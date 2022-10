Knip liever de banden met Iran door in plaats van haarlokjes

Afgeknipte haarlokken liggen op straat in Istanbul na een demonstratie uit solidariteit met de vrouwen in Iran. Beeld AP

Wereldwijd zijn vrouwen uit solidariteit met vrouwen in Iran hun haren aan het afknippen. Ook in Nederland. De minister van Justitie Dilan Yeşilgöz deed lekker me. Op een demonstratie naar aanleiding van de dood van Mahsa (Zhina) Amini knipte ik ook mijn haar af. Maar dat loste niks op. Opnieuw zijn jonge meisjes die voor hun recht op zelfbeschikking en vrijheid geveld. Nika, Sarina en Hadis zijn er voorbeelden van.

Zitten Iraanse vrouwen te wachten op deze steunbetuiging door het knippen van haarlokjes? Nee! Iraanse vrouwen willen steun voor de afschaffing van de erbarmelijke wetten waaronder zij leven. Zij willen een einde aan de onderdrukking, repressie en onderwerping die zij aan den lijve ondervinden. Zij willen dat u, met kort of lang haar, in beweging komt, de stilte doorbreekt en eindelijk actie onderneemt tegen het Iraanse regime dat tieners oppakt en vermoordt, omdat zij in vrijheid van hun zichtbaar in de lucht wapperende lokken willen genieten.

Het is de hoogste tijd dat Nederland zijn zwijgen verbreekt en zijn banden met de Islamitische Republiek doorknipt en de Iraanse ambassadeur het land uitzet. En de Europese Commissie de Islamitische Revolutionaire Garde, die voor het neerslaan van protesten verantwoordelijk is, op de lijst van terroristische organisaties zet.

Nikita Shahbazi, Amsterdam

Bewijs

Het prachtige portret van Emma Thompsom wordt op de voorpagina aangekondigd met de treurige zin: ‘Emma Thompson bewijst dat het kan: als actrice alleen maar beter worden naarmate je ouder wordt’. Pijnlijk, voor een krant die elders alledaags seksisme aan de kaak stelt.

Want: moest dit nog bewezen worden dan? En waarom staat er ‘actrice’ in plaats van ‘acteur’? Kennelijk kunnen mannelijke acteurs vanzelfsprekend beter worden met de jaren en moeten alleen hun vrouwelijke collega’s dat nog waarmaken. Au.

Lieke de Kwant, Bennekom

Formuleringen

Bewijzen? Laten zien? Het kan? Voor Emma Thompson ja, voor al die andere actrices die de rol niet kregen ‘kan’ het niet. Die krijgen de kans niet om iets te ‘bewijzen’ noch te ‘laten zien’. Emma Thompson is als een wereldkampioen, daar is er maar één van.

De Volkskrant doet het met dergelijke formuleringen lijken alsof al die andere actrices niet genoeg hun best doen. De krant zou er goed aan doen eens na te gaan hoeveel rollen vergelijkbaar zijn met die van Emma Thompson in de wel heel bijzondere film Good Luck to You, Leo Grande.

Jasper Jacobs, Amsterdam

60-plus

Er is voor vrouwelijke acteurs ook een leven na de 60. Gelukkig, maar er zijn legio voorbeelden van actrices die na hun 60ste nog prachtige rollen speelden. Helaas is dat nog niet zo van toepassing op gewone stervelingen. Ben je 60-plus en solliciteer je, dan komt er negen van de tien keer een brief met ‘tot onze spijt’. Laten werkgevers daar ook eens verandering in brengen. Focus op kwaliteit, niet op leeftijd.

Ilona Dekker, Nieuwegein

Schamen

De voorzitter van de vereniging voor vrouwelijke Formule 1-fans, Svenja Tillemans, meldt dat veel jonge mannen haar laten weten zich te schamen voor hun seksegenoten. Deze oudere man vraagt zich af waarom je je zou moeten schamen voor mensen wier enige overeenkomst met jezelf het bezit van een penis is?

Dat je hun gedrag afkeurt is vanzelfsprekend. Maar je schamen voor volgezopen en doorgesnoven bierbuiken met evenveel hersencellen als testikels en evenveel fatsoen als ‘recht van spreken’? Spreek die missing links aan op hun gedrag en voed je zonen op tot weldenkende mensen, dat lijkt me meer effect hebben.

En hulde aan Svenja Tillemans.

Wim Dijkhuizen, Scheveningen

Stereotiep

Leuk, de Sigmund van 13 oktober. Alleen jammer dat-ie zo stereotiep was: het jongetje, stoer, als ik later groot ben ga ik Poetin doodmaken. Het meisje, tuttig, ik word juf! Had ook andersom gekund.

Pierre Daanen, Amsterdam

Schuilkelder

‘Hoe zou het met Elena gaan?’, een gedachte die me overdag vaak overvalt. Door haar Bericht uit de schuilkelder krijgt de oorlog in Oekraïne een gezicht. Het gezicht van al die miljoenen mensen die lijden onder de gevolgen van een bizarre en zinloze oorlog. Zonen die vechten, gezinnen die uit elkaar gerukt worden en de angst die als een spook je veilige leven aan flarden scheurt.

Het herinnert aan oorlogen van lang geleden, waarvan ik hoopte dat ze verleden tijd waren.

Een droevig soort hulde aan Iris Koppe en Elena.

Marieke Doomen, Oosterbeek