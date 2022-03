Klagen heeft nog nooit iets opgelost

Russisch

Nu mijn landgenoten menen dat alle Russische winkels en kaaskop-Russen in dit land moeten worden gestraft voor de grote moordpartij van Poetin, vraag ik u of u in uw berichtgeving alle bijvoeglijke naamwoorden ‘Russisch’ wilt vervangen door Poetin: Poetins troepen, Poetins leger etc. Immers, de ene helft van de authentieke Russen is door hem gehersenspoeld, de andere helft vindt het vreselijk wat hij doet. Dan zien de Nederlanders ook gelijk het verschil.

Magda van Tilburg, Amsterdam

HAL

De Nederlandse investeringsmaatschappij HAL wil Boskalis inlijven. Er had moeten staan, zoals verderop in het artikel wordt uitgelegd : de Brievenbusmaatschappij HAL uit Bermuda wil Boskalis overnemen en zo in Nederland nog meer belasting ontduiken. Niks Hollands glorie, gewoon diefstal van de Nederlandse belastingbetaler.

John Wiericx, Oud-Vossemeer

Brandstofprijs

De benzineprijs blijft stijgen. In plaats van dat de overheid het carpoolen, openbaar vervoer en de fiets gaat promoten om het verbruik te beperken, gaat de accijns omlaag. En dan te bedenken dat de btw op groente en fruit niet kon worden afgeschaft, want dat was allemaal veel te moeilijk, en zou jaren duren.

Hans van Noord, Utrecht

Brandstofprijs (2)

Waarom niet een snelheidslimiet van 80 kilometer in geheel Nederland instellen? Dag en nacht. Is veel zuiniger voor de automobilist. Daarnaast scheelt het files, verkeersslachtoffers, geluidsoverlast, CO2-uitstoot, slijtage aan wegen etc. En we zijn minder afhankelijk van Russische olie. Kortom, een win-win-win-win-win-win situatie.

Jose Hennekam, Vlissingen

Stad

Ik moest glimlachen bij het verhaal van Angela Wals die van Amsterdam naar de provincie verhuisde. En ik moet al die Amsterdammers teleurstellen: zij wonen niet in een grote stad. Ik ben verhuisd van Tokio naar Shenzhen, een stad met 17,5 miljoen inwoners. Soms vragen Chinezen mij waar ik vandaan kom. Als ik dan antwoord ‘Nederland, met 17 miljoen inwoners’, knikken ze bewonderend ‘Een grote stad!’ En zo is het maar net.

Jurgen Geerlings, Shenzhen

Tolstoj

Sylvia Witteman ergert zich in haar column aan schrijver Philip Huff. Die vindt namelijk Dostojevski een vreselijke stilist en Tolstoj een ouwehoer. Dat deed mij denken aan Henk Spaan, die ooit beweerde dat in Mulisch’ De Aanslag wel duizend lelijke zinnen staan.

De heren hebben gemeen dat zij zich willen profileren door zich af te zetten. Tegen wie zet je je af voor een maximaal effect? Precies, tegen de allergrootsten.

David Klaver, Alkmaar

Malieveld

Wat is het ineens stil op het Malieveld in Den Haag. Waar zijn toch die tienduizenden, boze en schuimbekkende demonstranten gebleven die zich nog maar kort geleden van al hun vrijheden en rechten ontnomen voelden en ons land voor een dictatuur versleten? Zou de oorlog in de Oekraïne hen dan toch tot enig nadenken hebben gestemd?

Arie de Reus, Sleeuwijk

Chip

Mijn elektrische tandenborstel heeft een chip en daarmee communiceert hij via bluetooth met mijn smartphone. 365 dagen per jaar elke seconden van de dag kan ik door middel van statistieken controleren hoe mijn poetsgedrag is. Anno 2022 moet ik voor de politiek naar een stembureau om met een potlood op papier een vakje rood te kleuren. Eens in de vier jaar.

Marcel Smit, Haarlem

