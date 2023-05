Verhandelingen over sport door sociologen, filosofen en andere chique lui verwijzen vaak naar de historicus Johan Huizinga (1872-1945), die misschien als eerste de term ‘sportverdwazing’ heeft gebruikt. Aangezien ook ik niet van de straat ben, zal ik hier in hun geleerde voetsporen treden.

Sportverdwazing is een erg mooi woord. Als je het uitspreekt, proef je vanzelf iets van een hete aardappel in je mond. Ergens zijn die ‘o’ en die ‘a’ in sportverdwazing vijandig aan elkaar. De directie associatie met ‘dwaas’ doet de rest. Iets moois wordt omlaag gehaald door iets lelijks.

Huizinga was niet iemand die neerkeek op sport. In zijn beroemde boek Homo Ludens – de spelende mens – ziet hij sport & spel als de basis van onze cultuur. Door dat te beoefenen leert de mens te communiceren. Hij schreef: ‘De sport schept levenskracht, levensmoed, orde en harmonie, kostbaarste dingen voor de cultuur.’ Maar Huizinga was ook een conservatief, wellicht zelfs een reactionair. Met veel van wat in zijn tijd modern was, had hij moeite. Zo heeft W.F. Hermans erop gewezen dat Huizinga het een culturele verloedering vond dat het zeilschip, voortgedreven door zoiets zuivers als de wind, werd vervangen door zoiets plomps als een puffende stoomboot.

In het laatste hoofdstuk van Homo Ludens breekt Huizinga de staf over ‘het spelelement in de hedendaagse cultuur’. Een paar door hem gebruikte uitdrukkingen zeggen genoeg: ‘knapengeest kraait koning’, ‘wedkampfactor in de moderne oorlog’ en vooral ‘puerilisme’, een door Huizinga zelf bedachte term, waarmee hij kinderachtigheid en kwajongensgedrag aanduidde. In zijn slotconclusie, die niets anders is dan een ‘toets van het zedelijk oordeel’ schrijft hij bijna met walging over destructieve elementen die de sport zijn binnengeslopen, zoals de zucht naar het ‘Record’ – met een hoofdletter. Ook het feit dat met sport & spel geld valt te verdienen, kan zijn goedkeuring niet wegdragen. Zo verhaalt hij afkeurend over het bridgende echtpaar Culbertson, dat jaarlijks 200.000 dollar verdient. Of Culbertson het boek van Huizinga heeft gelezen, weet ik niet, maar toen het in 1938 uitkwam, stopte Culbertson met wedstrijdbridge en ging hij zich – in goede doen, dat wel – wijden aan de Wereldvrede.

Voor een dode kun je niet spreken, maar ongetwijfeld zou Huizinga met afgrijzen hebben gekeken naar de huidige sportpraktijk, en dan heb ik het vooral over voetbal, een bezigheid die in Homo Ludens niet eens als aparte sport wordt opgevoerd. De wekelijkse schoppartijen op het veld en tribunes, de voortdurende racistische en homofobe scheldpartijen, de ziekelijke hoeveelheden geld die er in omgaan en de transfers die tot mensenhandel leiden – de intellectuele aristocraat Huizinga wilde het zich niet eens voorstellen. Om over heldenverering van sporters nog maar te zwijgen. Voor Huizinga zouden dat allemaal Tekenen des Tijds zijn geweest, die duiden op een verdere ondergang van onze cultuur.

Hoewel Huizinga voorzag dat een nazistische horde Europa wilde overmeesteren, hoeft hij zeker niet in alles onze leidsman te zijn. Vermoedelijk bestaan in de sport ergens nog wel ridderlijkheid en fair play, al zie je die niet onmiddellijk terug in het voetbal, waar niemand meer opkijkt van een ‘noodzakelijke’ of ‘functionele’ overtreding. Naar de Olympische Spelen gaan om mee te doen, wordt tegenwoordig belachelijk gevonden. Je gaat om te winnen.

J.H. Donner (1927-1988), jarenlang de schaakmedewerker van deze krant, noemde al 25 jaar geleden voetbal ‘een barbaarse vorm van vermaak’ en hij wist maar één remedie om einde te maken aan alle onlusten: ‘Schaf het voetballen af.’ Het leverde hem vele boze reacties op. Met deze populaire sport zal het ook nooit zo ver komen, maar Donners observatie dat voetbal in wezen geen strijd is tussen twee gelijkwaardige partijen, maar ‘tussen alle (22) spelers aan de ene kant en de scheidsrechter in zijn eentje aan de andere kant’ staat mijns inziens nog als een huis. Sinds het is opgemerkt, hebben wij iets dergelijks vele malen met eigen ogen kunnen waarnemen in Studio Sport. Het is maar goed dat Donner niet heeft hoeven meemaken dat zelfs het schaken object is geworden van vals spel en oplichting.

In zijn beoordeling van de moderne sport lijkt Huizinga volkomen uit de tijd. Toch is er in zijn betoog een aspect, dat nog altijd geldig en actueel is. Alle onlusten in en rond de stadions zijn geen uiting van enkelingen. De notie dat een kleine groep kwaadwillenden het zou verpesten voor de meerderheid, is eenvoudig niet waar. Het zit allang diep in onze cultuur. De meerderheid van de toeschouwers blijft halsreikend kijken als er rotzooi wordt getrapt. In het openbaar zullen ze iets anders zeggen, maar ik vermoed ze het diep in hun hart eigenlijk wel mooi vinden wat er gebeurt. In elk geval gaan zij bij een volgende wedstrijd gewoon weer.