook dat de koloniale binnenstad van Paramaribo als bezienswaardigheid het bezoeken waard is. Dus toch iets, en wie weet nog wel meer. Laten we niet té zwart-wit denken.

Marcel Gerrits Jans, Groningen

Opvoedkwesties

In ‘45 suggesties bij opvoedkwesties’ doet Julien Althuisius de gevleugelde uitspraak ‘uiteindelijk weet jij het beste wat de beste aanpak is voor jouw kind’. Onzin natuurlijk. Er zijn wel degelijk slechte of betere keuzes die je bij de opvoeding kunt maken. Maar God verhoede dat we de Nederlander vertellen hoe iets beter kan.

Erik Dekker, Arnhem

Kennis heelal

Heel interessant artikel van Govert Schilling over verschijnselen die zich miljarden lichtjaren van onze aarde afspelen. Maar zou het niet beter zijn als al die duizenden wetenschappers zich op het behoud van de aarde zelf gingen richten. Nog even en al die kennis van het heelal doet er niet meer toe.

Wim Kok, Culemborg