Kijk kijk, hoe Adriaan van Dis van een akelige bedoening het beste maakt

‘Kijk kijk kijk kijk kijk, mijn naam staat er nog op.’

Zeven jaar woonde Adriaan van Dis in Parijs. Nog altijd staat zijn naam bij de bel. A. van Dis. De vrouw van de stomerij, de vrouw die zijn overhemden merkte door er ‘Pan Vis’ in te schrijven, was op vakantie. Nu, jaren na zijn terugkeer naar Nederland, was hij terug in Parijs, in de Coen Verbraak-documentaire Adriaan van Dis, een wanhopig optimist (VPRO) die door NPO2 op de zaterdagavond was geprogrammeerd, alsof de acute behoefte was voorzien aan optimisme, wanhopig of niet.

A. Van Dis wijst 'A. Van Dis' aan Beeld VPRO

Nadat Van Dissel was uitgesproken, ging Van Dis bij de buren een klein uurtje door, vertellend op de toon van de grappigste causeur van de Rotary, volvette anekdotes aan elkaar rijgend met terloopse zinnetjes, vervuld van een weemoed die af en toe aanleunde tegen verdriet: ‘Ik vind het leven een akelige bedoening.’ En dan, weer opgewekt: ‘Maar ik maak er het beste van.’ Een haast klassiek thema uit een Verbraak-documentaire, afdeling Cultuur. Niet zelden valt het oog van de maker op mannen in wiens optimistische en geestdriftige publieke persona een gekwelde figuur schuilt. Bomans, Bril, Büch (Boudewijn), Hermans (Toon), Zwagerman, Kamerling… Zelfs Harry Mulisch kreeg iets breekbaars in de documentaire die Verbraak vorig jaar over hem maakte.

De maker en zijn onderwerp wandelen gezamenlijk door Van Dis’ leven. De duinen van Bergen, waar diens ingewikkelde jeugd zich afspeelde. Zijn puberteit, en een vroege seksuele ervaring bij een prostituee die vroeg wat hij worden wilde.

Toneelspeler, antwoordde Van Dis (16).

‘Zullen wij dan eens gaan toneelspelen?’, stelde de vrouw voor.

Wat ze dan speelden, wilde Verbraak nog even weten, voor de literatuurgeschiedenis.

Van Dis: ‘Een oud duet.’

En voort ging het door Arras, waar de schrijver ooit met zijn moeder heen reisde om met haar herinneringen uit een vorig leven te herbeleven, door zijn televisieloopbaan, via een lezing op een middelbare school, langs vriendschappen met redacteur Tilly Hermans en de Zuid-Afrikaanse dichter Breyten Breytenbach.

Het ging over de dood, en de tijd erna. Ze zouden moeten vertellen dat hij mooie boeken had geschreven, zei Van Dis. Veel belangrijker dan die tv. Maar hij wist wel beter: vermoedelijk zou het blijven bij een fragment van zijn gesprek met een pesterig giechelende Willem Oltmans, of, met een beetje geluk, met een nurkse W.F. Hermans. Geen V.S. Naipaul, geen Michel Tournier, en mogelijk zelfs geen Indische Duinen of Tikkop.

Ten slotte belandden Verbraak en Van Dis op de Bergense begraafplaats. Zwiepend met zijn wandelstok zocht Van Dis naar het voor hem gereserveerde lapje grond. Hij liep altijd opgewekt over begraafplaatsen. ‘Ik leef nog en deze mensen niet meer.’

Of: hoe je van een akelige bedoening het beste kunt maken.