Klimaat tot een soort geloof verklaren maakt compromissen sluiten nog moeilijker

Daar stond Frans Timmermans en hij kon niet anders. De armen gespreid, sprekend in een parabel, verwijzend naar de toekomstige generaties presenteerde de eurocommissaris zijn Green Deal. In de Volkskrant kreeg hij steun en er volgden zelfs pleidooien om het klimaat als religieus element op te nemen in de politiek.

Afgelopen zaterdag was het weer raak: toen prees de Franse politicoloog Catherine Fieschi in een interview klimaatbeleid aan als ideologisch wapen tegen het populisme. Fijn voor Timmermans, die een bijbel van 12 duizend pagina’s heeft geschreven waar 27 landen nu twee jaar over gaan steggelen.

Ik weet hoe het verdergaat. Als bewoner van een wijk die snel van het gas af moet, maak ik al een paar jaar mee hoe grootse ideeën vastlopen in het mulle zand van de realiteit. Dat is een bekend verschijnsel natuurlijk, maar misschien kunnen de transitiedeskundigen er toch iets van leren.

In het begin waren er rommelige buurtbijeenkomsten waar de beslissing om van het gas te gaan werd gepresenteerd als een soort natuurwet. De huizen moesten worden klaargemaakt voor de toekomst, maar onduidelijk was wat er kon, mocht en moest. In de marge van de bijeenkomsten liepen Jacobse-en-Van-Es-achtige mannetjes rond, die je wilden adviseren. Voor een paar honderd euro kwamen ze bij je thuis langs voor een advies op maat, dat ze ook wel wilden uitvoeren.

Niemand wist of ze werkten volgens instructies van de gemeente of er zelf wat bijbeunden. In ieder geval gebeurde er weinig. De verbouwing van een gemiddeld rijtjeshuis bleek in de tienduizenden euro’s te lopen en kon uitkomen op een ton, zo gaf de gemeente zelf toe. Daarop brak een nieuw stadium aan: de gemeente ging ons ‘ontzorgen’. Voor 2.000 euro per huis werden we aangesloten op een warmtenet, werd de verbouwing volledig uitgevoerd en kregen we een pannenset cadeau. Daarvoor was alleen nog subsidie van het Rijk nodig – maar die kwam er niet. Bovendien voelden veel bewoners niet voor een warmtenet omdat dat op biomassa gaat draaien.

Inmiddels zitten we in een volgende fase. De gemeente organiseert nu praatrondes waarin de bewoners mogen vertellen hoe zíj het willen. Eigenlijk is die plotselinge inspraak een gotspe, want het gasbeleid is nooit aan de kiezers voorgelegd, maar kennelijk is de wanhoop groot.

Laatst suggereerde Maarten van Poelgeest, de landelijke projectleider, dat huizenbezitters desnoods gedwongen van het gas af moeten. Een hilarisch standpunt, want een overheid die wil dwingen moet dan wel weten welke kant uit. Met dat van-het-gas-afbeleid wordt het niks meer.

Maar we zullen nog even doorstrompelen tot Rutte een formulering heeft gevonden om het gezichtsverlies van de verantwoordelijken te beperken.

Sinds de presentatie van de Green Deal gaat het vooral over dreigende energie-­armoede: de kosten van de transitie zouden te veel op de minder draagkrachtigen worden afgewenteld. Een urgenter bezwaar lijkt me in Nederland voorlopig het gebrek aan geloofwaardigheid. Niet alleen het gasbeleid is mislukt, ook de aanleg van windmolenparken loopt nu door juridische fouten vertraging op. En als onze bestuurders dit soort zaken al niet kunnen regelen, hoe aannemelijk is het dan dat ze de temperatuur op aarde tot op de graad nauwkeurig kunnen beïnvloeden?

Hoe hoogdravender het beleid, des te pijnlijker het verschil met de werkelijkheid. Maak van het klimaat niet ook nog eens een nieuwe religie. Dan komt er een web aan zingevingspretenties en symboliek bij.

Het klimaatbeleid moet rationeel en pragmatisch zijn. Met politici die doen wat hun taak is: opkomen voor belangen en tegengestelde belangen proberen te verzoenen. En alternatieven zoeken als een ideale oplossing niet mogelijk is. Klimaat tot een soort geloof verklaren betekent dat het nog moeilijker wordt compromissen te sluiten.

Het gaat er immers niet alleen om dat we 2050 halen met een lagere temperatuur, maar ook dat de samenleving sociaal en politiek bij elkaar blijft. Dat betekent wheelen en dealen, en dat kan niet als één religie tot de ware wordt uitgeroepen.

Bij ons in de buurt weten we daar inmiddels alles van.



Mirjam Janssen is historicus en journalist.