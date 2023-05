Klapte Cannes 3, 4 of 7 minuten voor Johnny Depp?

Was de acteur in Cannes volledig gerehabiliteerd? Of toch slechts zuinigjes? Om daarover uitsluitsel te geven werd het applaus na zijn film Madame du Barry geklokt: een malle gewoonte op het filmfestival.

‘Het waren er zeven.’ Stephen Deuters voelde zich geroepen om de score in Cannes te corrigeren. De oud-assistent van Johnny Depp, die in rechtszaakhit Depp vs. Heard de ex-echtgenote van zijn baas een ‘sociopathische aandachttrekker’ noemde, liet van zich horen op Twitter, prompt na het openingsgala van het festival. Hij reageerde op het bericht van entertainmentwebsite Deadline Hollywood dat de staande ovatie na de première van Madame du Barry, met Depp als koning XV, exact vier minuten en twintig seconden had geduurd. Dat klopte niet, volgens Deuters. Hij vermoedde vals spel: ‘Typisch dit.’

Het filmtijdschrift Variety klokte er óók zeven. The New York Times, eveneens aanwezig in de zaal, hield het op een schamele drie minuten. Was Depp nou volledig gerehabiliteerd, of toch slechts zuinigjes?

Het met een stopwatch bijhouden van het applaus na afloop van premières is een malle gewoonte, die sinds enkele jaren de grote filmfestivals teistert. Alsof de status van een film meetbaar is aan de klaplust van de opgedofte genodigden. Maar men kon zich de zorgen van Depps team wel voorstellen. Drie of vier minuten is toch een beetje lauw, als je de beleefdheidsfactor meeweegt. Maar zeven minuten – probeer het maar eens – vraagt een behoorlijke inzet.

Wederopstanding

Buiten het festivalpaleis leek de wederopstanding van Depp een uitgemaakte zaak. De ster – staartje, kohlstreep onder de ogen – werkte zich op de rode loper langs de ‘Sjaunie! Sjaunie!’ scanderende fans, zijn eerder deze week voor 20 miljoen dollar getekende parfumcontract bij Dior op zak.

Een dag later, bij de persconferentie van het volgens de media toch wat tamme kostuumdrama, arriveert hoofdrolspeler Depp 42 minuten te laat – geklokt door de Volkskrant. ‘Buenos días’, mompelt de ster. Regisseur en actrice Maïwenn, die zich in de rol van de courtisane uit de titel op Depps koning stort, was alvast begonnen. ‘Ik had de voorkeur voor een sexy tegenspeler’, zegt ze. ‘Johnny’s Frans is perfect. Hij moet soms alleen even zoeken naar de woorden.’

‘Heb ik in het Engels ook’, voegt Depp toe, die de vragen van de pers beantwoordt in meanderende zinnen. ‘Voelde ik me geboycot door Hollywood? Hmm... ik zou geen hartslag hebben gehad, als ik op een zeker moment niet was gaan denken dat dit alles een gestoorde grap was… Natuurlijk, als ze je vragen om uit een film te stappen, vanwege iets wat louter… bestaat uit klinkers en medeklinkers, die in de lucht bewegen…’ (Depp werd uit de Harry Potter spin-off Fantastic Beasts gezet, nadat het Engelse hof had geoordeeld dat hij een ‘wife beater’ mocht worden genoemd). ‘Maar nee, ik voel me niet geboycot door Hollywood, want ik dénk niet aan Hollywood.’

Tot de zaal: ‘Wat jullie over me gelezen hebben, de afgelopen vijf, zes jaar… het merendeel ervan is fantastische, afgrijselijk geschreven fictie.’

Uitsluitsel kan ook hij niet geven, over dat applaus. ‘Het leek maar niet te stoppen… het voelde als een loop. De energie was… yeah.’

Minstens zeven minuten – op de klok van Depp.