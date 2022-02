Koester de solidariteit tussen generaties

Bezoekers op de Kampeer en Caravan Jaarbeurs in Utrecht, oktober vorig jaar. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Economisch onderzoeker Jasper van Dijk meent dat de verhoging van de AOW wel achterwege kan blijven, want de benodigde 2,4 miljard moet door de jongere generatie worden bekostigd en dat geld kan beter worden gebruikt voor de jongeren zelf (O&D, 10/2) . Hij blijkt heel specifiek op de hoogte van de problemen van zijn eigen generatie, maar helaas slecht van die van de ouderen. De Tilburgse econoom Harrie Verbon becijferde laatst in deze krant dat de groep ouderen met alleen AOW en een klein pensioen uitkomt op 800 à 900 duizend personen. De groep arme ouderen is en blijft afhankelijk van steun van de overheid en die rekening betalen de jongeren.

Zo mogen de jongeren er ook op rekenen dat vermogende ouderen financieel bijdragen aan hun toekomst. De arme ouderen in de kou zetten ten gunste van de welvaart van de jongeren is onrechtvaardig en helpt de solidariteit tussen de generaties om zeep.

Van Dijks pleidooi om nu eens serieus werk te maken van belasting op vermogen, het belasten van de vervuiler en het afschaffen van de subsidie op de hypotheek deel ik wel van harte. Helaas zullen we daar nog jaren op moeten wachten, want dit kabinet wentelt zich in machteloosheid als het gaat om het hervormen van het belastingstelsel, want nivelleren is vloeken in de neoliberale kerk.

Martin van den Berg, Utrecht

Inburgeren

Sinds 1 januari is de nieuwe Inburgeringswet van kracht. Een van de belangrijkste veranderingen is dat het vereiste taalniveau voor nieuwe vluchtelingen om in te burgeren een stuk hoger is geworden (van ‘A2’ naar ‘B1’) . Zo hebben zij meer kans op de arbeidsmarkt is de redenering. Een prima idee, alleen het gaat voorbij aan het feit dat voor veel vluchtelingen taalniveau A2 in het Nederlands het maximum haalbaar is. Dat heeft alles te maken met het niveau van onderwijs dat zij in hun eigen land hebben gekregen. Het resultaat zal zijn dat deze groep die tot nu toe met grote moeite inburgeringsexamens haalde, onder de nieuwe wet zal zakken.

Deze situatie dient serieuze aandacht van de nieuwe regering. Er moet een alternatief komen, als we willen voorkomen dat duizenden vluchtelingen de rest van hun leven hier als ‘mislukt’ moeten leiden.

Simon Waley, Oudehaske

Getransformeerd

Als er een vrouwelijke ceo bij grote bedrijven komt, wordt er vaak aan toegevoegd dat er een nieuwe bedrijfscultuur komt, menselijker, transparanter. Giny Boer, de nieuwe ceo van C&A doet een aantal uitspraken in het interview van de Volkskrant (Donderdag, 10/2) die tot nadenken stemmen. Op de vraag waarom C&A geen jaarcijfers publiceert: ‘Goeie vraag, maar een familie bedrijf hoeft geen cijfers te geven’. Over Myanmar: ‘Ik wil het niet meer hebben over Myanmar, omdat we er niet meer zitten. ‘En op de vraag over de sanering: ‘Ik wil het geen saneren noemen, maar transformeren.’ Dus voor iedereen die het komend jaar de laan uit wordt gestuurd bij C&A: u bent niet ontslagen, u bent getransformeerd.

Maarten Kools Amsterdam

Grappig schandalig

Grappig getekend door Collignon (O& D, 10/2), maar schandalig qua inhoud. Alsof Overmars het slachtoffer is. Volgens mij zou het juist goed kunnen uitwerken voor Ajax als ze dit serieus nemen en iets gaan doen aan die mannencultuur.

Truike de Jonge, Rotterdam

Snelheidslimiet

Goed nieuws: minder uitstoot van CO 2 en stikstof in 2020 en 2021. Steevast noemen RIVM, PBL en het ministerie van Verkeer als oorzaak dat er minder auto gereden is en verzwijgen ze het effect van de 100 km-limiet. Dat is minstens even groot als dat van thuiswerken. Sinds de snelheidsverlaging blijken de door Autoweek geteste nieuwe auto’s opeens veel zuiniger per gereden kilometer. Soms even zuinig als de fabriek opgeeft, terwijl dat ‘praktijkverbruik’ toen er altijd 130 gereden mocht worden vaak 30 procent boven die norm lag. Zoveel wordt er niet minder gereden sinds corona.

Martin Kroon Leiden (Oud-project-leider snelheidslimieten VROM)