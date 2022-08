Het was wel even geleden – een jaar of twintig – dat ik op zondagochtend in pyjama voor de tv zat. Ik stuitte op Koken met konijnen – een VPRO-kinderprogramma, uitgezonden op NPO Zapp. Presentators Ayrton Fraenk en Diederik Kreike doen in Koken met konijnen aan inclusive cooking. Ze maken gerechten voor elk huisdier, want alle dieren mogen er zijn, en ze mogen zelf hun pronoun kiezen. Deze week was het de beurt aan de twee pony’s van Julia, die volgens deze ‘ponymoeder’ een zware tijd achter de rug hadden, vol verhuizingen.

Vanwege mijn nieuwe functie als tv-recensent mijmerde ik de laatste dagen over de rol die de tv tot nu toe had gespeeld in mijn leven. Ik dacht vooral aan hoe mijn zusje en ik vroeger elke weekendochtend meteen voor de buis ploften. Villa Achterwerk, natuurlijk – je bent een VPRO-kind, of je bent het niet. De Daltons, Madelief, Toscane (banááánen, orkááánen).

Pas rond groep 4 kwam ik erachter dat er ook andere netten bestonden naast 1, 2 en 3; dat daar programma’s te zien waren als Dragon Ball Z en Pokémon. Zeker tot mijn 8ste werd al mijn tv-entertainment goedgekeurd door de publieke omroep. Ik vraag me ineens af wie toen de netmanager was.

Kinderen met eenzelfde lot denken momenteel dat iedereen op zondagochtend kijkt hoe Diederik en Ayrton – na het netjes gevraagd te hebben – rondrijden op de pony’s van Julia, met Old Town Road van Lil Nas X als soundtrack. En je kan eigenlijk niet anders dan die kinderen benijden.

Koken met konijnen heeft een kwaliteit die doet denken aan Taarten van Abel, waarin kinderen tijdens het bakken met een stalen gezicht vertelden over allerhande problemen, en Abel niet met medelijden reageerde, maar met vriendschappelijk levelen. ‘Dus je vader is dood, en je moeder zwaar depressief, jeetje, nou, dat is nogal wat.’

Ayrton en Diederik combineren aanstekelijk enthousiasme met het volstrekt serieus nemen van hun gasten – zowel de kinderen als de dieren. Voor Julia’s pony’s maken ze clafoutis pour tous les amies: clafoutis voor alle vrienden. (Ingrediënten: havermelk, havermout, kersen, banaan, extra kersen.) En omdat ze ook wel aanvoelen dat niet alleen haar pony’s moeite hebben met vrienden maken, nemen ze Julia mee op een paardentraining, gericht op het creëren van zelfvertrouwen.

Diederik doet voor hoe je een paard aanspreekt. ‘Je moet gewoon zelfverzekerd ‘kom mee’ zeggen, en dan komt-ie.’ Het gaat om aangeven wat je wil, vult Ayrton aan. ‘Jij bent de leider.’ Julia leert dat ze ‘gewoon rechtop moet staan’ in de klas.

Diederik en Ayrton vonden het weer een geslaagde dag, zeggen ze, als ze omringd door hun ‘nouveaux amies’ de clafoutis aansnijden. ‘Wauw’, zegt Ayrton, als hij de eerste hap neemt – vol ongeloof kijkt hij naar zijn eigen baksel. Ook de paarden krijgen een stuk – de vraag is natuurlijk of ze het lekker vinden. Pony Jip trekt als antwoord zijn bovenlip omhoog. Diederik concludeert: ook hij vindt het heerlijk.