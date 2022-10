Kinderen hebben een leerrecht, geen schoolaanwezigheidsplicht

De jeugdbescherming verkeert in een crisis. Essentiële hulp aan kinderen die worden mishandeld of verwaarloosd kan soms niet meer worden gegeven, dus wordt alom de noodklok geluid. Daarom is het een gotspe dat de jeugdbescherming nog altijd wordt gebruikt om conflicten tussen ouders en school over passend onderwijs ‘op te lossen’ door drang en dwang. Als ouders niet meewerken met school of de leerplichtambtenaar, wordt er een melding gedaan bij Veilig Thuis, aldus ouderorganisaties. Alles om het grote aantal thuiszitters dan maar kwaadschiks terug de schoolbanken in te duwen.

Wetsvoorstel

Ouder- en gehandicaptenorganisaties maakten gehakt van het onlangs door Onderwijsminister Wiersma geformuleerde wetsvoorstel ‘Terugdringen verzuim’, dat scholen verplicht alle verzuim van leerlingen (ook geoorloofd verzuim) landelijk te registreren. Het gaat volstrekt voorbij aan de kern van het probleem bij thuiszitters. De huidige plannen hameren op schoolaanwezigheid maar negeren waarom deze kinderen vaak niet naar school gaan, namelijk omdat geschikt passend onderwijs ontbreekt. Leerrecht moet geen schoolplicht zijn. Kinderen desnoods dwingen tot schoolgang, ook als dat schadelijk is, is geen oplossing.

Het is niet verwonderlijk dat leerlingen met een intensieve ondersteuningsbehoefte in het reguliere onderwijs, met plofklassen en een structureel lerarentekort, simpelweg uitvallen. Er is veel uitstroom naar het speciaal onderwijs, waar de problemen minstens zo fors zijn. Door het personeelstekort worden ook hier de klassen groter en zijn er veel wisselingen voor de klas. Terwijl veel van deze kinderen juist individuele ondersteuning behoeven om tot ontwikkeling te komen.

Het speciaal onderwijs gaat bovendien gebukt onder een leerlingenvervoercrisis, waardoor kinderen met bijvoorbeeld autisme soms drie uur onderweg zijn voordat ze op school aankomen. Of ze worden helemaal niet opgehaald. Voor deze kwetsbare groep kinderen is dit beschadigend. Soms leidt het structureel ‘overweldigd’ zijn tot schoolweigering: helemaal niet meer naar school durven.

Podcast

Een tijd geleden leidde een podcast over hoe om te gaan met schoolweigering, tot ophef. Om een autistisch kind naar school te krijgen, schroefde een orthopedagoog een wc-deur los en sleurde het doodsbange kind dat zich had opgesloten naar buiten, haar auto in en bracht het naar school. Als het kind maar in de schoolbanken zit, dus. Het belang van het kind is volstrekt irrelevant. En als ouders dat niet zien zitten, krijgen ze Veilig Thuis op hun dak. Wat de spanningen tot een kookpunt doet toenemen. Voor dit soort kinderen is namelijk juist thuis de enige veilige plek, en niet school.

Melchior Wammes (20) is actief bij de Adviesraad Eigenwijsheid, waarin ervaren thuiszitters zijn vertegenwoordigd en dat is opgezet door scholierenorganisatie LAKS en prinses Laurentien. Melchior weet wat een schooltrauma is veroorzaakt door gebrek aan passend onderwijs. Hij heeft de diagnose autisme en bezocht liefst twaalf scholen. Hij is ‘disharmonisch’ intelligent en werd altijd afgerekend op zijn zwakste vak, niet zijn sterkste. Hij was nog geen 10 jaar oud toen hij maandenlang werd opgenomen in een psychiatrische instelling omdat hij alleen daar naar school zou kunnen.

Vanwege gedragsproblemen werd hij naar het speciaal onderwijs gestuurd, waar hij veelvuldig werd gefixeerd en in de time-outruimte opgesloten. Hij moest antipsychotica slikken die ernstige bijwerkingen hadden en waarvan hij heeft moeten afkicken. Tot strafzaken is het nooit gekomen, al werd er wel voortdurend mee gedreigd. ‘Ik heb grote mazzel dat mijn ouders zo stevig in hun schoenen staan. Bij andere jongeren van de adviesraad speelde jeugdbescherming wel een verwoestende rol.’

Thuisonderwijs

Zelf wilde hij dolgraag naar school, zich ergens welkom voelen, maar kon nergens terecht. Scholen weigerden zelfs bij voorbaat al om in gesprek te gaan. Mede daarom pleit de adviesraad ook voor een ‘hoorrecht’.

Corona maakte duidelijk dat sommige kinderen met autisme (maar ook veel andere kinderen) door het thuisonderwijs juist tot rust kwamen. Internationaal is dat allang geen buitenissig idee meer. Zodra je ‘homeschooling autism’ googlet, krijg je meer dan

6 miljoen resultaten. Voor sommige kinderen is thuisonderwijs de beste oplossing.

Een fundamenteel debat over onderwijs, leerplicht en leerrecht is nodig. Niet meer controle, dwang en drang is nodig, maar meer vertrouwen, vrijheid en flexibiliteit. Oprecht luisteren naar leerlingen en hun ouders. En het ruimhartig faciliteren van vormen van alternatief onderwijs.

