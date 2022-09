Kinderen schrijven de politiek, onder meer over menstruatie-armoede: ‘Op korte termijn komen er kosten bij kijken’

‘Iedereen moet toegang hebben tot goede en gezonde menstruatieproducten; daarom zouden deze gratis moeten zijn’, schrijven Liv Sewnandan en Emma van der Laan. Beeld Patricia Rehe / Hollandse Hoogte

Hoe progressief is de westerse wereld echt?

Veel mensen hebben het vaak over hoe progressief Noord-Amerika en Europa zijn. Er zijn veel gelijke kansen, er is minder economische verdeeldheid dan in de rest van de wereld en vooral: discriminatie wordt niet getolereerd. Bepaalde mensen vinden dat het Westen dit te ver doordrijft. Ze klagen over cancelcultuur, ‘woke-links’ en zeggen dat vrijheid van meningsuiting in het geding komt. Persoonlijk begrijp ik dit niet. Deze zogenaamde gelijkheid is nog ver te zoeken. Integendeel, veel vormen van gelijkheid lijken juist steeds meer bedreigd te worden.

Zo is er recentelijk in de Verenigde Staten een wet ingetrokken die het recht op abortus beschermde, wat enorme gevaren vormt voor vele vrouwen. Een van de juristen die ‘voor’ had gestemd, heeft ook laten weten dat hij het homohuwelijk graag weer wil verbieden en dat anticonceptie illegaal maken hem een goed idee lijkt. In Groot-Brittannië heeft de nieuwe premier nu al laten weten dat transgender vrouwen geen echte vrouwen zijn. Er is onder tienerjongens recentelijk een nieuwe ‘influencer’ genaamd Andrew Tate razend populair geworden, die vol trots praat over hoe vrouwen het eigendom zijn van hun man.

Ook in Nederland speelt ongelijkheid nog een grote rol in het dagelijks leven. Een aantal van de populairste Nederlandse partijen zat achter een van de grootste racistische schandalen van de afgelopen jaren: de toeslagenaffaire. Het VVD-twitteraccount heeft laten weten dat niet-Oekraïense vluchtelingen geen echte vluchtelingen zijn en terug moeten naar hun ‘veilige land van herkomst’, terwijl het grootste deel van de vluchtelingen in Nederland ook oorlogsvluchteling is. Asielzoekerscentra worden in brand gestoken, homo- en trans jongeren worden op school nog steeds gepest, en vrouwen worden nog steeds minder betaald.

Wat je standpunt over deze situaties ook mag zijn, je kunt niet ontkennen dat zij in de kern zijn gebaseerd op discriminatie. En dit zijn slechts een paar voorbeelden. Als je goed oplet, zie je overal in onze samenleving discriminatie, en hoe klein en onbelangrijk het ook lijkt, het blijft gevolgen hebben voor minderheden die hier het slachtoffer van zijn.

Dit is waarom het ik oneens ben met mensen die zeggen dat we in het Westen ‘te’ progressief zijn. De zogenaamd gecancelde directeur voetbalzaken heeft namelijk alweer een nieuwe baan, die transfobische schrijfster verdient nog steeds miljoenen en conservatieve partijen maken nog steeds het merendeel van ons parlement uit. De enige reden dat mensen zich bedreigd voelen, is omdat steeds meer groepen zich uitspreken tegen deze status quo van ongelijkheid. Meer en meer mensen zijn het ermee eens dat alle vormen van discriminatie moeten stoppen en dat maakt conservatieven bang.

Uiteindelijk resulteren deze protestgeluiden vaak niet direct in een fundamentele omslag. Toch hoort bij vooruitgang protest tegen het oude. Zoals vorige generaties vochten voor hun vrijheid en rechten zullen toekomstige generaties dit ook doen. Door de problemen om ons heen te ontkennen, accepteren we blindelings de gevolgen die ze voor bepaalde groepen met zich meebrengen. Laten we de lessen van degenen die voor ons kwamen onthouden en niet dezelfde fouten opnieuw maken. Luister naar de stem van minderheden en stel je open voor verandering, in plaats van je af te keren van echte vooruitgang.

Liora Schubert (15 jaar) van het Amsterdams Lyceum

Wat Schotland kan, kunnen wij ook

Stel je voor dat je elke maand ongeveer een week lang bloedt, buikpijn en hoofdpijn hebt, en last hebt van je rug. Ongeveer de helft van de populatie hoeft zich dit niet voor te stellen, het zijn namelijk allemaal symptomen van ongesteld zijn. Alsof dat nog niet vervelend genoeg is, is het voor 10 procent van de menstruerende mensen lastig om aan menstruatieproducten zoals maandverband en tampons te komen, omdat ze er het geld niet voor hebben. Dit heet menstruatie-armoede en is iets wat ons bezighoudt, omdat wij vinden dat iedereen toegang moet hebben tot goede en gezonde menstruatieproducten; daarom zouden deze gratis moeten zijn.

Een menstruerend mens geeft maandelijks ongeveer 2,50 tot 25 euro uit aan menstruatieproducten, afhankelijk van hoe heftig en hoelang je ongesteld bent. Veel mensen kunnen dit niet betalen. Als je maandelijkse budget 200 euro is, geef je maandelijks 12,5 procent uit aan menstruatieproducten, maar wanneer een gezin uit meerdere vrouwen bestaat, loopt dat percentage al snel op.

Daarnaast bestaat er een dubbel taboe met betrekking tot menstruatie-armoede. Veel mensen vinden het al lastig om over menstruatie te spreken, en dan ook nog moeten vertellen dat je arm bent, maakt alles moeilijker. Mensen vinden het daarom lastig om anderen om maandverband of een tampon te vragen. Het taboe is op zichzelf al een probleem, waarvan wij hopen dat het ooit verdwijnt, maar dat kan nog wel een tijdje duren. Door het gratis maken van menstruatieproducten hoeven mensen in elk geval niet meer geconfronteerd te worden met de angst om een tampon of maandverbandje te vragen.

Dan zijn er door die hoge kosten ook mensen die geen goede menstruatieproducten kunnen betalen en goedkopere, minder goede of al eerder gebruikte producten gebruiken. In de goedkopere varianten van menstruatieproducten zit vaak bleek, wat voor irritatie van de vagina zorgt. Naast het feit dat eerder gebruikt maandverband niet comfortabel is, kan het ook voor nare infecties zorgen.

Ten slotte zijn er mensen die ervoor kiezen om geen menstruatieproducten te kopen, waardoor ze niet naar school, werk of sociale activiteiten kunnen. Als dit zich standaard één week per maand afspeelt, kan dat zorgen voor grote achterstanden op school, inhouding van loon en achterstand op het sociale ontwikkelingsvlak.

Afgelopen maand werd bekendgemaakt dat menstruatieproducten in Schotland wettelijk gratis toegankelijk moeten zijn voor mensen die er geen geld voor hebben. Dit kunnen wij in Nederland ook doen. Natuurlijk komt dan al snel de vraag ‘gaat dat niet te veel geld kosten?’ om de hoek kijken.

Wij ontkennen niet dat er op korte termijn kosten bij het oplossen van menstruatie-armoede komen kijken, maar op de lange termijn kunnen we er juist op besparen. Menstruatie-armoede is namelijk niet alleen problematisch voor de menstruerende persoon zelf, maar levert op grote schaal ook maatschappelijke kosten op in de vorm van gemiste educatie en werkdagen.

Liv Sewnandan en Emma van der Laan (16 en 17) van het CSG Wessel Gansfort in Groningen

‘No farmers no food’ is kolossale kletspraat

Door de stikstofplannen van het kabinet zullen veel boeren niet kunnen doorgaan met hun bedrijf. De boeren wilden afgelopen tijd laten merken dat dit effect heeft op ons allemaal, want zonder hen zouden de supermarktschappen leeg zijn. Dit is echter totaal niet realistisch.

Ten eerste beoogt het kabinet een vermindering van de veestapel van ongeveer 30 procent. Dit lijkt wellicht veel, maar lege melk- en vleesschappen zijn niet te verwachten, aangezien naar schatting 60 procent van de dierlijke producten wordt geëxporteerd. Ook hoeft men niet te rekenen op een tekort aan andere landbouwproducten, omdat ongeveer 70 procent van onze landbouwproducten wordt geëxporteerd en een groot deel van de landbouwproducten die in onze schappen liggen uit het buitenland komt.

Daarnaast loopt de voedselvoorziening meer gevaar door klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit dan door het reduceren van de veestapel. Jeroen Candel, universitair hoofddocent landbouw- en voedselbeleid aan de Universiteit Wageningen, doet onderzoek naar ons landbouwbeleid. Hij stelt dat het juist nu nodig is de voedselindustrie te verduurzamen, om zo de milieu- en klimaateffecten zoveel mogelijk te beperken. Kortom, ‘No farmers no food’ is een foutieve uitspraak die mensen onnodig intimideert.

Olivia Muis (16) van het Grotius College in Delft

‘Ik vind dat een oorlog nooit normaal gevonden mag worden’, schrijft Romy Hendel. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Oorlog in Oekraïne: verzwegen of vergeten?

Terwijl ik laatst het nieuws aan het kijken was, besefte ik dat ik al tijden niets meer had gehoord over de situatie in Oekraïne. Als je nu informatie over de oorlog wilt vinden, moet je er gericht naar zoeken. Toen Rusland Oekraïne net was binnengevallen, waren er verschillende nieuwszenders die om het uur een update gaven over de situatie in het oorlogsgebied, elke avond talkshows met de oorlog als hoofdonderwerp en een overvloed aan acties om geld op te halen voor de Oekraïners.

Er worden nu geen grote acties meer gehouden om de mensen in het oorlogsgebied te helpen. Dan vraag je je af wat we eigenlijk nog doen om de oorlog te stoppen. Nederland heeft Rusland, net als veel andere landen, sancties opgelegd, maar daar lijkt Rusland niet zo veel last van te hebben. Nederland stuurt wapens naar Oekraïne. Maar wat hebben die burgers aan dozen vol met wapens als er geen mensen zijn die nog kunnen vechten? Ze hebben hulptroepen nodig, maar ook die gaan wij niet leveren. Oekraïne is namelijk geen lid van de Navo of de Europese Unie en dus er is geen verplichting om hulptroepen te sturen.

Om toch de bescherming van de EU te krijgen, diende de Oekraïense president Volodymyr Zelensky een aanvraag in om versneld EU-lid te worden. Die werd door verschillende landen, waaronder Nederland afgewezen. Waarom? Het zou tegen de regels zijn. Maar zouden wij in deze crisissituatie niet één keer van die regels kunnen afwijken?

Ik vraag me af waarom er niet meer zoveel aandacht aan de oorlog wordt besteed als een half jaar geleden. Er wordt namelijk nog steeds gevochten, er worden nog steeds onschuldige burgers vermoord en er worden nog steeds steden en dorpen verwoest. Ook al is de situatie hetzelfde als een half jaar geleden, mensen lijken er zo aan gewend te zijn dat ze het normaal zijn gaan vinden. Ik vind dat een oorlog nooit normaal gevonden mag worden. We moeten er alles aan doen om te zorgen dat er niet nog meer onschuldige burgers slachtoffer worden van een oorlog die zij niet begonnen zijn en nooit gewild hebben.

Romy Hendel (13) van het Fortys Lyceum in Gorinchem