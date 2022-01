‘Thomas’, vraagt Diane opeens, ‘ben jij eigenlijk wit?’ We zitten aan een lange tafel in het hulpcentrum voor tornado-slachtoffers in Kentucky. We eten kip met sperziebonen, ik schaamde me net voor hoeveel ik had opgeschept. Nu schrik ik van haar vraag.

Ik heb een joekel van een hap in mijn mond, langzaam kauw ik, en slik. ‘Ja’, antwoord ik dan. ‘Ik geloof het wel.’

Een raar antwoord. Ik gelóóf het wel? Wat zou ik anders zijn?

‘Ik ben wit, ja. Mijn ouders zijn allebei wit. Mijn hele familie eigenlijk, zover ik weet. Germaanse wortels.’ Oké, zo is het wel weer genoeg. ‘Dus… ja.’

Dit is een vraag, besef ik, die me nog nooit is gesteld.

‘Ik vraag het vanwege je haar’, zegt Diane. ‘Ik wist niet dat witte mensen ook krullen konden hebben. Zoveel ken ik er niet.’

Ik kijk haar verbaasd aan. De hele dag trekken we al samen op, haar familie en ik, terwijl zij hulppakketten uitdeelden aan getroffen buurtbewoners en onophoudelijk gierden van het lachen. Dochter De’Lisha, vooral, is onweerstaanbaar grappig. Als ik zeg dat ze een tv-show verdient, beaamt ze dat volmondig.

Vier zwarte vrouwen en één witte journalist; kleur kwam de hele dag nog niet ter sprake. Of durfde ik er gewoon niet naar te vragen?

Bijna iedereen die we tegenkwamen was wit. Zoals Bill Ross, de besnorde oud-militair met het pistool aan de riem. Hij noemde hen zijn ‘dochters van duidelijk een andere vader’. Ik had een steekje ongemak gevoeld, maar, nadat zij begonnen te schateren, toch meegelachen.

‘Vóór deze ramp kenden we echt niemand hier’, bekent De’Lisha nu. Ook Bill niet. ‘Nee joh, die hebben we vlak voor jou ontmoet.’ Drie generaties wonen ze hier, in deze gemeenschap – en nul witte vrienden. ‘Ze wilden ons er vandaag eerst helemaal niet bij hebben’, vertelt Diane. ‘Toen we onze hulp aanboden, zeiden ze allemaal nee.’ Buurtgenoten die voor verpulverde huizen beweerden dat ze de boel wel onder controle hadden: zij wisten beter.

Ik schrik. Het was déze familie geweest die me op de invalshoek bracht voor mijn reportage in de krant: hoe een gemeenschap samenkomt in tijden van rampspoed. Een dag later, nu pas, zie ik de scheurtjes. De scheuren. ‘Het leven is hier moeilijk voor ons’, zegt Diane. De rest mompelt instemmend. ‘We kunnen geen man vinden. Geen werk, want niemand neemt ons aan. Er was een tornado nodig om onze buren te spreken.’

Het valt, voor het eerst die dag, even stil.

‘Zijn ze wel echt?’ De’Lisha, natuurlijk: ze doet alsof ze aan mijn haar trekt. ‘Of slaap je soms met krulspelden in?’ De tafel brult weer van het lachen. Deze keer doe ik niet mee.