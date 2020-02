Klinkt mooi, een spontaan opgerichte burgerwacht, maar dat daar nog veel ellende uit zal voortkomen is zeker

Case closed. Of zal ik er maar een vraagteken achter zetten: case closed? Het onafhankelijke dopingbureau CDAF meldde vorige week dat, na zorgvuldige weging van de onderzoeksdata, geen eindrapport naar de internationale wielerunie zal worden gezonden. Een disciplinaire exercitie jegens de renners Fuglsang, Loetsenko en hun team Astana behoeft niet te worden ondernomen.

Gênant was het statement op de website van CDAF wel. Een deel van de bevindingen was eerder gelekt naar de Scandinavische media, en bracht daar in het noorden een fijne storm teweeg. Naar het zuiden toe zwakte de storm wat af, maar het bleef spannend waaien.

Fuglsang en Loetsenko waren gezien in het gezelschap van Michele Ferrari, de gewezen ‘huisarts’ van Lance Armstrong, en dat mag niet. Ferrari is net als zijn gouden ex-patiënt voor het leven geschorst. Wie ook maar een kopje koffie met hem drinkt kan zomaar twee jaar uitsluiting aan de broek krijgen.

De betrokkenen ontkenden.

Interessanter is het om te lezen hoe CADF weet heeft gekregen van de kopjes koffie. De inlichtingendienst Sportradar werd benaderd voor additional research on the allegations. Dus eerst was er geklikt, daarna vlooide Sportradar het klikspoor na.

Ik wist niet dat de sportinlichtingendienst in de leer is geweest bij de Stasi, maar ik schat in dat bij kwaadwillende types paranoia een overlevingsstrategie is geworden.

Goed, CDAF heeft uiteindelijk niet gerapporteerd naar de UCI. Kennelijk was de koffie net niet straf genoeg. Zonder het lek was het misschien anders geweest.

Gezelliger wordt het er niet op in het peloton. De Deense en Noorse pers sprak met een stuk of twaalf ‘individuen’ uit de wielersport die Fuglsangs banden met Ferrari bevestigden. Een toprenner die per se anoniem wil blijven, houdt staande met eigen ogen de twee samen gezien te hebben. De geheim agenten zitten tegenwoordig dus gewoon bij je in het wiel. Wie weet is je ploegmaat er wel een.

Onder het pseudoniem The Secret Pro schrijft op de Australische website Cyclingtips een (waarschijnlijk) Australische renner met tussenpozen over de mores in het peloton. Toen vorig jaar maart in de goegemeente de eerste geruchten rond begonnen te zingen dat Ferrari ‘uit zijn hol was gekropen’ was hem dat bijzonder koud op zijn dak gevallen: zijn we ‘fucking’ terug bij af?

Zonder met de beschuldigende vinger te wijzen naar Fuglsang, Loetsenko, en team Astana weet The Secret Pro de onversneden suggestie van schuld op te dienen, en dat is knap.

Volgens The Secret Pro is er nog veel werk te doen, maar er zijn lichtpunten. Wanneer hij iets verdachts ziet zal hij er gelijk mee naar de bevoegde autoriteiten stappen. Hij weet dat veel anderen hetzelfde doen.

Klinkt mooi, een spontaan opgerichte burgerwacht tegen het kwaad. Maar dat daar nog veel paranoïde ellende uit zal voortkomen is ook zeker.