Kijken naar de scherven van een Bukraket, terwijl daarbuiten almaar nieuwe bommen vallen

Groenkleurig metaaldeel. Prop uit spant. Stabilisatievleugel.

Buiten vallen Russische bommen op Oekraïne, binnen buigt de rechtspraak zich over de scherven van een Bukraket. Bijna acht jaar terug is vlucht MH17 uit de lucht geschoten, en nu is de strafzaak millimeter voor millimeter onderweg naar een vonnis. Iedereen weet wie de schuldige is, maar zo werkt het recht niet.

Naast het justitieel centrum is een Temporary Press Center gebouwd, met driehonderd werkplekken, grootbeeldschermen, infraroodzenders en een restaurant. Het is leeg en zal afgebroken worden, erg veel journalisten kwamen er niet in de twee jaar van het strafproces. Eerst was er de pandemie, daarna de oorlog.

Vlakbij zijn vliegtuigen geparkeerd, het is te horen en te ruiken: toestelgeur.

En tijdens de lunch kijken de nabestaanden op hun telefoons naar andere Russische bommen en raketten, en begrijpen ze dat hun doden ook oorlogsdoden zijn. Zo wringen het toen en nu zich in elkaar.

Reconstructie van het neergeschoten toestel, gemaakt voor het MH17-strafproces. Beeld ANP

298 doden, en vandaag gaat het ter zitting over scherven. Urenlang liggen ze onder het vergrootglas van het recht. Groene scherf, lange antenne, AAHP8536NL. Groene scherf, antenne, AAHZ3740NL. De verdachte, Oleg Poelatov, is niet aanwezig en zijn Nederlandse advocaten, Boudewijn van Eijck en Sabine ten Doesschate, zijn er digitaal. De hele dag is uitgetrokken voor een deel van hun pleidooi, dat Van Eijck geduldig voorleest. Iedereen luistert, urenlang, naar een uitgesponnen ontkenning over raketfragmenten.

Stuk uit staartdeel. Stabilisatievleugel.

Er zijn drie journalisten en aardig wat nabestaanden, sommigen kwamen met de bus. Al die rechte ruggen. Later zal Jos Gianotten me vertellen waarom ze blijven komen, hun pijn ten spijt. ‘We zitten hier ook om te laten zien dat we er zijn. We proberen op de agenda te blijven.’ Dat is nodig, in deze tijd.

Stukjes staal worden zichtbaar op een scherm: negen deeltjes van de Bukraket waarmee zijn dochter Lieke werd vermoord. Die ‘afkomstig zouden zijn van het wapen’, zoals advocaat Van Eijck het handig formuleert. Want er zijn twee types Bukraketten, zegt hij, de 9M38-serie en de 9M38M1. De oude en de nieuwe. En scherf voor scherf vraagt hij zich af van welke raket het nou was. Was het wel die raket?

De waarheid openwrikken, dat is wat advocaten doen. Niets is zeker, behalve de dood misschien, en hoe meer je inzoomt op details, hoe minder je ziet van het geheel.

Motormantels met grote vervorming en beroeting, ‘de vraag is of het wel afkomstig kán zijn van de explosie’. Tabel met likelyhood-ratio’s, ‘érg belangrijk’. En waarom is op die grondplaat geen witte verf aangetroffen? ‘Er is een verschil tussen de aanhechting van de bedrading en de referentieraketten.’

Om bewijs te detoneren, is tegenbewijs niet strikt noodzakelijk. Vragen stellen is vaak genoeg, ook al geef je er geen antwoord bij. ‘Is dit überhaupt wel een venturi van een Buk-raket?’

Tijdens een schorsing zegt Jos: ‘Zitten we hier over scherven te praten… waar gáát het over.’ Het strafdossier heeft 36 duizend pagina’s, daarin is altijd wat te vinden. Dat is het spel. ‘Het is verwarring zaaien. Dat jij weer schrijft in de krant: misschien waren er wel twee raketten, en dan denkt heel Nederland: hé, ja, dat zou best kunnen zeg, twee raketten.’

Ook daarom is hij er elke keer weer bij.

Lieke en haar vriend Erik hebben er niets van gemerkt, ‘geen drie seconden’, zegt Jos, dat sterkt hem en geeft rust. ‘De angst en de pijn zitten in het hoofd van anderen.’ Ze had een plek op stoelrij 26, boven het landingsgestel. Er was niet veel van haar over, ‘alleen een stukje onderarm’.

Alle nabestaanden gaan anders om met deze rechtszaak, zegt hij ook. Ze weten dat Oleg Poelatov alleen betrokken was bij het verplaatsen van de Bukraket, ‘de dader is iemand anders’, iemand op wie het internationale recht geen greep kreeg. Nog niet. Dus moeten ze het hiermee doen. ‘Poetin kwam al die tijd overal mee weg. Ook hiermee.’

Gaan de advocaten verder met hun pleidooi, waarin ze opperen dat een op de grond gevonden buisvormig onderdeel daar expres is neergelegd, ‘planned evidence’, een onder complotdenkers populair begrip. Vlindervormige fragmenten. Tegelvormige fragmenten.

En Jos vraagt of ik dat filmpje zag van een Russische pantserwagen die zomaar een auto kapotschiet met twee oudere mensen erin. Zal dat ooit tot een rechtszaak als deze leiden? Alle bommen en raketten die nu op Oekraïne vallen, mensen doden – worden daar ooit de scherven van onderzocht?