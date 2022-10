Ze keek me aan zoals ze me wel vaker aankijkt. Een blik die het midden houdt tussen verwarring en de gelatenheid van iemand die zich heeft neergelegd bij een leven met misschien wel de verkeerde man. ‘Waarom drink je koffie uit een vaas?’, vroeg ze. Ik keek naar het aardewerk in mijn hand. Het was crèmekleurig met bruine spikkels, ongeveer anderhalf keer hoger dan een vuist en had een brede opening, een smal middenstuk en weer een brede onderkant. Door het smalle middenstuk paste de kop perfect in mijn hand en de inhoud bood precies genoeg ruimte voor de hoeveelheid koffie die ik ’s ochtends nodig heb. Maar het was dus een vaas. Mijn vriendin kon het weten, want zij had hem gemaakt tijdens een cursus keramiek.

Jammer, ik was net zo blij dat ik eindelijk een passend vehikel voor mijn ochtendkoffie had gevonden. Het maakt me niet zoveel uit waar ik water, thee of sap uit drink, maar koffie is koffie en koffie is heilig. Ik kan ’s avonds al uitkijken naar de koffie van de volgende ochtend. Dat is een kenmerk van verslaving, maar dat zal dan maar. Mijn liefde voor en afhankelijkheid van koffie komen in de buurt van die van David Lynch, wiens mantra luidt: ‘Even bad coffee is better than no coffee at all.’ Koffie is ook de favoriete drug van journalist en schrijver Michael Pollan. Toen ik hem ooit interviewde raadde hij aan om – als je het stimulerende effect van cafeïne ten volste wil ervaren – een paar weken helemaal geen koffie te drinken en daarna een espresso te nemen. Dat lijkt me wel wat, ware het niet dat ik absoluut niet een paar weken geen koffie ga drinken.

Minstens net zo belangrijk als koffie is de drager ervan. Smaak, temperatuur, geur en kleur moeten optimaal tot hun recht komen. Eens had ik mijn hoop gevestigd op een mok met de opdruk World’s Best Boss, dezelfde die Michael Scott gebruikt in The Office. Maar toen ik na lang wachten de mok eindelijk in bezit had, bleek hij veel te groot. Een hele tijd heb ik het geprobeerd met een kop die ik in Portugal gekocht heb, maar de opening is eigenlijk te smal. Een Duralex-glas heb ik ook geprobeerd, maar koffie uit een glas drinken is meteen zo kijk-mij-eens-koffie-uit-een-glas-drinken. Zelfs de bekende EK’88-mokken bedrukt met de portretten van Gullit, Rijkaard, Van Basten en Koeman voldoen niet. Ze hebben te weinig inhoud en lijken er ook weinig plezier aan te beleven. Het luistert allemaal nu eenmaal heel erg nauw, er zijn grote belangen mee gemoeid en het gevoel moet gewoon goed zijn. Dus daarom drink ik koffie uit een vaas.