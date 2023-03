Klimaat is klasse, natuur is een computer die ‘nee’ zegt

Van de opwinding over het aanstaande televisiedebat tussen VVD en GroenRood begrijp ik weinig. Het zou kiezersbedrog zijn, omdat Rutte, Schippers, Klaver en Kuiken niets in de provincie te zoeken hebben. Dat is waar, maar stel je voor dat de campagne zich beperkte tot de sores van Provinciale Staten, dan valt iedereen voor de televisie in slaap. De bezwaren hebben iets paternalistisch. Jeroen Pauw spiegelt ons wat voor en wij trappen erin. De kiezer weet heus dat Rutte liever niet debatteert over stikstof en de asiel-dwangwet, en dat de linkse wolk voor hem een uitkomst is. Het oordeel zal vanzelf volgen. Ik ben liberaal en van mij mag u helemaal zelf uitmaken waar deze verkiezingen over gaan.

Zo kunt u er een referendum van maken over de fusie van GroenRood. Worden PvdA en GroenLinks samen de grootste (zijn ze nu ook al), dan beloven ze Rutte IV het vuur na aan de schenen te leggen. Deze week kwamen Klaver en Kuiken met nieuwe en nog strengere klimaateisen. Dat is een boeiend vooruitzicht, vooral in het licht van het SCP-rapport over klasse-ongelijkheid dat zojuist verscheen. Even tussendoor: neemt de ongelijkheid in Nederland almaar toe of is het de stapel rapporten erover die tot aan de zoldering groeit? Het SCP stelt vast dat er de afgelopen tien jaar qua inkomensongelijkheid eigenlijk niet veel veranderd is.

Pauw: spiegelt iets voor, wij trappen erin. Beeld ANP

Saillant in verband met de fusiepartij is wel dat volgens het planbureau de GroenLinks-kiezers horen bij de bovenste 25 procent, en de aanhang van de Partij van de Arbeid ruwweg bij de onderste 25 procent. Het bovenste kwart onderscheidt zich uiteraard qua inkomen, maar het SCP legt de nadruk op het zogeheten sociaal en cultureel kapitaal. Dat wordt nogal abstract en summier omschreven als lifestyle, consumptiegedrag en taalgebruik, die ook werken als uitsluitingsmechanismen. Ik veronderstel dat je bij GroenLinkse vrienden de blits maakt met een uit de kluiten gewassen warmtepomp. Als je daarentegen opschept over je liefde voor onbeperkt spareribs eten, lig je eruit.

Zo werkt het. In sommige kantoren kun je fluiten naar promotie als je nog ‘blank’ zegt in plaats van ‘wit’. Woke bestaat wel degelijk en is een uitsluitingsmechanisme, staat omfloerst in dit rapport. Ook boeiend is de SCP-vaststelling dat conformisme loont. Wie tegenwoordig in de prijzen valt, is zelden eigenwijs. Kunst is klasse, schreef de socioloog A. de Swaan jaren geleden. Vandaag de dag is klimaat klasse. Hoe zou het onderste kwart, waar de PvdA-kiezers zitten, hier tegenaan kijken? Die tobben minder over hun warmtepomp dan over de lege portemonnee als er nog zoveel maand over is. Ja, dat wordt een boeiend referendum over GroenRood.

Klaver: warmtepomp ja, spare ribs eten nee. Beeld Getty

Maar als u het mij vraagt, is het thema van deze verkiezingen toch stikstof. De preciezen over het tv-debat zullen tevreden zijn, want de provincies gaan er daadwerkelijk over. Belangrijker is dat stikstof typerend is voor het moraal-technocratische regime waaronder wij tegenwoordig leven. Er is een Europese natuurrichtlijn die onomkeerbaar is, de rechter heeft gesproken en het kabinet heeft talloos veel miljarden uitgetrokken om een eind te maken aan geitenpaadjes en boerenprotesten. En nu moet het gezeur afgelopen zijn, vindt minister Van der Wal (VVD).

Maar als iets dom is, zit er niets anders op dan blijven zeuren. Lees het nieuwe boek van wetenschapsjournalist Arnout Jaspers, De stikstoffuik. Daar staat het allemaal in. Jaspers stelt de cruciale vraag aan het begin. Wat is natuur eigenlijk? Natuur is geen feit of harde wetenschap, maar tijdgeest en romantiek. Voor de een is natuur de wolf, voor de ander het bosviooltje. Natuur in Nederland is ‘wensnatuur’, een door Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer georganiseerd terugverlangen naar een land van honderd of tweehonderd jaar geleden. Deskundigen hebben dat verlangen meetbaar gemaakt, want meten is weten tenslotte. Zo werd natuur omgezet in het aantal kilo’s stikstof dat bepaalde soorten kunnen verdragen.

Dat heet de kritische depositiewaarde, een maat die zo omstreden is dat stikstof-adviseur Johan Remkes hem wilde afschaffen. De hoeveelheid stikstof die feitelijk neerdaalt, wordt evenwel niet gemeten maar berekend met een computermodel. Wie een boerenschuur of dakkapel wil bouwen, moet zijn aanvraag invoeren in het zogenoemde Aerius-model. Als de bouw het equivalent van één vogelpoepje mest oplevert boven de kritische depositiewaarde van een aanpalend natuurgebied, dan luidt het vonnis: computer says no – zonder mogelijkheid van beroep. Dat is dus geen meting, maar een theoretische exercitie, met een gesuggereerde precisie die geen enkel verband houdt met de realiteit.

Van der Wal: nu ophouden met zeuren. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Ook het rekenmodel is dus omstreden. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwde voor ‘politisering’ van het model; een zwaarwichtige commissie-Hordijk stelde vast dat Aerius ongeschikt is om te beslissen over vergunningen. Er veranderde niets. De stikstofsaga is kortom een uitnemend voorbeeld van het gemodelleer dat er met de werkelijkheid vandoor gaat, oftewel het middel dat zo allesoverheersend is geworden dat het doel uit het zicht verdwenen is.

Het bewustzijn van de ongebreidelde macht van computermodellen neemt toe, met de toeslagenaffaire en de covidmaatregelen vers in het geheugen. Het omkatten van de natuur in een computermodel dat ‘nee’ zegt, loopt kennelijk minder in het oog. Democratie is niet foutloos besturen. Democratie is bij een verkeerde beslissing op je schreden kunnen terugkeren. De Europese natuurrichtlijn kan dat niet, de computer kan het niet, de minister kan het ook niet. Een handvol provincies heeft gezegd dat het stikstofbeleid onwerkbaar is. Daarop dreigde minister Van der Wal (VVD) een dwangmaatregel op te leggen. Knoop dat in uw oren in het stemhokje.