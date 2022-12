Knieval voor het wokisme of woede omdat de excuses veel te laat komen: iedereen briest van woede

Behoorlijk wat lieden – van links tot rechts, van hoog- tot laagopgeleid, van oud tot jong – menen dat kabinetsleden er grosso modo op uit zijn hun zakken te vullen dan wel hun ego op te vijzelen. Mij heeft dat van meet af aan nogal kras geleken. Wil je je zakken vullen dan wel je ego opvijzelen, dan zijn er in dit land moeiteloos prettiger baantjes te vinden.

Aan het eind van het jaar 2022 slaat de beschuldiging helemáál nergens op. In het verleden kon je wellicht nog enig prestige ontlenen aan een ministerschap, nu niet meer. Waag je je tegenwoordig op het pluche, dan staan roedels schuimbekkende burgers klaar om je te beschimpen, te belagen – of erger. Grote gemene deler: ze voelen zich niet gehoord. Dat veruit de meeste bewindspersonen zo goed en zo kwaad als het gaat de publieke zaak proberen te dienen lijkt vrijwel niemand meer te geloven. Wat ze ook doen, wantrouwen valt hun ten deel.

Perfecte illustratie biedt het gekrakeel rond de voorgenomen excuses voor het slavernijverleden. Terwijl ik dit tik, is het idee nog steeds dat komende maandag op meerdere plaatsen ter wereld excuses zullen worden gemaakt en dat ze gepaard zullen gaan met de instelling van een miljoenenfonds om ons historisch bewustzijn te vergroten.

‘Diepe spijt en berouw’

Even met de billen bloot. Volgens mij (ik schreef er in dit hoekje vaker over) mankeert er niet zo veel aan ons historisch bewustzijn omtrent het slavernijverleden. Alleen wie onder een platte steen leeft, nietwaar, weet nu nóg niet dat onze verre voorvaderen weinig op hadden met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. En wat die excuses betreft, eerdere bewindslieden betuigden al ‘diepe spijt en berouw’ voor het slavernijverleden. Ik heb dat altijd klare taal, dus ruim voldoende gevonden.

Maar als een kwestie zo blijft doorzeuren, dan zit ik er duidelijk naast. Dan moet er overduidelijk méér gebeuren.

Ik kan, kortom, de overwegingen van het kabinet best volgen. En heb je eenmaal besloten dat je officiële excuses aanbiedt, dan moet er ook een scenario komen waarmee je de boodschap brengt. Niet geheel onlogisch trok het kabinet het initiatief daarvoor naar zich toe – maar dat viel volkomen verkeerd. Het voornemen was nog niet uitgelekt of zo’n beetje het ganse volk ontstak in razernij. Zelden zullen goeie bedoelingen zo beroerd zijn uitgepakt als bij dit plan.

Taalgeleerden

Zoals altijd in dit soort zaken meldden zich als eersten de zelfbenoemde taalgeleerden, lui die niets liever doen dan het betekenisverschil uitleggen tussen sorry zeggen, spijt betuigen en excuses aanbieden – alsof dat de zaak vooruithelpt. Schriller van toon bleken ze op de flanken.

Aan de ene zijde van het spectrum briesen ze van woede over wat ze als een knieval voor het wokisme beschouwen (‘bizar’, ‘totaal gestoord’). Aan de andere zijde briesen ze van woede omdat de excuses veel te vroeg of juist veel te laat komen, omdat het kabinet met de verkeerde belanghebbenden heeft gesproken, omdat het een minister van kleur naar Suriname wil sturen, omdat het geen oren heeft naar individuele herstelbetalingen, omdat het de koning erbuiten wil houden, omdat het eenzijdig een datum heeft bepaald – omdat enzovoort.

Hoezeer de kwestie het land splijt bleek eens temeer uit de reportage die gisteren in de krant stond, met quotes van heel gewone Nederlanders. Alle varianten kwamen voorbij, van ‘Voor ons voelt het alsof er eindelijk wordt gezien wat er toen is gebeurd’ via ‘Wat hebben wij te maken met wat de mensen in het verleden hebben gedaan?’ tot ‘Deze excuses zijn een leuk gebaar, maar ik vind het niet genoeg’.

Hoe dit alles afloopt, ik zou het niet weten. Maar één ding weet ik wel.

In juli 2020, in de zomer waarin Black Lives Matter definitief doorbrak, vroegen ChristenUnie en D66 al eens in een motie om officiële excuses van Nederland voor het slavernijverleden. Destijds wilde Mark Rutte er nog niets van weten. Een reden gaf hij erbij. ‘Excuses’, sprak hij bij gelegenheid in de Kamer, ‘kunnen tot polarisatie leiden.’

De premier heeft in zijn lange loopbaan misschien niet vaak gelijk gehad. Maar dit keer wel. Vermoedelijk meer dan hem zelf lief zal zijn.

Elma Drayer is neerlandicus en journalist. Zij schrijft om de week een wisselcolumn met Asha ten Broeke.