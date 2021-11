Klimaattop stelt teleur ondanks enkele lichtpunten

De strijd tegen de opwarming van de aarde vraagt om ambitieuzere en concretere maatregelen dan in Glasgow werden afgesproken.

Een klimaattop is een surrealistisch circus waarbij de pathos over ‘onze kleinkinderen’ schril contrasteert met het gebrek aan concrete maatregelen om de opwarming van de aarde te bestrijden. ‘Als we zeggen dat dit levensbedreigend is, moeten we ernaar handelen’, zei de Amerikaanse klimaatgezant John Kerry.

Dat hebben de deelnemers aan de COP26 in Glasgow niet gedaan. De plannen die op tafel liggen zijn onvoldoende om de opwarming van de aarde tot 1,5 graden te beperken, zoals de COP26 vastlegde. Daarnaast doen de Europese Unie en de Verenigde Staten te weinig om armere landen te helpen met het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering.

Teleurstelling zit ingebakken in de COP-systematiek. Voor Glasgow werden de verwachtingen opgeklopt, door politici, ngo’s en media. Gesproken werd over ‘de top van de laatste kans’. Maar tijdens een COP-conferentie moeten bijna tweehonderd het landen het unaniem eens worden over een slotverklaring. Dat levert steevast een compromis op dat weinig enthousiasme wekt, zeker niet bij activisten die voor een beter klimaatbeleid strijden.

Niettemin bevat de slotverklaring van de COP26 een aantal lichtpunten. Het doel van maximaal 1,5 graad opwarming werd vastgelegd, waar in het verdrag van Parijs in 2015 nog werd gesproken van ‘flink onder de 2 graden, bij voorkeur 1,5 graad’. Het klimaatbeleid van deelnemende landen zal jaarlijks worden doorgelicht, een exercitie waarvan hopelijk een disciplinerende werking zal uitgaan.

De COP is niet in de laatste plaats een mondiale toogdag waar alle landen hun geloof in de noodzaak van een klimaatbeleid belijden. De strijd tegen de opwarming van de aarde is collectief. Afzonderlijke landen zullen slechts in actie komen als andere dat ook doen, anders hebben hun inspanningen geen zin. Daarom is het positief dat de wereld op de COP26 in elk geval in dezelfde richting bewoog. Belangrijk was de toenadering op klimaatgebied tussen de Verenigde Staten en China, ondanks de spanningen tussen de twee landen.

Zo hield COP26 het klimaatbeleid in leven. Maar de strijd tegen de opwarming van de aarde vraagt om ambitieuzere en concretere maatregelen. De mens voor wie de aarde bewoonbaar moet blijven wacht nog steeds op actie.