Kijken naar de Amerikaanse kabeltv-zenders is meestal een armzalige ervaring

Tucker Carlson in de naar hem genoemde show op Fox News, de rechts-populistische kabel­­tv-zender, een belangrijke pilaar van het trumpisme. Beeld tv-still

Bruce Springsteen vond het in de jaren negentig al erg: 57 kanalen en niets te zien. Sindsdien is het alleen maar erger geworden met de Amerikaanse televisie: er zitten nu ruim tweehonderd kanalen in een ‘mager’ basispakket. Dat is fijn als je elke avond Jurassic Park of The Shawshank Redemption wilt kijken, maar wie met Nederlandse ogen naar iets van kwaliteit zoekt, blijft de hele avond zappen (geen actualiteitenprogramma’s, geen Jeugdjournaal).

Zelfs nieuws is oppervlakkig – alles wordt gegoten in stand-upjes, geklets van ‘contributors’ en natuurlijk de praatprogramma’s die niet naar het nieuws, maar naar de prater zijn vernoemd: Tucker Carlson, Sean Hannity, Rachel Maddow. Het is duidelijk wie centraal staat. Documentaires, 10-minutenreportages en eigen onderzoek zijn zeldzaam. Echte Amerikanen zijn bijna nooit te zien.

Relatief weinig kijkers

Het is dan ook niet zo vreemd dat het aantal kijkers relatief beperkt is. Het best bekeken reguliere programma’s, de show van Tucker Carlson op Fox News, trekt zo’n 3 miljoen kijkers. In Nederland, met twintig keer zo weinig inwoners als de VS, zou dat neerkomen op 150 duizend. Zo’n programma op primetime zou door een beetje netmanager na een paar afleveringen worden geschrapt. Hier geldt het als een succes.

Vreemd genoeg heeft een programma helemaal niet zulke hoge kijkcijfers nodig als vaak wordt gedacht. De meeste zenders worden door de kabelaanbieders betaald voor hun inhoud, en dat is voor bijvoorbeeld Fox News een minstens zo grote bron van inkomsten als advertentiegeld. Dat betekent dat iedereen met een kabelabonnement (dat met een prijs van rond de 100 dollar twee tot drie keer zo duur is als in Nederland) ook zonder te kijken, een paar dollar bijdraagt aan zenders die hij of zij verschrikkelijk vindt.

Fox News is daarin het handigst. De maandelijkse bijdrage van elke kabelabonnee aan de rechts-populistische zender, een belangrijke pilaar van het trumpisme, is bijna 2 dollar, bijna twee keer zoveel als CNN kost. De 95 miljoen Amerikaanse kabelabonnees betalen samen zo’n 2 miljard dollar per jaar aan Fox, ook al kijken velen van hen nooit.

Dat is voor veel van die niet-kijkers een probleem: zij hebben moeite met iemand als Carlson, die steeds openlijker appelleert aan de extreemrechtse onderbuik van het land (hij waarschuwde in april voor de ‘omvolking’ van de Verenigde Staten door immigratie). Maar wie naar zijn kabelaanbieder stapt en vraagt om Fox News uit het pakket te schrappen, krijgt nul op het rekest: het is tweehonderd zenders of niets.

Kabel doorknippen

Dan maar niets, vinden activisten. Zij proberen kijkers nu te bewegen ‘de kabel door te knippen’ of daar in elk geval mee te dreigen. Dat zou de aanbieders moeten dwingen Fox News te schrappen of in elk geval die optie te geven.

Een poging om via de wet een meer à-la-carte-tv-aanbod af te dwingen strandde een jaar of acht geleden na een succesvolle lobby van de aanbieders. Maar nieuwe streamingalternatieven maken het wel steeds makkelijker buiten de kabelaanbieders om tv te kijken. De afgelopen vijf jaar zegden al miljoenen Amerikanen hun kabel-tv op. Zo’n 30 procent van de abonnees zegt doorknippen te overwegen (echt doorknippen is het overigens ook weer niet: via diezelfde kabel blijven ze internet-tv of films kijken).

Wat het effect zal zijn, weet niemand. De tarieven voor kabel-tv zijn de laatste jaren fors gestegen: kennelijk denken de aanbieders gewoon met minder abonnees evenveel te kunnen blijven verdienen. De programmering van Fox News is nog even radicaal. En op Netflix is The Shawshank Redemption ook gewoon te zien.

Ik ben blij dat ik ervan af ben. Terug naar het land van het Jeugdjournaal.

Michael Persson was de afgelopen vijf jaar correspondent in New York en komt nu terug naar de redactie in Amsterdam.